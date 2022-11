Tribünengeflüster - Sportpodcast «Xhaka soll die One-Love-Binde trotz Fifa-Verbot tragen» – Debatte über die bizarren Infantino-Auftritte bei der WM Im Sportpodcast Tribünengeflüster dreht sich im Moment alles um die Weltmeisterschaft: Ist es richtig, dass Granit Xhaka die One-Love-Captainbinde nicht trägt? Wie fühlt sich Breel Embolo vor seinem Spiel gegen die zweite Heimat? Und wie sind die Eindrücke vor Ort? Die grosse Debatte jetzt im Sportpodcast. Raphael Gutzwiller, François Schmid-Bechtel und Etienne Wuillemin 21.11.2022, 16.56 Uhr

Granit Xhaka trägt die «One-Love-Captainbinde». Keystone

Die Weltmeisterschaft in Katar ist in vollem Gange, doch die Nebengeräusche verstummen so schnell nicht. Leere Zuschauerränge, Debatten über One-Love-Captainbinden und fragwürdige Reden des Fifa-Präsidenten sind dafür Gesprächsstoff. Doch nicht nur: Im Podcast «Tribünengeflüster »diskutieren unsere Fussballexperten über die ersten Erkenntnisse des Turniers, die Schweizer Chancen - und schildern Eindrücke von vor Ort.