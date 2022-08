Simon Ehammer und sein Trainer Karl Wyler sind ein Dreamteam

Zehnkampf-Silberheld Simon Ehammer und Karl Wyler: Ein Traumduo mit Podestgarantie EM-Silber im Zehnkampf von München ist bereits die sechste Medaille, welche der Athlet und sein Trainer seit 2018 gemeinsam feiern. Was macht ihre Beziehung aus? Rainer Sommerhalder 17.08.2022, 19.19 Uhr

Blindes Verständnis während eines Wettkampfs: Simon Ehammer und Trainer Karl Wyler. Imago

Karl Wyler entschuldigt sich zu Beginn des Treffens für seine Stimme, die an Rockbarde Rod Stewart erinnert. Die Kurzanweisungen vom Tribünenrand an Simon Ehammer während zwei Tagen EM-Zehnkampf haben Spuren hinterlassen. «Ich dachte, ich müsse Simon auch beim 1500-m-Lauf noch anfeuern.», sagt der 61-Jährige, «dabei hat er mich im Lärm des Publikums gar nicht gehört.»

Nur 14 Stunden nach der bislang wertvollsten Leistung von Mehrkämpfer Ehammer bittet das «Dreamteam» zur Audienz. Nach einer langen Feier und einer kurzen Nacht. Um halb drei kam der Appenzeller Silberheld ins Bett. Nicht ohne das obligate Bier mit seinem Trainer.

Sechs Medaillen bei sieben gemeinsamen Meisterschaften lautet die Bilanz von Wyler und Ehammer seit 2018. Dazu viele geteilten Erfahrungen, nicht alle für die Medien bestimmt. Für Karl Wyler ist das Trainerdasein seit 40 Jahren ebenso pure Leidenschaft wie der Mehrkampf für Simon Ehammer. Auch der Trainer hat als Aktiver 60 Zehnkämpfe bestritten.

Der Stadtrundgang am Abend vor dem Zehnkampf

Dass sie den Draht zueinander haben, hängt nicht nur an der Fachkompetenz. «Unsere Beziehung geht weit über Trainer und Athlet hinaus. Inzwischen ist es blindes Verständnis. Es ist kollegial, wenn nicht sogar familiär», sagt der EM-Zweite.

Sind sie gemeinsam an Events, gehört neben der Stadioninspektion eine Stadtbesichtigung dazu. Am Sonntagabend, wenige Stunden vor Wettkampfbeginn, waren sie zu Fuss in Münchens Innenstadt unterwegs. «Vor dem Meeting in Rabat kamen wir so auf gut 10 Kilometer», sagt der Athlet. Kein unnötiger Substanzverlust? «Da kann ich nur lachen. Jedes intensive Aufwärmen braucht mehr Energie», sagt Ehammer.

Seit 2015 kennen sich die Beiden. Der junge Sportschüler Simon Ehammer ging mit dem TV Teufen erstmals ins Sommer-Trainingslager nach St. Moritz. Dies obwohl er damals noch Mitglied des TV Herisau war. Im Engadin arbeitete er erstmals mit dem Leichtathletik-Cheftrainer des Turnvereins an seinem Schulort zusammen.

Der ehrgeizige Nachwuchssportler realisierte bald, welch professionelle Arbeit Wyler seit vielen Jahren leistet. Und der ehrgeizige Trainer realisierte seinerseits rasch, welch Juwel er hier im Training hatte.

Das Duo funktioniert heute beinahe blind

2017 begleitete Wyler den jungen Zehnkämpfer an einen wichtigen Qualifikationswettkampf nach Garmisch. Simon Ehammer erzählt auch fünf Jahre später mit Ehrfurcht davon. «Dabei war ich ja nicht einmal Mitglied in seinem Verein und zahlte auch keine Vereinsbeiträge.»

