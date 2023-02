Skispringer Simon Ammann: Was treibt ihn mit 41 vor der WM an?

Tribünengeflüster – Sportpodcast «Das Geschrei meiner Zwillinge stört Simon Ammann die ganze Nacht – er nimmt es locker und gewinnt kurz darauf zwei Mal Olympia-Gold» Ab Mittwoch nimmt Simon Ammann zum zwölften Mal an einer WM teil. Was treibt den mittlerweile 41-Jährigen Skispringer an? Warum kann er nicht loslassen vom Spitzensport? Und wie hat er sich verändert über all die Jahre seit seinen ersten Olympischen Goldmedaillen 2002? Die Diskussion jetzt im Podcast. Etienne Wuillemin, Rainer Sommerhalder und François Schmid-Bechtel 20.02.2023, 17.37 Uhr

Flieg, Simi, flieg! Auch mit 41 ist Ammann motiviert wie eh und je. Urs Flüeler / Keystone

21 Jahre nach seinem ersten Doppel-Gold bei Olympia 2002 in Salt Lake City startet Simon Ammann in dieser Woche in Planica zum zwölften Mal an einer nordischen Ski-WM. Was treibt den 41-Jährigen an? Warum kann er nicht loslassen vom Spitzensport? Ist der Traum vom Fliegen eine Sucht? Und wie hat sich Ammann über all die Jahre verändert?