Nicola Spirigs Mission Impossible: Lungenriss und Männerverbot

Triathlon Brüche, Loch in der Lunge, Covid-Husten und ein Männerverbot: Wie Nicola Spirigs Rekordversuch zur Mission Impossible wird Anfang Juni will Olympiasiegerin Nicola Spirig als erste Frau einen Ironman unter 8 Stunden absolvieren. Die Vorbereitung auf den letzten grossen Höhepunkt ihrer Karriere verläuft alles andere als optimal. Doch ihr geht es nicht nur um die Jagd nach einem Rekord. Simon Häring Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicola Spirig stellt sich einer letzten grossen sportlichen Herausforderung. Keystone

Sie ist Olympiasiegerin, Olympiazweite, holte drei weitere Diplome, zuletzt als Sechste in Tokio. Dazu ist sie siebenfache Europameisterin, mehrfache Weltmeisterin. Nicola Spirig hat den Schweizer Sport in den letzten zwei Jahrzehnten geprägt wie kaum eine andere Frau. Ende Jahr ist Schluss für die dreifache Mutter, die im Februar ihren 40. Geburtstag feiert. Doch ein letztes grosses Ziel hat die Zürcherin noch: Am 6. Juni will sie als erste Frau einen Ironman in unter acht Stunden absolvieren: (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,195 km Laufen) in unter acht Stunden absolvieren.

Bei der Ankündigung des Projekts im Januar 2021 bezeichnete Spirig das Ansinnen zunächst als «Wahnsinn», sagte aber auch: «Die Botschaft ist: Versucht das Unmögliche.» Nun, sieben Wochen vor dem grossen Tag auf dem Lausitzring, ist die Lust auf die Herausforderung zwar immer noch gross, doch die Vorbereitung ist nicht optimal verlaufen. Spirig gibt sich keinen Illusionen hin und sagt: «Es lief nicht gewünscht und wird extrem schwierig.» Eine Mission Impossible. Spirig über die offenen Baustellen:

Bereits Anfang März hätte Spirig in ihre letzte Saison starten wollen. Doch dann stürzte sie Anfang Februar auf einer Trainingsfahrt aus den Skiferien nach Zürich mit dem Velo, brach sich das Schlüsselbein und zwei Rippen, was eine Operation notwendig machte. Zudem erlitt sie einen Lungenriss. Die Folge: Sechs Wochen Einschränkungen, denn intensives Training und schwere Atmung hätte die Heilung des Lochs in der Lunge verzögert. Dazu macht Spirig eine Plantarfasziitis am Fuss zu schaffen, eine Entzündung der Sehnenplatte. Anfang März infizierte sie sich zudem an Covid-19, wie sie dieser Zeitung sagte. Der Husten ist noch nicht vollständig abgeheilt. Das ist deshalb ein Problem, weil die Rippen durch die Erschütterung weniger schnell heilten als erhofft. Vor ihrem ersten Wettkampf der Saison, dem Zürich-Marathon Anfang April, unterzog sich Spirig einem Elektrokardiogramm und einem Lungenfunktionstest.

Die Frakturen am Schlüsselbein, die sich Spirig bei einem Sturz Anfang Februar zugezogen hatten, machten eine Operation notwendig. Screenshot: Youtube

Schon vor dem Trainingssturz war der Zeithorizont für den Wechsel von der olympischen auf die Ironman-Distanz sehr ambitioniert. Doch bis im letzten August lag der Fokus auf der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio, danach erlebte Spirig einen kleinen Spannungsabfall. Zwar lief die Vorbereitung danach nach Wunsch, Spirig sagt: «Anfang Jahr hatte ich erstmals das Gefühl: «Es kommt gut. Dann kam der Sturz.» Wegen des engen Zeitplans gar nie ein Thema war, im Vorfeld des Rekordversuchs Distanzrennen zu bestreiten, wie es ihr Trainer, Brett Sutton, als optimal erachtet hätte. Heisst: «Zwei bis drei Ironmans, damit der Körper sich an die Belastung gewöhnen und sie abspeichern kann», wie Spirig sagt. Sie hat in ihrer Karriere erst einen einzigen Ironman bestritten – den sie 2014 in Mexiko in Cozumel in 9:14:07 Stunden gewann. Im Vergleich dazu will sie im Juni unter Laborbedingungen weit über eine Stunde schneller sein.

