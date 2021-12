Verletzter FCL-Profi Ugrinic bangt um Trainingsstart am 3. Januar

Analyse zur Vorrunde des FC Luzern FCL-Mannschaft als Spiegelbild der Chefs – Mario Frick muss die typische Kämpfer-DNA wieder einführen

Die schwächste Halbsaison des FC Luzern in 16 Jahren Super League: Magere elf Punkte in 18 Spielen, der Cupsieger vom Mai ist Ende Jahr abstiegsbedrohter Letzter. Bei dieser miserablen Vorrundenbilanz stehen auch die Sportverantwortlichen des Vereins in der Kritik.