Unihockey Antti Ruokonen wird neuer Headcoach von Zug United Die Zuger haben einen Nachfolger für Trainer Nicklas Hedstål gefunden. Ab Sommer übernimmt der Finne Antti Ruokonen, ein Unihockey-Urgestein. 16.02.2021, 21.11 Uhr

Der 57-jährige Finne Antti Rokonen. PD

(cza) Das NLA-Männerteam von Zug United wird in der neuen Saison unter der Leitung von Antti Ruokonen (57) auf Punktejagd gehen. Der ehemalige Nationaltrainer Finnlands und mehrfache finnische Meistercoach übernimmt damit zum ersten Mal einen Job als Headcoach im Ausland. Er kommt vom finnischen Klub Josba Joensuu und erhält am Zugersee einen Mehrjahresvertrag. Ruokonen ersetzt den Schweden Nicklas Hedstål, der sich entschieden hat, per Ende Saison in seine Heimat zurückzukehren.

Ruokonen ist ein ausgebildeter Primarlehrer und ein Unihockey-Urgestein. In seiner Heimat hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In einer Mitteilung von Zug United wird Ruokonen so zitiert:

«Ich bin immer auf der Suche nach der richtigen Herausforderung. Zug United mit seinem jungen Team und dem grossen Reservoir an Nachwuchsspielern bietet mir eine perfekte Umgebung für ihre Entwicklung. Da bin ich sehr gerne mit dabei.»

Erste Spiele von Zug United hat er sich bereits angeschaut: «Zug hat viel Potenzial. Ich freue mich, wenn ich das Team weiterentwickeln und voranbringen kann. Gleichzeitig lerne ich eine neue Kultur, ein neues Land und spannende Menschen kennen. Ich habe den Anspruch, zu lernen und Bekanntes weiter zu geben. Dass ich dies mit Zug United machen kann, ist eine super Sache!»

Sportchef: «Er ist ein grossartiger Motivator»

Zugs Sportchef Bruno Schelbert zeigt sich mit der Wahl des neuen Headcoachs zufrieden: «Wir haben Gespräche mit einigen potenziellen Trainern geführt. Antti hat uns mit seiner ruhigen, analytischen Art überzeugt. Er ist ein Leader und grossartiger Motivator, fordert viel von sich und von den Spielern. Antti ist in der Lage, das Spiel zu lesen und aus der Defensive das Spiel zu etablieren. Ich bin überzeugt, dass er bei Zug United viel Gutes bewirken wird.»

Der Sportchef erwartet Ruokonen Anfang Juni in Zug, momentan wohnt er noch in Joensuu, im Osten Finnlands. Die Planung für die kommende Saison werde mit dem bestehenden Trainerteam weiter vorangetrieben, heisst es in der Mitteilung.