Interview «Überleben ist nicht gefährdet»: Das sagt der OK-Chef zur Absage von Spitzenleichtathletik Luzern Nach der Absage von Spitzenleichtathletik Luzern spricht Meeting-Präsident Karl Vogler über die Zukunft des Anlasses. Turi Bucher 01.05.2020, 14.07 Uhr

Meeting-Präsident Karl Vogler. Philipp Schmidli

Überraschend kommt der Entscheid nicht: Das OK des

Spitzenleichtathletik-Meetings Luzern beschloss am Donnerstagabend via Videokonferenz die Absage des diesjährigen Meetings. Der beliebte Leichtathletik-Anlass hätte am 1. Juli stattfinden sollen. Meeting-Präsident Karl Vogler sagt im Interview, wie es weitergehen soll.