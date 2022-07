Der FC Barcelona will wieder gross sein – und geht ins Risiko

Transferoffensive Sie kaufen, als gäbe es kein Morgen: Wie der FC Barcelona sein Tafelsilber verscherbelt, um Spieler wie Robert Lewandowski zu bekommen Der FC Barcelona will wieder so gross werden wie früher. Deshalb führt er sich in diesem Transfersommer auf wie ein Zocker in einem Casino. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 20.07.2022, 18.00 Uhr

Neuerdings ein Barcelona-Spieler: Stürmer Robert Lewandowski. AP

Hier ein Neuer und da gleich noch einer, Robert Lewandowski zuletzt, kurz davor Raphinha, Franck Kessié oder Andreas Christensen: Die Liste der Fussballer, die neuerdings für den FC Barcelona die Schuhe schnüren, wird gerade immer länger, und mit jedem Namen wird eine Frage grösser: Wie machen die hoch verschuldeten Katalanen das? Sie treibt auch Julian Nagelsmann, den Trainer von Bayern München, um. Kein Geld haben und doch jeden Spieler kaufen, den man will: «Irgendwie komisch, irgendwie verrückt», findet Nagelsmann das.

Der FC Barcelona war im europäischen Fussball einst das Mass aller Dinge, so lange ist das noch gar nicht her. 2015 hat er letztmals die Champions League gewonnen, angeführt von Lionel Messi. Aber sieben Jahren sind eine lange Zeit, gerade im Fussball, einer Branche, die nicht für ihr ausgeprägtes Erinnerungsvermögen bekannt ist.

In der Vergangenheit schwelgen mögen sie auch beim FC Barcelona nicht, diesem Klub, der der Grösste sein will. Darunter machen es die Katalanen nicht. Das hat Präsident Joan Laporta kürzlich wieder klargemacht. Barcelona soll wieder die «weltweite Referenz» werden, davon träume er, sagte Laporta.

Wieder mal ein Neuer: Barcelona-Präsident Laporta, Offensivmann Raphinha. Keystone

Der Satz ist wichtig, weil er erklärt, warum sich der FC Barcelona diesen Sommer ein wenig aufführt wie ein spielsüchtiger Zocker im Casino. Dieser Zocker hat zwar 1,3 Milliarden Euro Schulden und müsste eigentlich seine Ausgaben senken, insbesondere die exorbitant hohen Lohnkosten. Doch er will lieber weiter spielen und er hat einen Weg gefunden, wie er das machen kann.

Die komplizierten Geldregeln in Spanien

An dieser Stelle ist ein kleiner Exkurs zu den Spielregeln der spanischen Fussballliga notwendig. Die schaut den Klubs genau auf die Finger, um zu verhindern, dass sie mehr Geld ausgeben, als es ihre Finanzen erlauben. Daraus ergibt sich unter anderem eine Lohnobergrenze, welche die Vereine nicht überschreiten dürfen.

Die Lohnsumme, die der FC Barcelona ausgeben darf, ist in den letzten Jahren massiv geschrumpft. Das hat viel mit Josep Maria Bartomeu zu tun, dem Mann, der den Klub bis 2020 Jahr führte. In seine Ära fiel zwar der Champions-League-Triumph von 2015, doch nach diesem Glanzlicht ging es steil bergab. 2017 musste Bartomeu den Brasilianer Neymar ziehen lassen, weil Paris Saint-Germain die Ausstiegsklausel von 222 Millionen Euro hinblätterte.

Neymar nach seinem Wechsel nach Paris im Jahr 2017. Keystone

Neymar liess einen verwundeten, in seinem Stolz gekränkten, zugleich aber schwerreichen Klub zurück. Eine toxische Kombination. Barcelona kaufte wie wild, unter anderem für gegen 400 Millionen den Franzosen Dembélé, den Brasilianer Coutinho und den Franzosen Griezmann. Alle scheiterten, teilweise kläglich, so wie andere teure Neuzugänge, denen auch gemein war, dass sie in Barcelona fürstlich verdienten.

Coutinho und Griezmann sind längst wieder weg, doch die finanziellen Spätfolgen des Transferfiaskos beschäftigen den Klub bis heute – so wie auch jene der Coronapandemie. Im vergangenen Sommer führte das dazu, dass der Klub Lionel Messi ziehen lassen musste, den grössten Spieler aller Zeiten. Er konnte ihm schlicht keinen Lohn mehr zahlen.

Auch in diesem Sommer muss Barcelona wieder sparen. Die Katalanen versuchen deshalb, Spieler loszuwerden, handeln mit anderen neue Verträge aus – und eigentlich müssten sie sich auf dem Transfermarkt erst mal in Zurückhaltung üben. Aber das geht nicht, weil sie ja diesen grossen Traum haben, wieder die Grössten zu sein, und das nicht morgen, sondern heute, angeführt von Trainer Xavi, der einst im Mittelfeld des Klubs glänzte.

Barcelona-Trainer Xavi. Keystone

Und so setzen die katalanischen Finanzakrobaten gerade alles auf Rot und Blau. Um den finanziellen Spielraum zu erhöhen, haben sie begonnen, ihr Tafelsilber zu verkaufen. Vereinfacht gesagt, geben sie jetzt Geld aus, das erst in Zukunft in ihre Kassen fliessen würde. Dafür haben sie etwa zehn Prozent ihrer Fernsehrechte in Spanien für die nächsten 25 Jahre verkauft – an Sixth Street, eine amerikanische Investmentgesellschaft.

Hunderte Millionen aus der Zukunft

Das Geschäft brachte Barcelona 207 Millionen Euro ein. Und bald sollen die nächsten Hebel, wie sie Präsident Laporta nennt, betätigt werden. Es geht etwa um weitere Anteile an den Fernsehrechten und am Merchandising-Geschäft des Klubs.

Der Verein verspricht sich davon Hunderte zusätzliche Millionen. Er braucht sie nur schon, damit Spieler wie Lewandowski auch tatsächlich für Barcelona auflaufen dürfen. Derzeit ist der Pole wie andere Neuzugänge noch nicht registriert – das geht erst, wenn die finanziellen Spielregeln eingehalten sind.

«Més que un club», mehr als ein Klub: Das war einmal. Keystone

«Més que un club», mehr als ein Klub, so lautet im FC Barcelona das Motto, in grossen Lettern prangt der Satz auch im Camp Nou. Doch ab der kommenden Saison trägt das Stadion einen neuen Namen, es wird dann «Spotify Camp Nou» heissen. Das alles ist Teil eines Sponsoring-Deals mit dem Musikstreamingdienst.

So weit ist es schon gekommen. Der Klub, der lange stolz darauf war, keinen Brustsponsor zu brauchen, verkauft nun sogar seinen Stadionnamen. Und er gibt mit vollen Händen Geld aus, das er eigentlich noch gar nicht verdient hat – zum Beispiel für Robert Lewandowski, den Polen, der für Bayern München unglaubliche 344 Tore in 375 Spielen erzielt hat, im August aber halt auch schon 34 Jahre alt wird.

Trotzdem lässt sich Barcelona den Stürmer 50 Millionen Euro kosten und rüstet ihn mit einem Vertrag über satte vier Jahre aus. So geht Sparen und Planen auf Katalanisch. Und jetzt? Jetzt braucht Barcelona noch neue Verteidiger, das hat Joan Laporta schon angekündigt.

