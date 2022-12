Tribünengeflüster - Sportpodcast Ist das die letzte grosse Chance der besten Schweizer Fussball-Generation aller Zeiten? Die Schweiz vor dem WM-Achtelfinal gegen Portugal Die Schweiz steht zum fünften Mal in Folge im Achtelfinal eines grossen Turniers. Was das Team von Murat Yakin im Achtelfinal erwartet - und wie dieses Spiel zu gewinnen ist. François Schmid-Bechtel, Etienne Wuillemin, Dominic Wirth 05.12.2022, 17.39 Uhr

Ein Tor gegen Portugal, und es ist definitiv seine WM: Der Schweizer Stürmer Breel Embolo. Keystone

Die Schweiz gegen Ronaldos Portugal, was für eine Affiche im WM-Achtelfinal in Katar. Was muss die Schweiz machen, um diese Hürde zu überspringen? Sind die Nebengeräusche nach dem Serbien-Spiel ein Problem? Und ist es jetzt gut oder schlecht für die Schweiz, wenn Ronaldo dabei ist? Hören Sie jetzt die Debatte rund um die Schweizer Nati in unserem Sport-Podcast.