Parkour zwischen Olympia und Freiheit

Trendsport Parkour: Der schwierige Kampf zwischen Freiheit und Regeln Der Trendsport ist in der Schweiz neu im Programm von Jugend und Sport und löst auch olympische Träume aus. Wanja Staubli Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Mitglieder des Vereins Parkour Luzern zeigen ihr Können. Dominik Wunderli

Fast ein Jahrzehnt lang hat ein 2009 vom Bund veranlasstes Moratorium verhindert, dass neue Sportarten in das Programm von Jugend und Sport (J+S) aufgenommen werden konnten. Seit vier Jahren ist das Programm wieder offen für Bewerbungen. Zusätzlich läuft aktuell das «Projekt J+S 3.0». Das Ziel: Eine modernere und vereinfachte Ausbildungsgrundlage. Teil des Projektes ist eine Umstrukturierung der Lehrmittel für alle 85 J+S Sportarten bis Ende 2025.

Seit der Aufhebung des Moratoriums sind fünf neue Sportarten dazugekommen. Eine davon ist Parkour und hat als eine der ersten Sportarten ein Lehrmittel unter den neuen Anforderungen erstellt.

Andreas Steinegger, der Ausbildungsverantwortliche des J+S, lobt in einem Beitrag auf Instagram die gute Zusammenarbeit: «Den Verantwortlichen ist es gelungen, den Nukleus der Ausbildung einzubringen». Das unter der Hauptverantwortung des Schweizerischen Parkourverbands (SPKA) erstellte Lehrmittel soll nun als Vorlage für andere Sportarten dienen.

Frei über alle Hindernisse hinweg

Der Trendsport Parkour ist in den Achtzigern in den Vororten von Paris entstanden und hat seither eine rasante Entwicklung durchgemacht. Von der simplen ursprünglichen Definition – aus eigener Kraft möglichst effizient von A nach B kommen – haben sich neue Disziplinen entwickelt.

Besonders prominent ist Freerunning, mit Fokus auf Eleganz und Akrobatik statt Effizienz. Heute werden Parkour und Freerunning meistens synonym verwendet, Parkour ist dabei der gängigste Überbegriff für alle daraus entstandenen Disziplinen.

Mit der wachsenden Bekanntheit von Parkour haben sich auch Vereinsstrukturen gebildet – in der Schweiz gibt es heute in fast allen grösseren Städten Vereine, die auch Trainings anbieten.

Die Öffnung des J+S Programms war somit die ideale Gelegenheit, um den Sport breiter zugänglich und attraktiv zu machen. «J+S Parkour ist besonders für den Breitensport eine absolute Bereicherung», sagt Julian Dutoit, Ausbildungsverantwortlicher für Parkour. «Auch erfahrene Trainer können von der Ausbildung viel profitieren».

Was viele Praktizierende an Parkour schätzen, ist die Freiheit, die sie in dem Sport ausleben können: Die Freiheit, sich überall bewegen zu können und kreativ mit der Umgebung umzugehen. Aber auch, kreativ mit den eigenen Bewegungen zu werden und Inspiration aus allen möglichen Sportarten zu ziehen.

So hat sich Parkour in rasantem Tempo weiterentwickelt und sich Elemente aus Martial Arts, Tricking, Klettern und verschiedenen Freestyle Sportarten angeeignet. Dementsprechend schwierig ist es, dem Sport einen Rahmen zu setzen.

Teil des Turnsports oder nicht?

In den neuen Lehrmitteln sollen Erscheinungsformen beschrieben werden, die für die jeweilige Sportart charakteristisch sind. «Gerade für Parkour war es wichtig, die Erscheinungsformen so allgemein zu definieren, dass der Sport nicht eingeschränkt wird», erklärt Julian Dutoit. Bei Parkour ist eine von elf solcher Erscheinungsformen «Hindernisse überwinden». Auch die Werte, die im Parkour gelebt werden, haben im neuen Lehrmittel ihren Platz.

Eine der Voraussetzungen für die Aufnahme von Parkour in das J+S Programm ist ein Dachverband. Dieser hat sich unter dem Namen SPKA im Jahr 2018 gegründet, also gleichzeitig mit dem Ende des Moratoriums für J+S Sportarten.

Ein Grund dafür war, dass der internationale Kunstturnverband (FIG) Parkour als Disziplin in seine Statuten aufnehmen wollte. In der Parkour-Szene wurde das grösstenteils vehement abgelehnt. Die Situation erinnert stark an die Entwicklung des Snowboard-Sports in den Achtziger- und Neunzigerjahren.

Von dem Kunstturnverband fühlten sich ein grosser Teil der Praktizierenden falsch repräsentiert. Viele teilten die Angst, dass Parkour dadurch kompetitiver würde. Dass die Kultur des Miteinander statt Gegeneinander langfristig gefährdet wäre, wenn Trainingsinhalte immer mehr von FIG, beziehungsweise dem Schweizerischen Turnverband (STV) bestimmt würden. Die SPKA bot dazu eine Alternative.

Auf der internationalen Bühne hat die FIG Parkour mittlerweile als Disziplin aufgenommen. Derweil hat sich die SPKA in der Schweiz profiliert und sich dem internationalen Repräsentanten der Szene - Parkour Earth - angeschlossen. Diese bildet einen Dachverband, unter dem nationale Verbände aus der ganzen Welt zusammenkommen.

Der schwierige Weg zu den Olympischen Spielen

Sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene wird Parkour auch als kompetitive Disziplin diskutiert. Die FIG hat Parkour bereits für die Olympischen Spiele in Paris 2024 vorgeschlagen. Für Parkour hätte der Turnsport jedoch auf eine andere Disziplin verzichten müssen, so die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Darauf ging die FIG nicht ein, Parkour bleibt vorerst fern von der Olympiade.

Um die Vielfalt des Parkour Sports abzubilden, gibt es mehrere Wettkampfformate. «Speed» ist das simpelste Format. Dabei wird eine Strecke mit Hindernissen zurückgelegt. Wer am schnellsten im Ziel ankommt, gewinnt.

Bei «Style» liegt der Fokus mehr auf den Akrobatischen Elementen von Freerunning. Die Teilnehmenden können in einem Bereich mit verschiedenen Hindernissen kreativ werden und eigene sogenannte «Lines» entwickeln. Eine Jury bewertet dann unter anderem Kreativität, Schwierigkeit und Ausführung.

Ein etwas unbekannteres aber in der Szene beliebtes Format sind «Skills» Wettkämpfe. Dabei werden durch das erfolgreiche Absolvieren von vorgegebenen Herausforderungen Punkte gesammelt – die höchste Punktzahl führt zum Sieg.

Wettkämpfe gab es im Parkour indes schon lange bevor die FIG an dem Trendsport Interesse zeigte. Bereits seit 2007 führt Red Bull mit der Art of Motion den grössten Parkour-Wettkampf überhaupt durch. In der Schweiz erfreut sich seit zwei Jahren die von der SPKA und verschiedenen Vereinen durchgeführte Swiss Parkour Tour grosser Beliebtheit. Die junge Sportart entwickelt ihre Identität also weiterhin ebenso schnell, wie die Athletinnen und Athleten Hindernisse überwinden.

