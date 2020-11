Unihockey in der Zentralschweiz boomt – jetzt will der Verband mehr Einfluss auf dem nationalen Parkett Swiss Unihockey gibt sich morgen an der DV neue Strukturen. Die Vereine sollen sich künftig mehr Gehör verschaffen können. Stephan Santschi und Ruedi Burkart 20.11.2020, 05.00 Uhr

Die spielerische Qualität (hier Sebastian Baumgartner von Unihockey Luzern in Aktion) soll weiter verbessert werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. September 2020)

Die Weichen sind gestellt. In der vergangenen Woche einigte man sich an der Mitgliederversammlung des Zentralschweizer Unihockeyverbands (ZSUV) ohne Gegenstimme, dass man den neuen Strukturen von Swiss Unihockey zustimmen werde. Morgen Samstag, an der Delegiertenversammlung des Nationalverbands, soll die Neuausrichtung nun zur beschlossenen Sache werden. «Die Zentralschweiz wird dadurch mehr Gewicht erhalten», davon ist Anton Britschgi, der Präsident des ZSUV überzeugt. Doch dazu später mehr, zunächst richten wir den Blick auf die verbandspolitischen Vorgänge im Schweizer Unihockey, die durchaus revolutionären Charakter haben.

Neu wird sich die Regionalliga von Swiss Unihockey aus 14 Kantonalverbänden- und verbünden zusammensetzen und nicht mehr aus sieben Regionen, die sich teilweise nicht an Kantons-, sondern an Sprachgrenzen orientiert haben. So gehörten zum Beispiel die französisch-sprachigen Teile der Kantone Bern, Freiburg, Jura und Wallis zur Region eins, während deren deutschsprachigen Bereiche zur Region zwei zählten.

Für den Zentralschweizer Unihockeyverband ändert sich in dieser Hinsicht nichts, auch das Einzugsgebiet der Region vier bezog sich in der Vergangenheit auf die sechs Zentralschweizer Kantone mit ihren 38 Vereinen und den drei Regionalauswahlen. Unverändert bleibt auch die Zusammensetzung des Vorstands: Neben dem Obwaldner Britschgi als Präsident ist er mit jeweils einem Vertreter aus Luzern, Zug, Uri, Schwyz und Unterwalden bestückt.

Neues Leistungszentrum in Luzern

Neu ist derweil, dass in Zukunft nicht mehr die Vereine, sondern die Kantonalverbände Mitglieder der Regionalliga sind. Dadurch erhalten die kantonalen Organisationen mehr Kompetenzen und verschaffen den Vereinen als deren Vertreter mehr Gehör. Denn alleine traten die Vereine bisher kaum mit Anträgen an die Regionalliga heran und hatten aus diesem Grund auch wenig Einfluss auf die Entscheidungsprozesse. «Nun werden sie besser repräsentiert. Swiss Unihockey rückt sozusagen näher an die Vereine heran», freut sich ZSUV-Präsident Anton Britschgi.

Der Einfluss des ZSUV auf dem nationalen Parkett wird dabei, wie eingangs von Britschgi erwähnt, zunehmen. Mit der Umstrukturierung geht die Einführung einer Regionalligaversammlung einher – und die stellt der Zentralschweiz deutlich mehr Stimmzahlen in Aussicht. Der Verteilschlüssel soll sich fortan nämlich nach der Lizenzanzahl richten, und diesbezüglich sind die Zentralschweizer gut aufgestellt: «Mit knapp 3000 Jugendlichen sind wir hinter Bern und Zürich die drittgrösste Ausbildungsregion der Schweiz, mit total 4700 haben wir am viertmeisten Lizenzierte», berichtet Anton Britschgi. Unihockey liegt in der Zentralschweiz also weiterhin im Trend, und damit dies so bleibt, sind mehrere Projekte in Planung. Bereits lanciert ist der dritte Standort des Regionalen Leistungszentrums. Seit diesem Sommer ermöglicht auch die Interessen-Gemeinschaft Luzerner Unihockey (IGLU) Zusatztrainings für Talente. Ähnliche Einrichtungen bestehen bereits in Zug (seit 2016, betrieben von Zug United) und Obwalden (2019, Ad Astra Sarnen). «Wir möchten unser Angebot weiter ausbauen, nicht nur in den Vereinen», sagt Britschgi.

Eigene Kleinfeld-Meisterschaft für C-Junioren?

Dank den Leistungszentren werde man für die Sportschulen interessant. Und dies beschert den Zentralschweizern bessere Argumente im Streben nach den begehrten Talentcards von Swiss Olympic. «Je mehr Talentcards wir haben, umso grösser sind die Fördergelder von Swiss Olympic, die wir zweckgebunden an das jeweilige Leistungszentrum weiterleiten können.»

