Tribünengeflüster – Sportpodcast

«Die Skistars wie Odermatt sind nah an den Leuten» – «Für die Schweizer Fans gibt es an der Ski-WM noch viel zu feiern»

Nach den beiden WM-Gold-Medaillen in der Abfahrt ist die Ski-Nation im Hoch. Was liegt für die Schweiz an der Ski-WM noch drin? Und wieso gönnt sich Weltmeister Marco Odermatt im TV-Studio ein Gläschen Weisswein? Die Debatte jetzt im Podcast.