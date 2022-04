Ad Astra Sarnen nach dem Abstieg: Eine Chance für die Jungen

Unihockey Ad Astra Sarnen nach dem Abstieg: «Es schmerzt, ist aber kein Weltuntergang» Die Unihockeyaner von Ad Astra Sarnen kehren in die NLB zurück. Für die jungen Spieler ist das auch eine Chance. Michael Wyss 06.04.2022, 18.29 Uhr

Für die Spieler von Ad Astra ist das Abenteuer Nationalliga A – vorerst – beendet. Bild: Eveline Beerkircher (Sarnen, 5. April 2022)

«Wenn du in diesen Partien, wo es ums Überleben geht, nicht bestehst, verdienst du es auch nicht, im Oberhaus zu bleiben. Das ist Fakt», sagte Ad-Astra-Sarnen-Keeper Pascal Amrein (28) kürzlich. Unrecht hat er damit nicht. Die Obwaldner hatten gleich mehrere Chancen, den Verbleib in der höchsten Liga zu bewerkstelligen. Die Playouts (best of 7) gegen den Ligakonkurrenten Tigers Langnau gingen nach teils hohen Niederlagen (2:10; 1:8; 3:17) mit 1:4 verloren. Der letzte Hoffnungsschimmer und die Chance auf den Klassenerhalt waren die Auf-/Abstiegsplayoffs. Die auf dem Papier klar favorisierten Obwaldner verloren aber auch die Serie gegen den keck aufspielenden NLB-Vertreter Basel Regio mit 1:4. Der Abstieg wurde am Dienstagabend vor heimischer Kulisse trotz grossem Kampfgeist und Gegenwehr bittere Tatsache.

Wie schon in den Partien zuvor war die mangelhafte Effizienz ein grosses Problem. Die Obwaldner betrieben einen grossen Aufwand, der Ertrag war ernüchternd. Basel Regio war nicht besser, aber einfach effizienter und kaltblütiger. «Der Abstieg schmerzt natürlich, ist aber auch kein Weltuntergang. Wir konnten in der höchsten Liga viel profitieren», sagte Vizepräsident und Gründungsmitglied Emmanuel Hofer gestern gefasst. «Es hat sich auch während der Saison abgezeichnet, dass es schwierig werden dürfte. Unter anderem mit dem Trainerwechsel im November und einiger personeller Sorgen.» Er sei hoffnungsvoll, was die Zukunft betreffe. «Unser Nachwuchs gedeiht, wir haben gute Trainer und sind gut aufgestellt. Wir arbeiten auch mit umliegenden Vereinen zusammen. Hier wird etwas entstehen. Ein Abstieg kann für uns auch eine neue Chance bedeuten.»

Besonders bitter ist der Abstieg auch für das Eigengewächs Valerio Läubli, der schon mit 15 erstmals im Fanionteam (damals 1. Liga) gespielt hat und nun zurücktritt. «Persönlich und als Sportler ist diese Relegation für mich im ersten Moment natürlich eine grosse Enttäuschung», so der 33-jährige Verteidiger.

«Trotz des Abstiegs bin ich unglaublich stolz auf die Mannschaft und den ganzen Verein, wie wir die letzten Jahre mit der ganzen Coronasituation und den vielen Niederlagen umgegangen sind.»

Läubli wird seine Prioritäten im Leben etwas anders setzen und den Jüngeren Platz machen. «Ad Astra Sarnen hat mir enorm viel gegeben und wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich bleibe mit dem Verein verbunden.» Wo sieht der gebürtige Sarner die Zukunft des Fanionteams? «Die NLA war ein Abenteuer, eine schöne Erfahrung. Für unseren Nachwuchs ist es vielleicht nicht schlecht, dass sie sich in der NLB weiterentwickeln können.» Eine Rückkehr in die höchste Liga sei sicher ein Fernziel, das angestrebt werden müsse.

Unihockey lebt in Sarnen

Nach dem viel umjubelten Aufstieg in die Nationalliga A genau vor drei Jahren – dem grössten Erfolg in der Vereinsgeschichte – und zwei Folgejahren mit dem Verbleib in der höchsten Liga am grünen Tisch (wegen Covid-19) mussten die Obwaldner nun in den sauren Apfel beissen. Bitter, denn Sarnen entwickelte sich in jüngster Vergangenheit neben dem Vorzeigeverein Zug United zu einer Zentralschweizer Unihockey-Hochburg. Die jüngsten Zuschauerzahlen – rund 450 Fans bei den beiden Heimspielen gegen Basel Regio – haben deutlich gezeigt, dass dieser Sport in Sarnen einen guten Stand hat.

Sarnen wird nun «etwas kleinere Brötchen backen»

Ad-Astra-Sportchef Roman Schöni. Bild: Dominik Wunderli (Sarnen, 12. Januar 2022)

Wie geht es personell weiter mit dem Team? Sportchef Roman Schöni (32): «Wir haben mit der Kaderplanung bereits vor einiger Zeit begonnen und mit praktisch allen Spieler von jetzigen Kader Gespräche geführt. Ziel ist logischerweise, das Kader so gut wie möglich so zusammen zu behalten und gewisse Abgänge gezielt zu kompensieren.» Mit Trainer Tomas Chrapek wurde der Vertrag nicht verlängert, Gespräche mit möglichen Nachfolgern laufen. Mit Alexander Rudd wurde der Vertrag aus gesundheitlichen Gründen bereits Ende März aufgelöst und auch Erik Oweling wird es wegziehen.

Mit Oliver Forslind und Mathias Hagert ist man im Gespräch. Schöni: «Wir werden viele junge Spieler integrieren und ihnen eine Chance geben. Der eine oder andere konnte bereits diese Saison in dem NLA-Team Erfahrungen sammeln. Wir werden nun etwas kleinere Brötchen backen, wollen aber weiterhin eine interessante Adresse in der Zentralschweiz bleiben.»