Um die Qualität weiter zu verbessern, denkt der ZSUV auch über die Einführung einer eigenen C-Juniorenliga auf dem Kleinfeld nach. Seit 2010 bietet man diese Spielart bereits für D-Junioren als Alternative zum Meisterschaftsbetrieb von Swiss Unihockey an und hat damit ausgezeichnete Erfahrungen gemacht.

«Im C-Junioren-Alter verlieren wir viele Junioren, zudem erfolgt auf dieser Stufe der Wechsel auf das Grossfeld. Wir dürfen sie aber nicht nur auf dem Grossfeld ausbilden», sagt Anton Britschgi und fügt erläuternd an: «Auf engerem Raum wird die Stocktechnik gefördert. In dieser Hinsicht hinken wir der Konkurrenz aus Schweden und Finnland hinterher.» Auch sollen die Ausbildung von Trainern und die Förderung von Schiedsrichtern in der Zentralschweiz forciert werden.

Irritation, aber auch Verständnis über den Entscheid des Verbands

Die Taskforce von Swiss Unihockey hat entschieden, den coronabedingten Saisonunterbruch im Unihockey bis Anfang Januar 2021 zu verlängern. Aus der erhofften Wiederaufnahme der NLA-Saison noch Ende dieses Monats wird also nichts. Dabei war man sich in den Vereinen sicher, dass der vom Verband selbstauferlegte Unihockey-Shutdown ein baldiges Ende haben würde. So sah Zug-United-Sportchef Bruno Schelbert noch am vergangenen Samstag auf Anfrage «grosse Chancen», dass am Wochenende des 28./29. November wieder gespielt werden könnte.

Die Nationalliga-A-Teams dürfen zwar weiterhin trainieren, sie dürften auch wie beispielsweise die Handballer auch Wettkämpfe austragen, da sie von den Bundesämtern für Gesundheit (BAG) und Sport (Baspo) sowie von Swiss Olympic als semiprofessionelle Ligen eingestuft werden. Doch der Unihockey-Verband will nicht. «Die Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz stabilisieren sich zwar, befinden sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Deshalb sind wir überzeugt, dass es momentan der richtige Entscheid ist», sagt Daniel Bareiss, Zentralpräsident von Swiss Unihockey.

André Küchler, Präsident des NLA-Klubs Ad Astra Sarnen, sagt: «Dass ein Sportverband meint, Gesundheitspolitik betreiben zu müssen, finde ich ein wenig seltsam.» Sarnen liegt in der NLA nach fünf gespielten Runden punktelos auf dem letzten Rang. Was, wenn die laufende Saison abgebrochen wird, ohne weitere Partien absolviert zu haben? «Wird die Saison während der Qualifikation abgebrochen, gibt es keine Absteiger aus der NLA und keine Aufsteiger aus der NLB», heisst es von Seiten Swiss Unihockey. Mit anderen Worten: Die Obwaldner würden zum zweiten Mal in Folge wegen Corona den Ligaerhalt am grünen Tisch schaffen.

Zug United bleibt ein weiteres Jahr Cupsieger

Ein gewisses Verständnis für den Entscheid, mit dem Re-Start noch zuzuwarten, zeigt man bei Sarnens Liga-Konkurrent Zug United. «Natürlich ist es sehr schwierig, eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden», sagt United-Captain Tim Mock (23). Er selbst finde es allerdings richtig, jetzt noch nicht zu spielen. Mock: «Es ist ein positives Zeichen, dass sich der Unihockey-Verband getraut, eine solche Entscheidung zu fällen.» Er gehe davon aus, dass nach Neujahr wieder gespielt werden wird. «Ich kann mir vorstellen, dass man die Hinrunde der Qualifikation absolviert und danach mit den Playoffs beginnt.»

Auf die Frage, wie schwierig es ist, trotz all der Unsicherheit in den Trainings motiviert zu bleiben, meint Mock schmunzelnd: «Nicht jeder im Team geht damit gleich gelassen um. Ich selbst bin eigentlich immer motiviert.» Ändern könne man an der ganzen Sache ja nicht viel.

Aufgrund des Verbots von Kontaktsportarten ist es unmöglich, sämtliche verbleibende Cuprunden im kommenden Frühjahr im Spielkalender unterzubringen. Aus diesem Grund hat die Taskforce von Swiss Unihockey beschlossen, die Cupwettbewerbe per sofort abzubrechen. Mit anderen Worten: Zug United, das dank dem Sieg im Cupfinal gegen Alligator Malans im vergangenen Februar vor 3200 (!) Zuschauern der einzige Pokalgewinner der letzten Saison bei den Männern war, darf sich ein weiteres Jahr amtierender Cupsieger nennen.