Podcast: Playoffs im Schweizer Fussball: Ja oder Nein?

Tribünengeflüster - Sportpodcast Playoffs im Schweizer Fussball? «Es ist falsch, diesen Modus zu verteufeln» Eigentlich werden Meistertitel und Europacup-Plätze im Schweizer Fussball ab der Saison 2023/24 via Playoffs vergeben. Der Protest der Fans ist heftig. Nun stimmen die Profiklubs am nächsten Freitag noch einmal ab: Playoffs Ja oder Nein? Hören Sie die grosse Debatte dazu in unserem Sportpodcast. Etienne Wuillemin, Stefan Wyss und François Schmid-Bechtel 07.11.2022, 16.50 Uhr

In etlichen Fankurven Fans regt sich Widerstand gegen den Playoff-Modus. Claudio Thoma / freshfocus (Basel, 20. Oktober 2022)

Es war ein Erdbeben für den Schweizer Fussball. Ende Mai beschlossen die Profiklubs: Die Super League wird auf 12 Teams aufgestockt, Meistertitel und Europacup-Plätze werden neu via Playoffs vergeben. Der Widerstand der Fans gegen die Playoffs ist gross. So gross, dass nun, nicht einmal ein halbes Jahr später, noch einmal über den Modus abgestimmt wird. Sind Playoffs im Fussball wirklich so schlimm? Was spricht für eine Abkehr der Pläne, was dagegen? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.