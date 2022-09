Offiziell: Akanji wechselt von Dortmund zu Manchester City

Transfer Baby im Anflug und 5-Jahres-Vertrag bei Manchester City – die aufregendsten Tage im Leben von Manuel Akanji Der 27-jährige Nati-Verteidiger verlässt Borussia Dortmund nach viereinhalb Jahren und schliesst sich dem englischen Meister Manchester City an. Er sagt: «City und ich? Passt perfekt. Ich will mich hier beweisen!» Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.32 Uhr

Die Herausforderung seines Lebens. Manuel Akanji unterschreibt bei Manchester City einen Fünfjahres-Vertrag. Gelingt es City mit ihm, endlich die Champions League zu gewinnen? Tom Flathers

Das Leben von Manuel Akanji wird gerade so ziemlich auf den Kopf gestellt. Ein paar Tage noch dauert es, bis er zum zweiten Mal Vater wird. Und seit gestern ist klar: Der Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City ist definitiv. Kurz vor Mittag meldet City Vollzug. Akanji, Innenverteidiger, seit Juli 27-jährig, unterschrieb einen Fünfjahres-Vertrag. In England ist von 10 Millionen Franken Lohn pro Jahr die Rede.

Noch vor ein paar Tagen war es fraglich, wohin Akanjis Weg wirklich führt. In Dortmund war er in eine Sackgasse geraten, weil er den bis 2023 gültigen Vertrag nicht vorzeitig verlängern wollte. Die Alternativen waren rar. Bis sich anfangs dieser Woche plötzlich die Tür von Manchester City auftat. «Ein bisschen kam das ehrlicherweise schon aus dem Nichts», sagt Akanji in einem Video-Interview mit seinem neuen Verein.

Manchester City ist momentan jener Klub im europäischen Fussball mit dem aufregendsten Fussball. Zuletzt gewann das Team von Pep Guardiola in der Premier League vier der letzten fünf Meisterschaften. Das einzige Manko der letzten Jahre: Mit der Trophäe in der Champions League will es einfach nicht klappen. Seit Guardiola 2016 übernahm, kam City ein einziges Mal in den Final (2021, 0:1 gegen Chelsea). Ansonsten scheiterten die «Skyblues» stets krachend. Besonders bitter in diesem Frühjahr im Halbfinal gegen Real Madrid, die Spanier retteten sich erst dank zwei Last-Minute-Toren überhaupt in die Verlängerung (4:3 für City im Hinspiel, 1:3 n.V. im Rückspiel).

Es war die wohl bitterste Niederlage von Guardiola in seiner City-Ära. Danach waren insbesondere auch die vielen Verletzungen in der Abwehr ein Thema. Guardiola ist ein Trainer, der seine Stars lieber nicht allzu grosser Konkurrenz aussetzt. Aber noch einmal möchte City denselben Fehler offenbar nicht begehen. Auch darum tätigt der Klub – normalerweise nicht bekannt für Last-Minute-Transfers – mit Akanji noch einen Zuzug. Einige seiner Konkurrenten in der Verteidigung sind bereits wieder verletzt.

Akanji und Haaland – nach Dortmund bereits wieder vereint

Dass Manchester City die Qualität hat, um die Champions League zu gewinnen, ist längst allen klar. Die Frage ist einfach, ob irgendwann auch die Nerven halten. In dieses Umfeld also wechselt Akanji. Und trifft dabei auch wieder auf Erling Haaland. Nicht zuletzt auf dem 22-jährigen Sturmwunder aus Norwegen liegen Citys Hoffnungen, dass es mit der Champions-League-Trophäe endlich klappt. Und Haaland liefert bereits wieder. Mit Dortmund gelangen ihm in den ersten fünf Bundesliga-Spielen acht Tore. Mit City sind es in den ersten fünf Spielen sogar neun – Rekord.

«Haaland war der erste, der mir geschrieben hat in der letzten Woche», erzählt Akanji, «ich habe ihm gesagt, wie gerne ich kommen würde». Er sagt weiter:

«Ich habe letztes Jahr in Dortmund gemerkt, dass ich noch einmal einen Schritt machen möchte, um zu sehen, was ich in meiner Karriere noch erreichen kann. Dieser Schritt zu Manchester City und Pep Guardiola – es könnte nicht besser sein! Die Kombination von Klub und Trainer ist perfekt. Ich kann es kaum erwarten, bis es los geht.»

Und schliesslich stellt Akanji klar: «Es ist logisch, dass ich mich anpassen muss. Der Fussball in England ist schneller und physischer als in Deutschland. Aber ich kann das bewältigen – und ich will mich hier beweisen.»

Und wie das manchmal so ist, will es der Zufall, dass Akanji schon ziemlich bald auf seinen Ex-Verein Dortmund trifft. Am 14. September in der Champions League. Fünf Wochen später kommt es in der Premier League dann zum Duell mit Granit Xhaka und Arsenal.

