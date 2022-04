Das sagt Goran Perkovac zu seiner Freistellung bei Kriens-Luzern

Trainerentlassung «Für mich bricht eine Welt zusammen»: Das sagt Goran Perkovac zu seiner Freistellung beim HC Kriens-Luzern Goran Perkovac ist per sofort als Trainer des HC Kriens-Luzern freigestellt. Eine Schlammschlacht will der Coach nicht. Über die genauen Gründe hält sich der Verein bedeckt. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 26.04.2022, 18.00 Uhr

Jähes Ende: Goran Perkovac ist ab sofort nicht mehr Trainer des HC Kriens-Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 30. Januar 2022)

Die Krienser Handballer kommen nicht zur Ruhe, die negativen Schlagzeilen nehmen kein Ende. Die sportlichen Probleme seit dem ersten Saisonspiel. Die Ankündigung im März, sich Ende Saison von Trainer Goran Perkovac zu trennen. Die beiden unglücklichen Niederlagen im Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun. Und nun diese Hiobsbotschaft: Perkovac wird per sofort freigestellt. Am Donnerstag im dritten und im Falle einer Niederlage letzten Saisonspiel in Thun wird Assistenztrainer Thomas Zimmermann die Hauptverantwortung an der Seitenlinie tragen.

Was bewog die Krienser zum Ziehen der Notbremse? «Einerseits die sportlich unbefriedigende Situation, andererseits interne Ereignisse in den letzten Tagen», sagt Geschäftsführer Nick Christen.

«Dieser Entscheid ist ganz schwierig und ist uns überhaupt nicht leichtgefallen. Goran hat ein grosses Handball-Herz und einen Menschen damit zu konfrontieren, tut uns ausserordentlich leid. Die Analyse der letzten Tage führten nun aber dazu.»

Mehr lässt er sich nicht entlocken, Details über interne Vorgänge werde man nicht preisgeben.

Wortgefecht auf der Reservebank

Gewiss: Die Mannschaft hat den Schalter in den Playoffs bisher nicht umlegen können, sie hat sich aber auch nicht verschlechtert. In beiden Partien gegen die Berner Oberländer zeigten die Krienser einen beherzten Kampf und waren insgesamt nicht das schlechtere Team. Die vielen Probleme der letzten Monate mit den verletzungsbedingten Ausfällen, der flachen Hierarchie und der fehlenden Harmonie im Kollektiv lasten aber zu stark auf den Schultern der Spieler, das Selbstvertrauen ist massiv angeschlagen. Sinnbildlich dafür waren die sechs verschossenen Siebenmeter am Sonntag in der Maihofhalle.

Kam der Impuls für die Trennung aus der Mannschaft? Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Der Blick auf die Reservebank liess dabei Risse zwischen dem Team und dem streitbaren Chef vermuten. Nach einem der vielen Gegentore durch die Mitte gab es zwischen Abwehrspezialist Gino Delchiappo und dem frustrierten Trainer ein kurzes Wortgefecht. Kam der Impuls für die sofortige Trennung aus der Mannschaft? «Auch das kommentiere ich nicht», gibt sich Christen zugeknöpft. Fest steht: Sein Plan im März, die Saison trotz der angekündigten Trennung mit Perkovac zu beenden, ist nicht aufgegangen.

Für Perkovac bricht eine Welt zusammen

Christen hofft nun, wie vor einem Monat, dass ein Ruck durch das Team geht, dass der Ballast abfällt und dass die Spieler am Donnerstag an einen Sieg glauben. «Vielleicht löst sich der eine oder andere Knopf, vielleicht legt ein Hleb Harbuz wieder jene Form an den Tag, die uns weiterhilft.» Der linke Aufbauer der Krienser spielt in den Playoffs bisher keine grosse Rolle.

Perkovac gibt ebenfalls keine konkreten Auskünfte, «ich möchte keine Schlammschlacht» erklärt er. Die Art und Weise, wie seine vierjährige Ära als Cheftrainer in Kriens zu Ende geht, setzt ihm aber zu:

«Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.»

Mit dem Auftreten des Teams sei er sehr zufrieden gewesen. Zimmermann soll sich derweil auf Anraten des Vereins nicht äussern. Christen sagt:

«Wir wollen ihn schützen. Er übernimmt eine undankbare, sehr schwierige Aufgabe und soll sich in der verbleibenden Zeit auf das Wesentliche fokussieren.»

Am Donnerstag stemmt sich Kriens-Luzern im Hexenkessel der Lachenhalle gegen das vorzeitige Saisonende.

