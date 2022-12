Lionel Messi im Bischt: Missbraucht der Emir den grössten Moment?

Tribünengeflüster – Sportpodcast Lionel Messi im Bischt: «Da hat sich Katar zu viel erlaubt!» – «Nein, dieses Bild bleibt nicht haften» Lionel Messi krönt mit Argentiniens Weltmeistertitel seine einzigartige Karriere. Bei der Pokalübergabe muss er ein arabisches Gewand namens «Bischt» tragen – missbraucht der Emir von Katar damit Messis grössten Moment der Karriere? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion in unserem Sportpodcast. Etienne Wuillemin, Dominic Wirth und Stefan Wyss 19.12.2022, 17.00 Uhr

Der grosse Moment steht kurz bevor, gleich wird Lionel Messi den WM-Pokal in die Luft stemmen. Er muss das in einem «Bischt» tun, das ist ein edles Übergewand, das im arabischen Raum von wichtigen Personen am Nationalfeiertag übergezogen wird. Friedemann Vogel / EPA

Es ist ein WM-Final, der noch lange in Erinnerung bleibt, vermutlich der beste der Geschichte. Argentinien besiegt Frankreich im Penaltyschiessen, nach hartem Kampf, nachdem eigentlich alles längst entschieden war.

Der WM-Titel ist vor allem für einen speziell: Lionel Messi. Der 35-Jährige krönt in Doha seine einzigartige Karriere. In seinem zweiten WM-Final nach 2014 gelingt ihm, was Diego Maradona 1986 vollbrachte: Argentinien zum Titel zu führen. Katar 2022 war Messis Turnier. In Erinnerung bleibt aber auch, wie ihm der Emir bei der Pokalübergabe einen «Bischt» umhängt. Haben die Katerer den grossen Moment für eigene Interessen missbraucht? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion in unserem Sportpodcast.

Die Fussball-Experten Dominic Wirth und Stefan Wyss diskutieren bei Moderator Etienne Wuillemin.

