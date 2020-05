Der erfolgreichste und bekannteste Kunstturner des BTV Luzern ist 70 Ueli Bachmann war einer der erfolgreichsten und bekanntesten Kunstturner des BTV Luzern. Nun feierte der ehemalige Luzerner Spitzen-Kunstturner seinen 70. Geburtstag. Turi Bucher 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

«Weise, elegant in seinen Bewegungen und in der äusseren Erscheinung, sprachgewandt, aufmerksam, kultiviert und gentleman-like, attraktiv.» So beschreibt Moritz Gasser, einst selber ein bekannter Kunstturner des BTV Luzern, in seiner Laudatio jenen Mann, um den es hier geht. Gasser hat noch lange nicht geschlossen: «Eigenwillig, unbeirrbar, unaufhaltsam, intellektuell, smart, zielorientiert, informiert, modern, jung geblieben.» Dann fast Gasser zusammen: «Im Büro eines Headhunters würde diese Persönlichkeit als Top Shot gehandelt.»

Ueli Bachmann Bild: PD

Die Rede ist von Ueli Bachmann. Der Luzerner wurde am vergangenen Montag 70 Jahre alt und ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Kunstturner des BTV Luzern. Nun, in der Welt der Headhunter bewegte sich Bachmann nie, er war beruflich vielmehr nach zwei Jahren Tätigkeit als Sekundarlehrer drei Jahrzehnte lang als Journalist aktiv, wobei er einerseits über seine Welt berichtete: den Barren, das Reck, das Pauschenpferd, die Ringe, die Bodendisziplin, den Sprung – über das Kunstturnen eben. Hauptberuflich war er für diverse Schweizer Zeitungen als Zentralschweizer Korrespondent tätig.

Klein-Ueli begann, als Zehnjähriger zu turnen

Ueli Bachmann wuchs bis zum neunten Lebensjahr in Emmen auf, danach zügelte seine Mutter mit der Familie ins Stadtluzerner Würzenbach-Quartier. Als Zehnjähriger trat er der dortigen Jugendriege bei. «Wer nicht Fussball spielte, der war in der Jugendriege», erinnert sich Jubilar Bachmann schmunzelnd. In der Jugendriege Würzenbach wurde er vor rund 60 Jahren vom unvergessenen BTV-Trainer Sepp Stalder zum Talent erkoren und stieg in die damals sogenannte «Zöglingsriege» auf. Mit 14 Jahren war Bachmann Mitglied der BTV-Aktivriege.

Dann folgte die BTV-Erfolgsgeschichte namens «Ueli Bachmann»: Von 1970 bis 1978 war er Mitglied des Schweizer Nationalkaders im Kunstturnen. Neben zahlreichen Einsätzen an Welt- und Europameisterschaften nahm er an den Olympischen Spielen 1976 in Montreal teil. 1974 wurde Bachmann Schweizer Mehrkampf-Meister, jeweils mit Gold am Barren und am Reck.

Ueli Bachmann beim «Winkelstütz» an seinem Lieblingsturngerät, dem Barren. Bild: PD (Lugano, 1974)

Achillessehnenrisse an beiden Füssen

An der EM 1975 in Bern holte er sich am Barren die fünftbeste Note. 1976 in Montreal landete die Schweiz mit ihm auf dem 8. Schlussrang; Bachmann selber war als 27. im Mehrkampf der zweitbeste Schweizer. 1977, an den Schweizer Meisterschaften in der Utenberghalle in Luzern, turnte er am Pauschenpferd die Meisterübung.

1978, im Alter von 28 Jahren, gab Bachmann den Rücktritt vom internationalen Spitzenturnen, nachdem er eine Woche vor der WM in Stuttgart einen Achillessehnenriss erlitten hatte. Nur um ein Jahr später an der Schweizer Meisterschaft an seinem Lieblingsgerät, dem Barren, alle Mitglieder des Nationalkaders hinter sich zu lassen und nochmals den Titel zu erkämpfen. Es folgte – nebst zurückliegenden Bänder- und Meniskusoperationen – ein zweiter Achillessehnenriss, diesmal am anderen Fuss. Als 31-Jähriger erklärte Bachmann seinen definitiven Rücktritt als Kunstturner.

