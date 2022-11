WM-Talk: Sanfter Protest des Schweizer Captains Xhaka - sinnvoll?

Am Sonntag startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. In der ersten Folge unseres WM-Talks streiten Chefredaktor Patrik Müller und Sportchef François Schmid-Bechtel über Protest-Aktionen – und darüber, wie weit die Schweizer Nati kommen kann.

17.11.2022, 05.00 Uhr