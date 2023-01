Yann Sommer: Soll er zu Bayern München wechseln?

Soll Yann Sommer noch in diesem Winter zu Bayern München wechseln – falls er denn von seinem Verein Borussia Mönchengladbach die Freigabe erhält? Und was würde ein Wechsel für die Schweizer Nati bedeuten? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion in unserem Sportpodcast.

Etienne Wuillemin, François Schmid-Bechtel und Stefan Wyss 16.01.2023, 16.30 Uhr