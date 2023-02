Tribünengeflüster – Sportpodcast Welcher Schweizer Goalie gewinnt die deutsche Meisterschaft? «Kobel kann mit dem BVB den Titel holen, vor Sommers Bayern» Dank einer Siegesserie ist Dortmund wieder ein ernst zunehmender Meisterkandidat. Reicht es zur Überraschungsmeisterschaft für den Schweizer Goalie Gregor Kobel oder wird am Ende doch Yann Sommers Bayern Meister? Oder gibt es sogar einen lachenenden Dritten aus Berlin oder Leipzig? Die Debatte zur Deutschen Meisterschaft jetzt im Podcast. Raphael Gutzwiller, François-Schmid Bechtel und Etienne Wuillemin 27.02.2023, 16.19 Uhr

Ist in bestechender Form: Dortmund-Goalie Gregor Kobel. Gabriel Boia/ Freshfocus

Bayern ist wieder das Mass aller Dinge in der deutschen Bundesliga. Nach dem 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin sind die Münchner wieder Leader, doch punktgleich dahinter lauert Borussia Dortmund. Nun fragt sich die Fussballredaktion: Kann der BVB plötzlich doch um den Meistertitel mitspielen? Was spricht dafür, dass es in Deutschland zum ersten Mal seit 2012 einen anderen Meister gibt? Ist das Überraschungsteam Union Berlin nun weg vom Fenster? Und was bedeutet das Meisterrennen für den Konkurrenzkampf im Schweizer Nati-Goal? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.