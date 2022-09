Nicola Spirig zieht Bilanz: Meine Tränen, Siege, Fehler

Triathlon Nicola Spirig zieht ganz persönlich Bilanz: Angst vor Fischen, Taxifahrten im Training und ein Ausflug in den Bobkanal 2012 gewann Nicola Spirig bei den Olympischen Spielen in London Gold im Triathlon, vier Jahre später in Rio de Janeiro Silber, dazu holte sie drei weitere Diplome. Nun bestreitet sie beim Greifenseelauf ihr letztes Rennen. Hier blickt sie auf ihre einzigartige Karriere zurück. Simon Häring Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Nicola Spirig wird bei Weltklasse Zürich 2022 verabschiedet. Imago

Sie gewann an Olympischen Spielen Gold und Silber, holte drei weitere Diplome, ist siebenfache Europameisterin, mehrfache Weltmeisterin und lief einen Ironman unter acht Stunden. Nun schliesst sich für Nicola Spirig mit 40 Jahren ein Kreis. Beim Greifenseelauf bestreitet sie ihren letzten Wettkampf. Hier blickt sie in sechs Episoden auf ihre Karriere zurück:

«Meine Leidenschaft für den Sport kommt direkt aus der Familie. Beide Eltern waren Sportlehrer. Vater und Onkel haben Triathlon als Hobby betrieben. Ich selbst habe auch Basketball gespielt, nahm an Schwimmwettbewerben und Läufen teil. Mein erster Triathlon war 1992, in Bubikon im Zürcher Oberland. Ich weiss noch, dass ich Angst hatte vor den Fischen. Dabei fand ich es vor dem Rennen noch lustig, wie sie an den Zehen knabberten, sobald man die Füsse ins Wasser hielt. Ich wurde Zweite, war hochzufrieden damit, denn es handelte sich um Schülermeisterschaften, vierte bis sechste Klasse starteten alle in derselben Kategorie. Viele waren deutlich älter als ich, auch die Siegerin.»

«Verletzungen gehören im Leben einer Sportlerin dazu – ich hatte vier einschneidende Erlebnisse. 2008 erlitt ich im Vorfeld der Olympischen Spiele von Peking eine Stressfraktur im Schienbein. 2016 vor den Olympische Spielen in Rio einen Handbruch. Und nun im Februar 2022 stürzte ich mit dem Fahrrad, brach das Schlüsselbein und mehrere Rippen und hatte ein Loch in der Lunge.

Meine wichtigste Lektion aber lernte ich 2011. Emma Snowsill (heute Frodeno) lief zu dieser Zeit sehr schnell. Mein Trainer Brett Sutton meinte, wenn ich sie an Olympia in London schlagen will, müsse ich künftig an jedem einzelnen Tag laufen – und nicht wie bisher jeden zweiten. Mein Körper gab mir zu verstehen, dass er an Grenzen stösst, zog die Notbremse: Wegen des Ermüdungsbruchs im Schienbein konnte ich vier Monate nicht trainieren. Das war eine schwierige Zeit, aber auch eine gute Erfahrung. Diesen Fehler habe ich zum Glück nicht mehr gemacht – und in London durfte ich gleichwohl die Gold-Medaille feiern. Der Sport hat mich viel fürs Leben ­gelernt. Keine Energie verschwenden für Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Sich nicht selbst bemitleiden. Und aus jeder Situation das Beste machen.»

Nicola Spirig posiert 2012 mit ihrer olympischen Goldmedaille. Keystone

«Not macht erfinderisch. Als ich wegen der Stressfraktur auf Lauftrainings verzichten musste, steigerte ich den Umfang beim Schwimmen, statt für mehrere Wochen gar nichts mehr zu machen. Einer Profisportlerin den Sport zu verbieten, das ist Horror. Einen besonderen Trick ­fanden wir 2008, als ich auf den Philippinen im Trainingslager war, aber wegen Knieproblemen nur bergauf rennen konnte. Mein Trainer liess mich einfach einen Hügel hoch rennen und mit dem Taxi jeweils wieder runter fahren – es half, ich qualifizierte mich für Olympia.»

Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro holt Spirig Silber. Ein emotionaler Erfolg nach langer Verletzungspause. Keystone

«Mein grösster Erfolg ist natürlich der Olympiasieg von London. Er hat auch viel verändert an meiner Bekanntheit. Aber wegen der Umstände war die Silber-Medaille vier Jahre später in Rio de Janeiro fast emotionaler. Ich war Titelverteidigerin, Mami, hatte zuvor die Hand gebrochen und darum lange keine internationalen Wettkämpfe mehr bestreiten können – ich wusste deshalb nicht, wo ich stehe. Auch der sechste Platz am Weltcuprennen in Ishigaki 2008 fühlte sich für mich wie ein Sieg an. Weil die Vorbereitung darauf alles andere als optimal gewesen war, bin ich enorm stolz auf diese Leistung. Sehr schöne Erinnerungen habe ich an die diversen Europameisterschaften. Sie bedeuten mir vermutlich so viel, weil es meine ersten internationalen Wettkämpfe waren. Als Juniorin brauchte ich einmal eine Ausnahmebewilligung eines Arztes, weil ich sonst mit 16 Jahren nicht an diesem Wettkampf hätte teilnehmen dürfen.»

«Als junge Athletin wollte ich einfach nur Sport machen, alles andere, was in der Öffentlichkeit stattfand, habe ich sehr skeptisch gesehen und nicht gesucht. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, wie spannend und bereichernd das sein kann, wenn durch den Sport Türen aufgehen, die sonst verschlossen bleiben würden. Wie eine TV-Sendung entsteht oder wie Unternehmen funktionieren. Oder ich erinnere mich an ein Doppelinterview mit der inspirierenden Musikerin Sophie Hunger, die ich davor kaum gekannt hatte. Besonders interessant waren für mich die Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern. 2015 hat das zu einer speziellen Episode geführt. Beat Hefti musste damals noch ein Weltcuprennen im Viererbob absolvieren, um seine Startberechtigung im Zweier nicht zu verlieren. Er fragte Siebenkämpferin Linda Züblin und mich an und besorgte uns eine Lizenz. Zusammen mit seinem Stammbremser Alex Baumann fuhren wir dann in St. Moritz den Eiskanal herunter. Das war eine grossartige Erfahrung.»

Trio im Eiskanal: Beat Hefti mit Linda Zueblin und Nicola Spirig (von links). Keystone

«Meine Eltern haben bei mir die Leidenschaft für den Sport geweckt und mich zu zahlreichen Trainings und Wettkämpfen gefahren. Mein Vater war während 15 Jahre mein Trainer und hat mich zur Olympiateilnehmerin geformt. Er und meine Mutter spielen auch heute noch eine wichtige Rolle - zum Beispiel in der Kinderbetreuung. Wie wichtig mein Trainer Brett Sutton war, ist ebenfalls bekannt. Er ist hart und verlangt viel, hat mir aber auch immer viel Freiheiten gegeben neben dem Sport. Er akzeptierte, dass die Familie Priorität hat und die Trainingspläne rund um Elternabende, Ausflüge in den Zoo und die Arbeit für meine Stiftung gebaut werden müssen.

Meine Mann Reto kann ich nicht genug danken. Dass er auch Triathlet war, hat uns ermöglicht, viel gemeinsam zu reisen und zu trainieren. Als wir eine Familie gegründet haben, musste ich ihm nicht erklären, weshalb ich jetzt am Sonntagmorgen um 06.00 Uhr noch ein Lauftraining machen muss. Dazu ist er Sportphysiotherapeut. Und in den letzten Jahren trug Reto die Hauptverantwortung für die Kinder. Es ist schön und spannend, wie vielschichtig und unterstützend Reto mich durchs Leben begleitet.

Nicht unterschätzen darf man in meinem Sport auch die Unterstützung meiner langjährigen Sponsoren. Ohne sie hätte ich meine Karriere als Mutter niemals weitergeführt. Man kann sich im Triathlon nicht einfach nur auf die Siegesprämie verlassen. Und wenn man schwanger ist, verdient man ohne Sponsoren gar nichts mehr. Da hatte ich unglaubliches Glück.

Es gibt aber auch viele heimliche Helden, ohne die ich meine Erfolge nicht hätte feiern können. Zum Beispiel meinen Velomechaniker Harry Hossli, der mich seit 25 Jahren begleitet – und damit seit meinen ersten internationalen Wettkämpfen. Er hat seinen Arbeitgeber immer nur unter der Bedingung gewechselt, dass er mich weiter betreuen kann. Und er bestand in all den Jahren immer darauf, dass ich vor dem Wettkampf noch das Velo bringe.»

