Uefa schliesst Manchester City für zwei Saisons aus Champions League aus

Der englische Meister Manchester City ist wegen Verstössen gegen das Financial Fairplay für die kommenden zwei Spielzeiten aus der Champions League ausgeschlossen worden. Aktualisiert 14.02.2020, 20.06 Uhr

Pep Guardiola darf mit Manchester City nicht in der Königsklasse spielen. EPA/ANDY RAIN

(dpa) Der Club von Startrainer Pep Guardiola muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen, teilte die Europäische Fussball-Union am Freitag mit. Die Citizens kündigten umgehend an, Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof Cas einzulegen.