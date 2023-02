Liverpool und City in der Krise: Premier League vor Umbruch?

Umsturz Manchester City im Visier von Ermittlern, Liverpool in einer tiefen Krise: In der Premier League kündigt sich eine Zeitenwende an Jahrelang haben Liverpool und Manchester City die Premier League dominiert. Doch jetzt kämpfen beide Klubs mit Problemen - und andere drängen nach oben. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Wittert einen Komplott gegen seinen Verein: Manchester-City-Trainer Pep Guardiola. Keystone

City vor Liverpool, Liverpool vor City. Und dann zuerst einmal: eine ganze Weile nichts. So hat das in den letzten Jahren in der Premier League meist ausgesehen. Die fünf letzten Meistertitel haben Manchester City und Liverpool unter sich aufgeteilt; dreimal in den letzten vier Jahren lagen die beiden Klubs auf den ersten beiden Plätzen; zweimal bescherten sie der Liga ein Titelrennen, das sich bis zum letzten Spieltag hinzog.

City vor Liverpool, Liverpool vor City, das schien keine Ende zu nehmen, das wurde schon fast zum Naturgesetz. Auch vor dieser Saison deutete vieles darauf hin, dass am Ende entweder Liverpool, das Team von Jürgen Klopp, den begehrten Titel in der reichsten Liga der Welt gewinnt. Oder dann jenes von Pep Guardiola, Manchester City.

Aber wie das so ist mit einer Ära: Jede geht einmal zu Ende, man sieht es oft nicht kommen, doch plötzlich passiert es. In England kündigt sich ein solches Ende gerade an. Einiges spricht dafür, dass die Liga vor einer Zeitenwende steht. Dass künftig nicht mehr City und Liverpool den Titel unter sich ausmachen. Sondern andere nach vorne drängen.

Die Bombe platzte am Montag

Am Sonntag hat Manchester City, der Meister der letzten zwei Jahre, gegen Aston Villa gespielt, daheim im Etihad-Stadium, und 3:1 gewonnen. Ein Sieg, ja, aber es sind nicht die drei Punkte am Sonntag, die von dieser Woche in Erinnerung bleiben werden. Sondern die Bombe, die am Montag geplatzt ist.

Da hat die Premier League ein dürres Statement auf ihre Website gestellt, 736 Wörter nur lang. Doch die hatten es in sich, weil sie vor allem eines taten: Aufzählen, was Manchester City in den letzten 14 Jahren alles verbrochen haben soll. Mehr als 100 Verstösse gegen verschiedene Regeln sind es insgesamt. So etwas gab es in der Geschichte des englischen Fussballs noch nie.

Die Premier League wirft dem Klub etwa vor, bei seinen Finanzberichten über Jahre getrickst zu haben. Verschleierte Lohnzahlungen getätigt zu haben. Und die Kooperation bei den Ermittlungen, die vier Jahre lang dauerten, verweigert zu haben. Im Raum steht letzten Endes der Verdacht, dass die Besitzer aus Abu Dhabi den Verein nach der Übernahme im Jahr 2008 mit einer Art Finanzdoping aufgepumpt haben – und ihm so Vorteile verschafft haben, die nicht rechtmässig waren.

Es ist nun an einer Untersuchungskommission, die Vorwürfe zu untersuchen und eine Strafe festzulegen. Denkbar ist so ziemlich alles, wie ein Blick auf Punkt W.51 im Premier-League-Regelbuch zeigt: eine Geldstrafe, Punktabzüge, sogar die Zwangsrelegation.

Es ist nicht das erste Mal, dass gegen City ermittelt wird, einst geriet der Klub wegen ähnlicher Vorwürfe ins Visier der Uefa, wurde zunächst zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen, zog den Fall aber weiter vor den Sportgerichtshof CAS – und gewann. Diese Möglichkeit hat der Klub nun nicht, weil es sich um ein Verfahren der Premier League handelt.

Das Verfahren kann Jahre dauern

Aber natürlich wird er sich wieder nach Kräften wehren. Dazu passten Äusserungen von Trainer Guardiola. Der Katalane sagte, er sei völlig überzeugt, dass sein Klub unschuldig sei. Und legte nahe, dass die neidischen Rivalen in England eine Art Komplott gegen sein Team geschmiedet hätten. City soll bereits einen Staranwalt engagiert haben, Lord Pannick, Tagessatz laut Branchenportalen: bis zu 80000 Pfund.