Bald merkte das Duo, dass es recht gut miteinander funktioniert und heute auch ganz genau, wie der andere funktioniert. «Und wir sind auf diesem gemeinsamen Weg beide daran gewachsen», sagt Ehammer. Heute sei er an den Wettkämpfen nur noch Berater und eine Sicherheit als Anker im Hintergrund, falls Simon einmal wirklich jemanden brauche, erzählt Karl Wyler.

Das ist vor allem dann der Fall, wenn einmal eine Disziplin in die Hosen ging. Simon Ehammer erzählt von einem Wettkampf, in welchem ihm der Hochsprung missglückte. «Ich hatte das starke Verlangen, mit Karl über meine ungenügende Leistung zu reden. Er ging ganz einfach trotz Nachhaken nicht darauf ein und fragte mich, welche Leistung ich im 400-m-Lauf anstrebe.» Es sei halt auch seine Funktion, Simon sich ärgern zu lassen, den ruhigen Part zu übernehmen und danach wieder nach vorne zu schauen.

Beinahe ein nächster Traumsprung im Weitsprung

Auch in München sprachen sie nach jedem einzelnen Versuch in den technischen Disziplinen miteinander. Karl Wylers Feedback ist jeweils kurz. Er fokussiert auf einen technischen Punkt. «Klar hätte ich ihm nach seinem ersten Wurf mit dem Diskus auch drei, vier Dinge sagen können, die nicht gut sind. Aber ich kann ja während eines Wettkampfs Simon nicht plötzlich sagen, dass wir die Technik umstellen», erklärt Wyler. Stattdessen stellte er nach der Disziplin gegenüber seinem Athleten nüchtern fest: «So viel verloren haben wir gar nicht».

Eine Episode aus dem EM-Zehnkampf erzählt er gerne: «Nach dem zweiten Versuch von Simon auf 8,31 m im Weitsprung meinte ich, er könne es nun auch sein lassen. Er wollte aber fürs Publikum nochmals springen. Und wenn dieser kleine technische Fehler vor dem Absprung nicht gewesen wäre - ich wäre mir nicht sicher, ob die 8,52 m des Griechen Tentoglou heute die Jahresbestweite sein würde. »

Eine andere Beobachtung ist bei ihm auf weniger Zustimmung gestossen. Er sah sich einmal selbst auf dem grossen Bildschirm, wie er wild gestikulierend mit Simon sprach. «Da erschrak ich richtiggehend. So möchte ich eigentlich nicht rüberkommen. Aber ich bin nun mal ein emotionaler Mensch.» Simon Ehammer lacht daneben über die Feststellung seines Wettkampftrainers.

Viel Arbeit für den Trainer, grosse Gewissheit für den Athleten

Während der Athlet nun einige Tage runterfahren kann, um danach bei den Meetings in Luzern und in Zürich nochmals seine Klasse im Weitsprung unter Beweis zu stellen, hat René Wyler keine Pause. Bereits am Wochenende begleitet er Athletinnen und Athleten an die nationalen Nachwuchs-Meisterschaften im Mehrkampf. Eine Woche später stet dann noch die Junioren-SM an. Der Appenzeller leistet dieses Riesenpensum neben einem 100-Prozent-Job als Verkaufsberater für Sanitäranlagen.

Simon Ehammer nimmt aus dem abgeschlossenen Mehrkampf-Jahr die Erkenntnis mit, dass er in allen drei Zehnkämpfen einen neuen Schweizer Rekord aufstellte und eine noch nie da gewesene Konstanz in neuen Dimensionen an den Tag legte. «Ich kann jetzt einen Zehnkampf auf höchstem Niveau mit ziemlicher Garantie abrufen, weil die Sicherheit da ist.»

Und die Diskrepanz zwischen Trainingsleistung und Wettkampfertrag in den Würfen nimmt er gerne mit als Pendenz ins Aufbautraining für das nächste Jahr. Simon Ehammer ist sich ziemlich sicher, dass er bald auch in seinen schwächeren Disziplinen in neuen Dimensionen wird denken können.