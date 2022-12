Kylian Mbappé: Tragischer Held braucht Messi für nächsten Traum

Tragischer Held Kylian Mbappé bleiben trotz Hattrick nur die Tränen – für seinen nächsten Traum braucht er ausgerechnet Lionel Messi Kylian Mbappé erzielt im WM-Final drei Tore, als erster Spieler seit Geoff Hurst 1966. Der Torschützenkönig der WM 2022 ist im Moment untröstlich. Aber es deutet alles darauf hin, dass er den Weltfussball in den nächsten Jahren dominieren wird. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 18.12.2022, 21.48 Uhr

Trost des Präsidenten: Emmanuel Macron nimmt Kylian Mbappé nach dem WM-Final väterlich an die Brust. Friedemann Vogel / EPA

23 – für einmal steht eine Zahl am ­Anfang einer Geschichte, nicht ein Wort. 23 Jahre jung ist Kylian Mbappé. Vermutlich dauert es noch ein paar Jahre, bis der Stürmer in der ­Blüte seines Wirkens steht. Und doch darf man an diesem 18. Dezember 2022 eine Behauptung in die rauschende Fussball-Welt hineinwerfen: Ein schlimmeres Erlebnis wird er in seiner Karriere nicht mehr erleben.

Drei Tore erzielt Mbappé an diesem Nachmittag. Es ist der erste Hattrick in einem WM-Final seit Geoff Hurst, der 1966 England zum Titel führte. Im Penaltyschiessen trifft er ein weiteres Mal. Aber am Ende bleiben ihm trotzdem nur die Tränen.

Als die Feierlichkeiten der Argentinier beginnen, ist Mbappé untröstlich. Minutenlang steht er in Gedanken versunken auf dem ­Rasen. Immer wieder wischt er sich eine Träne aus dem Gesicht. Dann verkriecht er sich auf die Ersatzbank, zieht sein Trikot übers Gesicht. Auch Frankreichs ­Präsident Emmanuel Macron versucht sich mit aufmunternden Worten, nimmt Mbappé väterlich an die Brust, aber es hilft alles nichts.

Mbappé hätte zum jüngsten Spieler seit Brasiliens Pelé werden können, der sich mit 23 Jahren bereits Doppel-Weltmeister nennen darf. Aus diesem Traum ist nichts geworden. Einen ­Rekord hat Mbappé seit gestern dennoch inne: Vier Jahre und fünf Monate nachdem ihm im WM-Final 2018 beim 4:2 gegen Kroatien bereits ein Tor gelang, steht er mit seinem ­Hattrick nun bei vier Treffern in WM-Finalbegegnungen – das ist zuvor noch niemandem gelungen. Und ein weiterer Rekord ist bereits in Reichweite: 16-WM-Treffer gelangen dem Deutschen Miroslav Klose, Mbappé steht bei 12. Acht davon erzielt er in Katar. Er ist damit Torschützenkönig.

Wie eine Strafraufgabe: Mbappé, rechts, erhält die Auszeichnung als bester Torschütze der WM. Ronald Wittek / EPA

Ein Tor so schön wie ein Gemälde im Louvre von Paris

Während Präsident Macron in einer ersten Reaktion dem Team dazu gratuliert, Frankreich «zum Träumen» gebracht zu haben, zeigt L’Equipe, die grösste Sportzeitung des Landes ein Bild von Mbappé, überschrieben mit den Worten: «Verhängnisvolle ­Tränen». Und schreibt dann: «Es ist ein Final mit einem surrealen Szenario, vielleicht dem schönsten der ­Geschichte. Mbappé ist nicht genug.»

Ja, die Franzosen tragen viel dazu bei, dass dieser ­Final unvergesslich bleibt. Das hat viel mit Mbappé zu tun, ­natürlich. Sein erster Treffer per ­Penalty, 81 Minuten sind da schon vergangen, ist so etwas wie das Eintrittsticket der Franzosen ins Spiel. Sein zweiter, nur 97 Sekunden später, ist ein Gemälde, das einen Platz im Louvre von Paris verdient. Kurz vor Ende der Verlängerung, als Frankreich abermals am Boden scheint, holt Mbappé einen Penalty heraus und verwandelt ihn gleich selbst ­eiskalt.

Sein 2:2 ermöglicht den Franzosen die Verlängerung. Ronald Wittek / EPA

Doch dann nimmt das französische Drama endgültig seinen Lauf. Als Rando Kolo Muani Sekunden vor dem Ende der Verlängerung alleine vor dem Tor auftaucht, eigentlich vieles richtig macht, aber den Ball nicht im Tor unter bringt, ahnt man: es ist Messi und nicht Mbappé, der als Held in diesem Drehbuch vorgesehen ist.

Messi, Ronaldo und Neymar – diese drei Namen haben die letzten Jahre im Weltfussball dominiert. Wer weiss, vielleicht wird Mbappé dereinst in einem Atemzug mit diesen Superstars genannt. In den letzten Jahren konnte er auch von deren Windschatten profitieren. Für Messi, 35, und Ronaldo, 37, war Katar 2022 die letzte WM. Und auch Neymar, 30, wird nicht mehr jünger. Es wird es eine der spannenderen Fragen, wie sich der 23-Jährige entwickelt, sobald die Scheinwerfer einmal fast ausschliesslich auf ihn gerichtet sind.

Zunächst einmal geht es für Mbappé aber darum, auch seinem Verein Paris St.Germain einen Traum zu erfüllen. Im Mai hat er seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2025 verlängert. 630 Millionen Euro soll er dafür kassieren. Die Mission im Gegenzug: Er soll PSG zum Triumph in der Champions League führen. In knapp sechs Monaten findet dieser nächste bedeutsame Final statt. Eines ist jetzt schon gewiss: Lionel Messi wäre dann nicht mehr Gegner von Mbappé, sondern Teamkollege im Trikot des PSG.

