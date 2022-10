Franco Foda – Kompletter Fehlstart des Meisters

0 Tore, 1 Punkt, 9 Gegentore: Dem FC Zürich ist unter dem neuen Trainer Franco Foda der Start in die Super-League-Saison komplett misslungen. Er steht so schlecht da wie noch nie ein Schweizer Meister. Warum funktioniert beim FCZ nichts mehr so wie im letzten Jahr? Wessen Schuld ist das Debakel? Und was muss passieren, damit es wieder besser wird? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.