Es ist eine vielschichtige Geschichte, die sich in England gerade abspielt, und ein wichtiger Faktor ist der Plan der Regierung, künftig den Fussball stärker zu regulieren. Just letzte Woche sollten dazu Vorschläge präsentiert werden - doch dazu kam es dann nicht, weil die Premier League medienwirksam demonstrierte, dass sie selbst durchgreifen will.

In England geht man davon aus, dass das Verfahren sich hinziehen wird, über Jahre vielleicht. Und natürlich steht nirgends geschrieben, dass es zu einer Strafe kommt. Doch die Untersuchung könnte Manchester City in seiner Handlungsfähigkeit beeinträchtigen, etwa beim Werben um begehrte Spieler.

Derzeit liegt der Klub auf Platz zwei der Premier League, doch vor ihm liegt nicht etwa Liverpool, der ewige Rivale. Sondern das wieder erstarkte Arsenal, das am Mittwoch der nächste Gegner von City sein wird. Es steht dann einiges auf dem Spiel, weil Arsenal zuletzt schwächelte, aber noch immer drei Punkte vor City liegt - und ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Klopps Krise ohne Erklärung

Liverpool wiederum trifft am Montagabend auf den Stadtrivalen Everton. In Liverpool ist das Derby eine wichtige Sache, doch für die Tabellenspitze gilt das nicht. Klopps Team hat sich längst ins Tabellenmittelfeld verabschiedet, es liegt gerade nur auf Platz zehn.

Es ist die zweite echte Krise, seit Jürgen Klopp den Klub im Jahr 2015 übernommen hat. Und es ist die grösste von allen, weil diesmal jede Erklärung für sie fehlt, anders als vor zwei Jahren. Damals strauchelte Liverpool schon einmal durch eine Saison, aber das lag auch daran, dass dem Klub die Verteidiger ausgingen, weil sich einer nach dem anderen verletzte. Am Ende schaffte er es doch noch auf den dritten Platz. Und damit in die Champions League.

Im verflixten siebten Jahr: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Keystone

Seit Klopp, der charismatische Deutsche, in Liverpool übernahm, haben seinen Teams zwei Dinge nie gefehlt: Intensität und Energie. Jetzt ist der kloppsche Pressingfussball fast völlig verschwunden. Und das nur ein paar Monate nach dem Ende einer Saison, in dem Liverpool nach dem Quadruple griff.

Vielleicht haben sich Klopps Spieler auf der Jagd nach Premier League, Champions League, FA Cup und Ligacup dermassen verausgabt, dass das bis heute nachwirkt. Vielleicht zeigen sich jetzt Abnutzungseffekte, die schon bei Klopps früheren Stationen in Dortmund und Mainz just im siebten Amtsjahr auftauchten. Sicher aber ist: Das Ende der Zeit des deutschen Trainers in Liverpool ist plötzlich zumindest denkbar.

Klopp braucht nun Geld, um ein neues Team zu bauen, doch das wird ihm ohne die Champions League fehlen. Dafür muss Liverpool unter die ersten vier kommen. Doch dort haben sich längst andere eingenistet: alte Grössen und ein Emporkömmling. Die alten Grössen heissen Arsenal und Manchester United; sie haben die Premier League einst dominiert, wie das zuletzt City und Liverpool taten, und haben dann schwierige Jahre erlebt.

Die Auferstehung von Arsenal und United

Jetzt liegt Arsenal vorne und United auf Platz drei. Der Verein erlebt gerade eine Art Auferstehung unter Erik ten Hag, dem Trainer aus Holland, und vielleicht gehört er bald Investoren aus Katar. Newcastle United kommt seinerseits bereits in den Genuss von Öl-Milliarden aus dem Nahen Osten. Der Klub aus dem Norden gehört seit 2021 dem saudi-arabischen Staatsfonds und hat sich – dank bemerkenswert dosierter, aber wohlüberlegter Investitionen – auf Platz vier und zum Emporkömmling hochgearbeitet.

Arsenal, Manchester United, natürlich Chelsea, das gerade alle Transferrekorde gebrochen hat, dazu Newcastle, allenfalls das ebenso ambitionierte Tottenham Hotspur: Vielleicht prägen sie bald die Premier-League-Landschaft. Bis dann wieder alles anders wird.

