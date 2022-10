Urs Fischer ist mit Union Berlin Bundesliga-Leader – Titelträume?

Tribünengeflüster - Sportpodcast Wie Urs Fischer Union Berlin sensationell an die Spitze der Bundesliga gebracht hat Im Podcast «Tribünengeflüster» debattiert unsere Sportredaktion zum wichtigsten Thema der Woche. Diesmal im Fokus: Der Schweizer Fussballtrainer Urs Fischer und sein Team Union Berlin. Etienne Wuillemin 17.10.2022, 16.00 Uhr

Der nächste grosse Sieg: Union Berlin bezwingt Borussia Dortmund 2:0 und baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga auf vier Punkte aus. Seit 2018 gelingt Trainer Urs Fischer mit den Berlinern Coup um Coup. Filip Singer / EPA

Die grösste Überraschung in Fussball-Europa heisst: Union Berlin. Mittendrin dabei ist der Schweizer Trainer Urs Fischer. Union hat als Tabellenführer in der Bundesliga bereits vier Punkte Vorsprung auf Bayern München - wie hat Fischer das geschafft? Kommen jetzt in Berlin gar Titelträume auf, oder ist Union doch eher ein Leader auf Zeit? Und warum rollt eigentlich die Bayern-Maschine noch nicht wie gewohnt? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.