Mathias Flückiger: Dopingsünder oder Opfer? Jetzt im Sportpodcast

Fussball FCL reagiert auf Alpstaegs Frontalangriff: «Der FCL ist grösser als jede Person, in welcher Funktion auch immer»

Der FCL-Mehrheitsaktionär Alpstaeg stellte am Wochenende die Vereinsführung in den Regen und machte deutlich, was er von ihr hält. Nichts Gutes. Jetzt stellt sich FCL-Minderheitsaktionär Josef Bieri auf die Seite von Präsident Wolf und Sportchef Meyer.