Swiss Olympic will keine Russen an Sportanlässen

Ukraine-Krieg und Olympia Der Schweizer Sport will weiterhin keine Russen am Start Das Internationale Olympische Komitee sucht Wege für eine Teilnahme der Kriegsnationen 2024 in Paris – Swiss Olympic kann einem solchen Plan aktuell nicht zustimmen. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Für Russlands Propaganda ist der Sport ein wertvolles Instrument. Präsident Putin stösst mit den erfolgreichen seiner «neutralen » Athletinnen und Athleten an den Olympischen Winterspielen in Peking an. EPA

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sorgt wieder einmal für Aufregung. Die Hüter der Olympischen Spiele teilten jüngst mit, dass die Sanktionen gegen den russischen Sport wegen des Angriffskrieges in der Ukraine zwar bestehen bleiben. Jedoch unterstütze «die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer an den Konsultationsanrufen» die IOC-Haltung, Wege zu suchen, dass russische und weissrussische Sportlerinnen und Sportler als neutrale Athleten wieder bei Wettkämpfen antreten dürfen. In eineinhalb Jahren finden die Olympischen Sommerspiel in Paris statt.