Nicola Spirig auf ihrem Weg zum Weltrekordversuch. Youtube: Pho3nix

Deutlich mehr Zeit, Nerven und Aufwand kostete die Organisation des Rekordversuchs. Denn zu Beginn war Spirig davon ausgegangen, dass sie bei der Zusammenstellung ihres Teams aus Pacemakern auch auf Männer zurückgreifen kann. Unterdessen haben sich die Spielregeln fundamental verändert: Männer sind verboten. Dem Vernehmen nach fürchtete der Organisator, sich angreifbar zu machen, wenn er von Männern für Spirig Tempo machen lässt. Das ist ein grösseres Problem. Denn die kalkulierte Geschwindigkeit auf dem Rad können selbst Spezialistinnen kaum über eine längere Strecke fahren. Zudem fällt der Rekordversuch mitten in die Rennsaison. Marlen Reusser, die Olympiazweite im Zeitfahren, die Spirig gerne als Tempomacherin engagiert hätte, musste absagen.

Am Wochenende vor Ostern lief Nicola Spirig den Zürich-Marathon, wo sie Sechste wurde und Bronze an den Schweizer Meisterschaften gewann. Walter Bieri / KEYSTONE

Erlaubt sind 10 Pacemakerinnen. Im Schwimmen wird Spirig von der Weltmeisterin über 25 km, der Deutschen Angela Maurer, unterstützt. Sie reist im Mai für gemeinsame Trainings nach Zürich. Als Läuferin konnte Spirig Marathon-Läuferin Maja Neuenschwander gewinnen. Die übrigen Tempomacherinnen beim Laufen und auf dem Rad kommen aus Triathlon und Duathlon. Derzeit werden die letzten Verträge ausgehandelt.

Nicola Spirig startete am letzten Wochenende mit einem dritten Platz beim Zürich-Marathon in die Saison, wo sie in 2:46,51 Stunden die angestrebte Zeit um knapp zwei Minuten überschritt, das Ziel, «ohne Muskelkater» ins Trainingslager nach Gran Canaria reisen zu können, aber erreichte. Spirigs persönliche Bestzeit im Marathon liegt bei 2:37,51 Stunden, gelaufen 2014.

Auf der 5,85 Kilometer langen Rennstrecke auf dem Lausitzring peilt sie eine Zeit von 2:50 Stunden an. Die 40-Jährige hat dann allerdings bereits das Schwimmen und die Radstrecke in den Knochen. Geschwommen werden die 3,8 Kilometer im nahe gelegenen Senftenberger See auf einem fast schnurgeraden Point-to-Point-Kurs, auf dem es keine zeitraubenden Wendemanöver gibt und eine Pace von etwa einer Minute pro 100 Meter vorgesehen ist. Mit seinen langen Flachstücken bietet der Lausitzring auch ideale Bedingungen für die Radstrecke. Will sie die 7-Stunden-Marke unterbieten, muss Spirig mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 45 bis 50 km/h fahren und die 180 Kilometer in 3:45 Stunden absolvieren.

Der Lausitzring ist Schauplatz für den Weltrekordversuch von Nicola Spirig. Google Earth

Bis Ende April weilt Spirig auf Gran Canaria, wo sie voraussichtlich einen Halb-Ironman absolvieren wird. Anfang Mai wird sie in der Schweiz mit Angela Maurer das Schwimmen trainieren, und Ende Mai frühzeitig nach Deutschland reisen. Erst dort wird das Laufen und Radfahren in Formation trainiert. Die Zeit ist knapp, die Form noch nicht nach Wunsch. Kann das alles überhaupt aufgehen? Fürchtet sie keine Niederlage gegen die Zeit?

Nicola Spirig sagt: «Es ist möglich, dass wir scheitern.» Aber verlieren könne sie dabei nichts. Denn mit dem Rekordversuch verknüpft ist eine Zusammenarbeit mit der Pho3nix-Stiftung, die vorerst auf zwei Jahre beschränkt ist, aber langfristiger Natur sein soll. Die studierte Juristin beaufsichtigt danach Projekte der Stiftung in der Schweiz, sichert ihre eigene Stiftung und den Nicola Spirig Kids Cup, eine Triathlon-Kinderserie, ab. Sie und ihr Mann, Reto Hug, der die Geschicke leitet, wollen damit Kindern einen positiven Zugang zu sportlicher Betätigung ermöglichen.

Das sind hehre Ziele, die weit über den Wettkampf hinausgehen, den Nicola Spirig Anfang Juni als letztes grosses Ziel ihrer Karriere auserkoren hat. Und für diese stellt sie auch gerne einer Mission Impossible.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen