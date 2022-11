Pickleball: Die Trendsportart erobert Amerika

Trendsport «Pickleball wird Amerika retten» – was hat es mit der Sportart, in die LeBron James und Tom Brady investieren, auf sich? Für Klein und Gross, Jung und Alt: In den USA wird die neue Sportart «Pickleball» zum Winner. Wann der Trend über den Atlantik schwappt, scheint nur noch eine Frage der Zeit. Marc Neumann, Washington DC Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Eine Mischung aus Pingpong, Badminton und Tennis: Pickleball erobert derzeit die USA. Yinyang/E+

«Ich bin einfach zu klein», so begründete Noah Rubin Anfang Oktober seinen Rücktritt als Tennisprofi. Obwohl mit gerade einmal 26 Jahren eigentlich noch im besten Alter, hängt der Wimbledon-Sieger bei den Junioren (2014) sein Tennisracket an den Nagel. Rubin blieb Talent, schaffte es nur einmal unter die Top 125 im ATP-Ranking. Oft plagten ihn Verletzungen, seine Profikarriere wurde nie zum Winner. Die Schuld daran gibt Rubin nun seiner geringen Körpergrösse, mit 1,75 Metern für einen Tennisspieler tatsächlich überschaubar.

Selbst Andre Agassi ist 5 cm grösser, der schmächtig erscheinende Rafael Nadal überragt Rubin schon um 10 cm. Nur Michael Chang, wie Rubin 175 cm hoch, aber immerhin French-Open-Gewinner und zeitweilige Nummer 2 der Welt, fungiert als Ausnahme, die die Regel bestätigt: Klein zu sein, bringt im Tennis athletische Nachteile, bei Reichweite, Kraft und Platzabdeckung. «Size matters», kann man für einmal sagen. Rubin zog die Konsequenz. Der Rücktritt indes wurde karrieremässig zum Seitschritt – auf den Pickleball Court. In diesem Sport, ein Mix aus Tennis, Badminton und Pingpong, spiele die Körperlänge nämlich keine Rolle, so Rubin. Daher sei Pickleball sein neues Zuhause, bald auch als Profi.

Pickleball als prominentes Business

In der Pickleball- und Tennissphäre sorgte das für Aufsehen. Anderswo schaffte es der neue Pickleballer nur «unter ferner liefen». Denn schon längst haben Horden praktizierender Prominenter Pickleball zur Trendsportart erklärt: Bill Gates, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, George W. Bushs Tochter Jenna und Stephen Colbert, der im November für den TV-Sender CBS ein Benefiz-Turnier namens «Pickled» mit 16 weiteren Prominenten zur besten Sendezeit organisiert – die Reihen von Celebrities, die Pickleball öffentlichkeitswirksam abfeiern, sind dicht gestaffelt.

Das geht Hand in Hand mit Hype in Medien und auf der Business-Seite. Die Sportart erfreut sich gemäss Sportmarktforscher «Sports & Fitness Industry Association» bereits 4,8 Millionen aktiver Spieler, deren Zahl seit 2019 um bis zu 40% pro Jahr wächst. Die Anzahl von Pickleball-Anlagen ist bereits auf 10'000 landesweit angewachsen. Drei nationale Pickleball-Verbände lassen Ligen und Turniere mit Preisgeldsummen von bis zu 2 Millionen Dollar aus dem Boden schiessen.

Die Pickleball-Klientel verteilt sich über alle Alterssegmente, unter denen zahlungskräftige Weisse mit Jahreseinkommen über 100'000 Dollar gut vertreten sind. Allein die Verkäufe von Pickleball-Schlägern sollen gemäss Absolute Sports bis 2028 um 68% auf über eine Viertelmilliarde Dollar wachsen. All das macht Pickleball für Werber und Sponsoren attraktiv – und nicht zuletzt auch für Investoren, wie der Einstieg von Basketball-Superstar James LeBron oder NFL-Quarterback-Legende Tom Brady bei der Major League Pickleball unlängst unterstrichen. Dementsprechend überschlagen sich US-Leitmedien mit Berichten und Reportagen zum Phänomen Pickleball. Kaum ein Tag, da nicht über den letzten Investor, die neusten hippen und attraktiven Spielerinnen und Spieler oder darüber, warum John und Jane Doe vom Altersheimen bis ins trendige Manhattan voll auf Pickleball abfahren, berichtet wird.

Spielend einfach

Worum der ganze Hype? Eigentlich ist das Ende der 1960er-Jahre von ein paar Vätern aus Langeweile erfundene Pickleball-Spiel ein spielend einfaches: Auf einem Badminton-Court haut man löchrige Unihockey-Hartbälle mit Küchenbrettchen über ein Netz, das ein wenig niedriger als beim Tennis gespannt wird. Gespielt wird Einzel oder Doppel in Sätzen bis zu 11 bei eigenem (Unterhand-)Service gewonnen Punkten, Bälle dürfen einmal auftropfen, hinter dem Netz gibt’s eine «Kitchen» genannte Zone, wo keine Volleys gespielt werden dürfen. Das Racket heisst «Paddle» (wohl weil die ersten Schläger Kanu-Paddel waren). Benannt ist die Sache der Legende nach nach «Pickles», dem Hund der Erfinder, der unermüdlich dem Ball hinterherjagte. That’s all, folks.

Gespielt wird Pickleball auf einem Badminton-Court mit einem niedrigen Netz. iStockphoto

Wird Pickleball Amerika retten?

Hierin liegt der Schlüssel zum Erfolg des Trendsports: Pickleball ist simpel und bodenständig. Die Zugangsbeschränkungen sind niederschwellig, Verletzungsgefahr nicht hoch. Zum Einstieg braucht es weder teures Zubehör, Klubmitgliedschaften oder digitalen Schnickschnack. Zur Not malt man die Spielfeldlinien mit Kreide auf den Tennisplatz. Jeder kann Pickleball spielen: Seniorinnen genauso wie Kinder, alternde Tennis-Cracks wie blutige Anfänger – sofern es mit Spass zur Sache geht. Wer die Sache kompetitiv und beruflich als Profi angehen will, kann das auch. Mit einem Wort: Pickleball ist demokratisch, offen für alle. Das kommt in Amerika gut an. Auch darum verstieg sich Steven Kuhn, Hedgefund-Manager und Gründer der Major League Pickleball (MLP), gar zur Aussage, dass der Sport in Zeiten, da über gestohlene Wahlen gestritten und über einen möglichen Bürgerkrieg gewerweisst wird, genau das sei, was das Land brauche. Denn auf dem Pickleball-Platz komme man wieder zusammen. «Pickleball wird Amerika retten», so Kuhn.

Gut möglich, werden auch andere Volksseelen am Pickleball-Wesen genesen. Immerhin haben Vorläufer des Trendsports bereits über den Atlantik gesetzt – auch in die Schweiz. Interesse zeigen hier zwar vorerst mehrheitlich Expats oder Rückkehrer aus den USA, wie einschlägige Foren auf sozialen Medien zeigen. Dennoch gibt es bereits zwei Vereine: Den «Pickleball Verein Schweiz» in Hettlingen bei Winterthur und den «Pickleball Club Küsnacht Zumikon». Die Amtssprache auf der Website des Letzteren ist noch englisch. Aber wenn der Trend nicht nur Hype ist, dürfte sich dies bald ändern.

Die besten Punktgewinne des Monats Oktober. Youtube

