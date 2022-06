Tour de Suisse Entlebucher Radprofi Roland Thalmann: «Wir gehören auf diese Rundfahrt» Bei der Tour de Suisse verdiente sich Roland Thalmann aus Romoos Respekt mit dem National-Team. Der 28-Jährige erzielte bei der Königsetappe einen grossen Erfolg. Jule Seifert Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Velorennen fahren, das sei nicht nur einfach in Pedale treten, erzählt Radprofi Roland Thalmann aus Romoos. Es brauche neben der körperlichen Kraft, auch eine mentale Stärke, um gegen sich selbst anzukämpfen und sich taktisch gegen die Gegner zu behaupten. Der Sport fasziniert Thalmann seit seiner Kindheit. Es ist die Abwechslung zwischen der Anspannung während des Rennens und dem Abschalten im Training, wenn er die Landschaft geniessen kann. Ein Einzelsport, bei dem dennoch auch Teamfähigkeit enorm wichtig für den Erfolg ist.

Der Romooser Roland Thalmann an der Tour de Suisse. Bild: Gian Ehrenzeller/Key (Küsnacht, 13. Juni 2022)

Thalmann startete an der Tour de Suisse mit dem Schweizer Nationalteam. Der Dress sorgte für begeisterte «Hopp Schwiiz»-Rufe der Zuschauerinnen und Fans, gegenüber den anderen, erfahreneren Athleten der World-Tour-Teams musste sich das Nati-Team jedoch erst die Anerkennung verdienen.

«Wir sind No-Names und fahren nicht das ganze Jahr in diesem Feld»,

sagt der 28-Jährige, der in einem Kontinental-Team der dritten Profistufe unter Vertrag ist. «Wir müssen umso mehr unsere Stärke beweisen, mit Worten oder den Ellenbogen.»

Gute Integration im Feld und Topergebnis

Während der sieben Etappen sei es dem Nati-Team gelungen, sich Tag für Tag besser im Feld zu integrieren, so Thalmann. Es hat sich gut präsentiert: Um die guten Positionen kämpfend, aber immer mit dem nötigen Respekt und nie kopflos.

«Wir zeigten, dass wir auf diese Rundfahrt gehören. Wir haben ein gutes Niveau und sind professionell.»

Bei der sechsten Etappe von Locarno auf die Moosalp gelang es Thalmann, mit der Unterstützung seines Teams in die Ausreissergruppe zu gelangen. «Das war eine super Mannschaftsleistung, ein grossartiger Support», sagt der Bergspezialist. Am Ende belegte er bei der Königsetappe den siebten Rang, sein persönliches und das beste Resultat des Nationalteams. Auch wenn einige Coronainfektionen das Fahrerfeld schrumpfen liessen, Thalmann ist dennoch zufrieden mit seiner Leistung: «Es waren immer noch Topfahrer dabei und die Bedingungen waren schwer. Diese hohen Temperaturen liegen mir nicht.»

Krankheit und Verletzung während der Vorbereitung

Thalmann beendete seine dritte Tour de Suisse auf dem 24. Rang im Gesamtklassement, ebenfalls sein bestes Resultat. Und das, obwohl seine Vorbereitung alles andere als ideal verlief: Im April verletzte er sich bei einem Massensturz am Oberarm. Der Bruch musste mit mehreren Schrauben und einer Platte operiert werden. Zusätzlich zum Trainingsrückstand musste eine Borreliose-Erkrankung von einem Zeckenbiss behandelt werden. Bis kurz vor dem Tourstart nahm Thalmann Antibiotika. «Ich war alles andere als in einer guten Form, deshalb bin ich umso stolzer auf meine Leistung», sagt er.

Roland Thalmann in Aktion. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Küsnacht, 13. Juni 2022)

Es war eine besondere Tour de Suisse für Thalmann, nicht nur wegen der Ergebnisse und der schwierigen Umstände, auch weil bei der Etappe von Grenchen nach Brunnen ein Teil der Rennstrecke durch den Heimatkanton Luzern verlief. Ein Tag, den Thalmann sehr genoss. «Es ist schön, wenn man Freunde und Familie an der Rennstrecke sieht und mit seinem Namen angefeuert wird», sagt der Entlebucher. Doch auch bei der übrigen Rundfahrt herrschte eine super Stimmung und grosses Publikumsinteresse, so Thalmann.

Für die Schweizer Meisterschaften in Steinmaur (ZH) am nächsten Sonntag will er den Schwung der Tour de Suisse mitnehmen, aber er weiss auch, dass die Schweizer Konkurrenz gross ist. Die EM in München sind kein Thema für ihn. Die flache Strecke in der Stadt entspricht nicht seinem Profil, er könnte beim Rennen nicht viel beitragen. «Es macht mehr Sinn, andere Fahrer mitzunehmen.» Auf dem weiteren Rennprogramm stehen die Rundfahrten in Rumänien und Tschechien. Sein Ziel für diese Saison: wieder seine Topform erreichen, denn dann seien die guten Resultate reine Selbstläufer.

