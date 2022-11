Tribünengeflüster - Sportpodcast «Natürlich schwingen komische Gefühle mit, aber auf die Spiele freue ich mich trotzdem» – Debatte zur WM 2022 Die Weltmeisterschaft in Katar steht vor der Tür, doch eine grosse WM-Stimmung kommt bei den meisten Fussballfans noch nicht auf. Korruption und schlechte Menschenrechtssituationen dominieren stattdessen die Schlagzeilen. Soll man die WM 2022 überhaupt schauen? Und falls ja: Auf wen gilt es sportlich zu achten? Hören Sie die grosse Debatte in unserem Sportpodcast. Raphael Gutzwiller, Dominic Wirth und François Schmid-Bechtel 14.11.2022, 16.52 Uhr

Eines der Stadien der WM 2022: Das Al Janoub Stadion. David Ramos / Getty

Es ist eher die Jahreszeit der Weihnachtsmärkte statt der Sommermärchen, dazu rufen viele Fussballfans zum Boykott auf: Die WM 2022 startet am Sonntag mit speziellen Vorzeichen. Ist es richtig, sich an den Fussballspielen in Katar zu erfreuen? Und wenn ja: Welches Team stellt den Weltmeister und wer sorgt für die grosse WM-Überraschung? Vielleicht ja sogar das Schweizer Team?