Nochmals zurück zu Olympia. Ueli Bachmann war insgesamt an vier Olympischen Spielen mit dabei. 1976 in Montreal als Sportler, 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney als Sportjournalist, wobei er in Atlanta den Olympiasieg seines BTV-Freundes Donghua Li miterlebte.

Ueli Bachmanns Berichterstattung aus Atlanta zum Nachlesen:

23. Juli 1996

24. Juli 1996

30. Juli 1996 (Frontseite)

30. Juli 1996 (Berichterstattung)

Die aufregendste Olympia-Teilnahme hatte sich allerdings schon 1972 in München abgespielt. Bachmann erzählt: «Mein Bruder Fredy gewann als Ruderer im Doppelzweier in München die Silbermedaille. Ich hatte die Spiele als Turner verpasst, fieberte aber mit meinem Bruder vor Ort mit. Im Besitze des Passierscheins eines abgereisten holländischen Ruderers verbrachte ich eine Woche als blinder Passagier bei den Ruderern im Olympischen Dorf.» Noch am frühen Morgen nach dem tragischen Terrorakt in München reiste Bachmann heim, auch weil die Kontrollen auf dem Olympia-Gelände massiv verschärft wurden.

Wie Bachmann Mao Tse-Tung verpasste

Zwei Jahre später befand Bachmann sich mit der Schweizer Nationalmannschaft auf einer USA-Tournee. Zu Hause in der Schweiz hatten die Kunstturner des Nationalkaders soeben via Sponsoringvertrag je einen Fiat zur Verfügung gestellt bekommen. «Das Budget für mein allererstes Auto war sehr knapp berechnet», erklärt Bachmann, «und während unserer USA-Reise erlebten wir, wie die Öl-Krise ausbrach und die Menschen an den Tankstellen Schlange standen. Als wir zurück in der Schweiz waren, war das Benzin nahezu doppelt so teuer als vor unserer Abreise.»

Und noch ein Jahr später, 1975 also, durfte Bachmann mit der Schweizer Kunstturner-Nati auf eine China-Tournee, es war eine der ersten Delegationen von westlichen Sportlern in China. «Wir waren Gäste beim Diner zum 26. Jahrestag der Volksrepublik, zusammen mit über zweihundert Ministern. Beim Empfang wurden wir vom Stellvertreter des Parteivorsitzenden Mao Tse-Tung begrüsst. Mao war bereits gesundheitlich angeschlagen und nicht anwesend. Ein Jahr später starb er 83-jährig», erinnert sich Bachmann.

Bitte keine Fragen zum Coronavirus

Vor zwei Jahren musste sich Ueli Bachmann am Rücken operieren lassen. Drei Wirbel mussten fixiert werden. Doch fünf Trainings pro Woche an den Geräten in der Luzerner Utenberghalle oder im Verbandszentrum für die Kunstturner in Malters belegen: Bachmann ist als 70-Jähriger topfit, vermag am Barren auch die BTV-Teenager noch zu beeindrucken und in seinen Bann zu ziehen.

Den 70. Geburtstag feierte der Vater der zwei erwachsenen Töchter Nina und Sara am letzten Montag in aller Ruhe im familiären Kreis mit seiner Frau Regula. Die geplante Tanzparty zu Livemusik musste coronabedingt verschoben werden. Überhaupt: Zu Corona möchte der sechsfache Grossvater jetzt keine Fragen mehr gestellt bekommen. «Das nervt, denn Aufregendes kann eh niemand berichten. Zudem bekommt man in meinem Alter das Gefühl, als sei man noch weiter weg vom Fenster.»

Ueli Bachmann, rechts, im Januar 2010 am Jubiläumsapéro des BTV Luzern mit seinen Vereinskollegen (von links): Erwin Plattner (Kunstturnen), Franz Rindlisbacher (Leichtathlet), Hans Heinzer (Nationalturner), Ernst Fivian (Kunstturner), Marcel Arnold (Leichtathlet) und Roland Hürzeler (Kunstturnen). Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung

Der BTV Luzern hob Ueli Bachmann im vergangenen Dezember in die Etage seiner Ehrenmitglieder. Sicher nicht zu früh, ist man geneigt, anzumerken. Und ohne jetzt gleich diverse Headhunter aktivieren zu wollen: Auch Luzern darf auf seinen topfiten, 70-jährigen Kunstturner sehr stolz sein.