Super League: Wicky YB-Meistertrainer, Frei auf FCB-Schleudersitz

Raphael Wicky – ist er bei YB der nächste Meistertrainer?

Mit einem 4:0-Sieg gegen Meister Zürich setzen die Young Boys schon in der ersten Runde der neuen Super-League-Saison eine erste Duftmarke. Wer kann dem Team von Raphael Wicky gefährlich werden? In der Rolle des Herausforderers sieht sich der frühere Serienmeister Basel. Doch das Team, das neu von Ex-Spieler Alex Frei betreut wird, hinterliess beim 1:1 gegen Aufsteiger Winterthur keinen besonders guten Eindruck. Überall gibt es Baustellen. Und mit David Degen steht ein Mann an der Spitze des Vereins, der nicht für seine Geduld bekannt ist. In den letzten zwei Saisons wechselte Rotblau den Trainer. Sitzt Alex Frei auf dem Schleuderstuhl? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.