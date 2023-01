Tribünengeflüster – Sportpodcast Ist Alex Frei noch der richtige Trainer für den FC Basel? – Die grosse Debatte zur FCB-Krise Beim FC Basel brennt nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Luzern den Baum. Im Sportpodcast Tribünengeflüster diskutiert die Runde darüber, ob nun der Stuhl von Trainer Alex Frei wackelt. Raphael Gutzwiller, François Schmid-Bechtel und Christoph Kiessilch 30.01.2023, 16.47 Uhr

Der FC Basel und Trainer Alex Frei sind in der Krise. Urs Flüeler/Keystone

Von den acht Meistertiteln in Serie ist der FC Basel so weit entfernt wie noch nie. Die letzten Resultaten, das 1:1 gegen St. Gallen und das 2:3 gegen Luzern, bringen das Fass zum überlaufen. Fabian Frei und Taulant Xhaka geraten aneinander und selbst Granit Xhaka äussert sich öffentlich zur FCB-Krise. Was ist nur los beim einstigen Serienmeister? Wie soll es weitergehen mit Alex Frei? Und was braucht es, damit der FC Basel immerhin die Nummer 2 des Landes wird? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.