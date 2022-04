Ukraine-Krieg: Weibliche Flüchtlinge turnen nun in der Schweiz

Ukraine-Krieg «Lasst die sportlichen Träume der Mädchen weiterleben» – wie junge Turnerinnen aus der Ukraine den Schweizer Alltag erleben Im Regionalen Leistungszentrum der Rhythmischen Gymnastik in Uster sind Anfang März zehn ukrainische Turnerinnen und zwei Trainerinnen aufgenommen worden. Wie es Freunden und Verwandten in der Heimat geht und wie sie sich in der Schweiz eingelebt haben. Pascal Däscher Jetzt kommentieren 12.04.2022, 15.09 Uhr

Die ukrainischen Turnerinnen sind froh, den Fokus wieder auf den Sport legen zu können. Bild: Pascal Däscher

In der Turnhalle Buchholz in Uster herrscht reges Treiben. Einige Mädchen lassen Bänder elegant durch die Luft fliegen, andere fangen Bälle souverän mit den Füssen auf. Manchmal greift eine der Trainerinnen ein, weil ein Element nicht ganz perfekt ausgeführt wurde. Es ist imposant, was die über zwanzig jungen Mädchen an diesem Trainingstag zeigen. In der Rhythmischen Gymnastik wirkt alles exakt getaktet und geplant.

Im März änderte sich alles

Doch etwas hat sich verändert: Seit Anfang März steigt die Zahl der Turnerinnen in der Rhythmischen Gymnastik im Regionalen Leistungszentrum des Zürcher Turnverbands (ZTV) stetig an. In den letzten Wochen haben im Zuge des Ukraine-Krieges bisher zwei Trainerinnen und zehn geflüchtete Mädchen den Weg in die Schweiz gefunden. Die Mädchen sind zwischen 7 und 14 Jahre alt und nehmen gemeinsam am regulären Training der bisherigen Gymnastinnen teil.

Eines der Mädchen holt sich beste Stilnoten ab. Bild: Pascal Däscher

Hinter dem Integrationsprojekt steht das Ehepaar Willi und Marianne Hodel. Willi Hodel ist Mitglied des Zentralvorstands des ZTV und Projektverantwortlicher für die Integration der ukrainischen Turnerinnen. Er sagt: «Die ersten Turnerinnen kamen vor etwa einem Monat in die Schweiz. Es kommen laufend neue Anfragen rein, die Ukrainer haben ein exzellentes Netzwerk.» Bislang wurden in Zürich über 15 Turnerinnen und Turner aufgenommen, auf nationaler Ebene sollen es über 40 sein.

Der Sport gibt den Mädchen neue Motivation

«Sport ist für die Mädchen sehr wichtig. Das Training gibt ihnen etwa die Alltagsstrukturen zurück und fördert zudem eine schnellere Integration in den Alltag», sagt Athletenbetreuerin Marianne Hodel. «Die Gymnastinnen trainieren bis zu 25 Stunden wöchentlich. Dies erfordert auch viel Koordination mit den jeweiligen Schulen», ergänzt sie.

Dass nun zwei neue Toptrainerinnen in Uster dabei sind, ist auch angesichts der gestiegenen Teilnehmerzahl im Regionalen Leistungszentrum enorm wichtig. «Sie fungieren gleichzeitig als Psychologinnen und Mentorinnen für die jungen Mädchen», betont Hodel. Allerdings bedeutet das Engagement der Gymnastinnen und Trainerinnen für den ZTV einen finanziellen Mehraufwand. Daher wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

«Die Mädchen strahlen, wenn sie zum Training erscheinen und wenn das Training beendet ist», sagt Marianne Hodel, Athletenbetreuerin des ZTV. Bild: Pascal Däscher

Die Trainerinnen stehen mit Angehörigen in Kontakt

Veronika Frolova, eine der neuen Trainerinnen aus Lemberg, wohnt nun samt Tochter, Sohn und ihrer Mutter auf einem Bauernhof in Wangen-Brüttisellen. «Mein Mann ist in der Ukraine geblieben, aber wir telefonieren täglich», sagt Frolova. «Wir wollten die Ukraine verlassen, ohne ein bestimmtes Ziel, durch ihr Netzwerk sei sie in die Schweiz gekommen», sagt sie. «Ich freue mich, dass wir von den Schweizern so herzlich empfangen worden sind.»

Die andere Trainerin, Jekaterina Baranovska, sagt, dass sie die Schweiz bereits aus dem Urlaub kenne. «Ich bin sehr dankbar, hier aufgenommen worden zu sein.» In Kiew führt sie eine Schule mit über 40 Turnerinnen, mit denen sie über Whatsapp in Kontakt steht. «Ich gebe ihnen Online-Unterricht, die Mädchen schicken mir dann ihre Videos zu», sagt sie stolz.

Die Trainerin Veronika Frolova (r.) hat ihre Gymnastinnen auch in der Schweiz im Griff. Projektleiter Willi Hodel sagt: «Die neuen Spitzentrainerinnen aus der Ukraine sind sogar leiser als unsere bisherigen Trainerinnen.» Bild: Pascal Däscher

Die Mädchen haben sich gut eingelebt

Die Mädchen wirken im Gespräch sehr gefasst, wenn es um den Krieg in ihrem Heimatland geht. Sie freuen sich, hier zu sein und sich wieder voll auf ihren Sport konzentrieren zu können. Die meisten sind mit Familienangehörigen in die Schweiz gekommen und haben Unterschlupf bei Familienangehörigen oder Gastfamilien gefunden. Viele stehen mit Verwandten in der Heimat in täglichem Kontakt.

Zwei der Mädchen, Wiktoria und Anastasia, sind Geschwister. Ihre Grosseltern wohnen bereits seit Jahren in der Schweiz und wohnen im solothurnischen Hägendorf. Zweimal in der Woche fahren sie ins Training. In der Schule gehe es auch gut, die Lehrer seien nett. Ihr Vater sei in Lemberg, «aber wir können täglich mit ihm telefonieren. Er sagt uns jedes Mal, dass es ihm gut geht», sagt die ältere Schwester Wiktoria freudig.

Auch Trainerin Baranovska (r.) kann sich wieder voll auf ihre Aufgabe konzentrieren. Bild: Pascal Däscher

Nach vier Stunden neigt sich das Training dem Ende zu. Einige Eltern warten auf der Tribüne, um ihre Kinder abzuholen. Es ist, als wäre nie etwas anders gewesen. Doch so vieles hat sich verändert in den letzten Wochen. «Das Hauptziel sei, dass alle integriert werden können», sagt Willi Hodel zum Schluss. Ganz nach dem Motto des ZTV: «Lasst den Traum der ukrainischen Gymnastinnen von einer internationalen Sportkarriere weiterleben.»

