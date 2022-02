Livio Wenger: Trotz Enttäuschung brennt das Feuer weiter

Olympia-Kolumne Trotz Enttäuschung - Feuer brennt Eisschnellläufer Livio Wenger aus Schenkon konnte seinen Traum von einer olympischen Medaille im Massenstart nicht verwirklichen. Doch der Athlet geht mit der Niederlage sportlich um. Livio Wenger 21.02.2022, 05.00 Uhr

Wenn ich diese Zeilen schreibe, komme ich eben von der Schlussfeier, und in drei Stunden geht der Flieger zurück in die Schweiz. Das olympische Feuer ist erloschen, meines brennt schon vor dem Heimflug wieder neu! Ich werde noch ein paar Tage benötigen, um mein Rennen und die entgangene Medaille zu verarbeiten. Aber mit der Übergabe der Fahne an die italienische Metropole Mailand ist bei mir das Feuer für den olympischen Wettkampf in vier Jahren bereits wieder am Lodern.

Beim Massenstart hat es für Livio Wenger nicht gereicht, die erhoffte Medaille zu gewinnen. Bild: Keystone (Peking 19. Februar 2022)

Ich muss mir bezüglich der verpassten Medaille nichts vorwerfen. Das gehört zum Sport, und die Dichte im Eisschnelllaufen ist enorm. Es haben in der letzten Runde einfach ein paar Körner gefehlt. Nach der Corona-Erkrankung vor Weihnachten konnte ich ein paar Wochen nicht optimal trainieren, und ausgerechnet in der letzten Woche erwischte mich auch noch ein grippaler Infekt. Eine Medaille lag in Reichweite, aber der Körper muss dazu 100 Prozent fit sein, nicht nur 99 Prozent. Ich war am Ende des Rennens total übersäuert, und der 7. Rang hat nicht nur körperlich wehgetan.

Vor vier Jahren spürte ich eine mentale Leere nach den Spielen. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Ich noch enttäuscht, dass ich nicht das zeigen konnte, wozu ich effektiv fähig bin. Nun geht’s wieder in mein Trainingscamp Inzell, dann zum Weltcup-Finale in Heerenveen. Ich will wieder aufs Podest. Für mich wird es eine Olympia-Revanche sein. Und so will ich mich auch bei all meinen Unterstützern bedanken. Vor allem bei meinem Trainer Kalon Dobbin, meiner Familie, der Sporthilfe der Schweizer Armee, dem Kanton Luzern und meinen Sponsoren.

Stolz bin ich nicht nur auf mein zweites olympisches Diplom, sondern auch auf meine Schwester Nadja. Seit dreieinhalb Jahren sind wir im Eisschnelllaufen gemeinsam unterwegs. Dass sie sich bereits für Olympia qualifizierte, ist einfach unglaublich. Ich hoffe, dass wir nicht das letzte Mal gemeinsam an Olympischen Spielen teilnehmen konnten.

Zur Person Livio Wenger Eisschnellläufer Livio Wenger (29) stammt aus Schenkon. Im Januar hat er an der EM Silber im Massenstart gewonnen – die erste Schweizer Medaille bei einem Grossanlass.