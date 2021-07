TV-Moderator «Ein Schwuler bei den Schwingern»: Der Schwyzer Damian Betschart moderiert zum ersten Mal das Innerschweizer Schwingfest Damian Betschart führt am Sonntag die TV-Zuschauer von Tele 1 durch das Innerschweizer Schwingfest. Weil er sich als Homosexueller in der Schwingerszene bewegt, gibt es hie und da Nebenbemerkungen. Manchmal sind es aber auch Anfeindungen. Claudio Zanini 02.07.2021, 05.00 Uhr

Er macht selbst auch Schwulenwitze: Tele1-Moderator Damian Betschart. Nadia Schärli (Luzern, 30. Juni 2021)

In den letzten Wochen bekam er wieder Sprüche zu hören. «Der Schwule geht zu den Schwingern», sagten sie im Büro. Damian Betschart, 36, homosexuell, kennt solche Sätze längst. Seit seinem Outing vor 14 Jahren hört und liest der Schwyzer immer wieder Dinge, die auf seine Sexualität abzielen. Manchmal sind es Spässe, manchmal blosse Anfeindungen. «Auf Social Media erhalte ich alle zwei Wochen einen Kommentar à la ‹Du schwule Sau›», erzählt er irgendwann während des Gesprächs. Er sagt es beiläufig, eingeschoben zwischen zwei Sätzen. Meist schaue er sich dann die Profile der Absender an. Und realisiere schliesslich schnell, dass er die Personen dahinter nicht ernst nehmen muss.

In den kommenden Tagen wird Damian Betschart in den Fokus vieler Schwingfans rücken. Er führt durch die Live-Übertragung von Tele 1 beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (Isaf) und beim Rigi-Schwinget. Er ist in dieser Funktion der Nachfolger von Fabienne Bamert, sie war das langjährige Aushängeschild des Senders, dann wechselte sie zu SRF.

Isaf und Rigi sind in diesem Jahr reine TV-Ereignisse, weil keine Zuschauer vor Ort zugelassen sind. Gut möglich, dass deshalb noch mehr Menschen einschalten werden. Aber auch in normalen Jahren ist das Isaf nebst der Fasnacht die grösste Produktion des Senders. Ein Publikumsmagnet, 2019 schauten 210'000 Personen zu. Das ist etwa gleich viel wie am Schmutzigen Donnerstag.

Der Umzug in die Stadt hat geholfen

Es scheint, als wäre Betschart die logische Besetzung. Er bewegt sich in der Schnittmenge von Fernsehen und Schwingen. Seit 2009 steht er vor der Kamera, bei Tele 1 vor allem, bei Blick-TV die letzten eineinhalb Jahre. Hinzu kommt die Verbundenheit mit der Sportart. Er war Ringer in der Ringerriege Brunnen, heute gehört er zum Gönnerverein, sein Bruder ist Präsident der Riege. Im Schwingen war er weniger gut als im Ringen. Nach dem ersten Buebenschwinget gab er auf. Alle waren grösser und stärker als er. Er sagt:

«Ich war zu weich für den Schwingsport.»

Betschart kommt von dort, wo der Schwingsport zuhause ist. Sein Heimatort ist Muotathal, aufgewachsen ist er in Oberarth, zirka zehn Minuten von Ibach entfernt, dem Schauplatz der beiden Feste. Als er sich mit 22 Jahren outete, merkte er aber, dass er Oberarth verlassen müsse. «Ich bin in die Stadt Luzern gezogen. Das hat geholfen, um ein entspanntes Verhältnis zu meiner Homosexualität aufzubauen. Ich bin dadurch selbstbewusster geworden», sagt er. Er wohnt nach wie vor in Luzern, sein Partner lebt in Bern. Betschart ist ein unauffälliger Typ, auch äusserlich. Er sieht so aus, wie Menschen aussehen, wenn sie viel vor der Kamera stehen. Die Haare von Frisur und Bart sind genau dort, wo sie sein müssen, der Gesichtsausdruck wohl zur jeden Tageszeit frisch.

Sein Respekt vor Curdin Orlik



Curdin Orlik am vergangenen Samstag beim Stoos-Schwinget. Auch an diesem Wochenende wird er wieder nach Ibach kommen. Marc Schumacher/Freshfocus

Auch wenn die Sprüche im Büro nicht ernst gemeint sind, zeigen sie eben, welches Image der Schwingsport mit sich herumträgt. Betschart sagt: «Ich werde viel darauf angesprochen, ob Schwulsein und Schwingen zusammenpasst. Es scheint für viele Leute nach wie vor etwas Spezielles zu sein.»

Dem Schwingen haftet enorm viel Traditionsbewusstsein an, das an guten Tagen kulturelles Erbe pflegt, aber an schlechten Tagen nur rückständig ist. Im Frühling 2020, noch vor dem Saisonstart, outete sich mit dem Bündner Curdin Orlik der erste Schwinger in der Geschichte des Nationalsports. Es war eine ziemlich grosse Sache. Kurz nach dem Outing fror die Pandemie den Schwingsport ein. Orlik dürfte nicht böse gewesen sein, dass die Schwinger nicht Wochenende für Wochenende im medialen Fokus standen. Interviewanfragen, die auf das Outing abzielten, lehnte er ab. Gegenüber der «Berner Zeitung» sagte er vor kurzem nur so viel: «Es ist alles okay. Es geht mir gut.» Er wolle über Sport reden, der Rest sei privat.

Orlik wird am Sonntag in Ibach unter den Gästeschwingern sein. Damian Betschart kennt ihn persönlich. «Der Schritt an die Öffentlichkeit war sehr mutig von ihm», sagt Betschart. Orlik habe ihm erzählt, dass er durchaus den «einen oder anderen Spruch» habe einstecken müssen. Sprüche einstecken müssen über die eigene Sexualität; es klingt so, als wäre es das Schicksal von Homosexuellen.

Ob es in den kommenden Wochen vermehrt passiert, wenn Damian Betschart auf einer grösseren Bühne steht, beschäftigt ihn nicht. Dem Einstand als Moderator bei den Schwingern schaut er mit viel Selbstbewusstsein entgegen. «Ich habe null Angst vor den Feedbacks. Ich kenne ja viele Schwinger persönlich.» Und ehrlich gesagt, fügt er an, mache er selbst auch Schwulenwitze.