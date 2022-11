Unihockey-WM: Rüegger über den Spagat zwischen Beruf und Sport

Unihockey-WM Der Spagat zwischen Klassenzimmer und ausverkauften Arenen – so sieht der Alltag eines Unihockey-Nati-Spielers aus 150’000 Zuschauer werden an der Unihockey-WM in Zürich und Winterthur erwartet – mit dabei ist auch Nati-Spieler und Primarlehrer Joel Rüegger. Er steht exemplarisch dafür, dass der Unihockey-Sport, trotz grosser Beliebtheit, noch weit von der Professionalisierung entfernt ist. Tobia Gazzotto Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Wenige Stunden nach dem Ende der WM wird Joel Rüegger wieder vor der Wandtafel stehen. Claudio Thoma

Primarschule Holderbach in Zürich-Affoltern an einem Dienstagvormittag. Fleissig werden in der Pause Panini-Bildli geklopft. Vereinzelte Schüler sind trotz der zweifelhaften Umstände dem WM-Fieber verfallen. Auch der Klassenlehrer kann den Start der WM kaum erwarten: «Ich freue mich extrem, die Vorfreude ist riesig», sagt Joel Rüegger. Im Gegensatz zu den Schülern, die es kaum erwarten können, Messi und Ronaldo dem Ball hinterherrennen zu sehen, meint Lehrer Rüegger aber nicht die viel kritisierte Fussball-WM in Katar.

Er freut sich nämlich auf die Unihockey-Weltmeisterschaft, die unweit von seinem Arbeitsplatz in Zürich-Altstetten und Winterthur stattfindet. Denn nebst seiner Tätigkeit als Lehrer gehört Rüegger zu den besten Unihockey-Spielern des Landes. Heute Samstag steht er ein erstes Mal mit der Nationalmannschaft an der Heim-WM im Einsatz.

150'000 Zuschauer werden in Zürich und Winterthur erwartet

Die neu errichtete Swiss-Life-Arena in Zürich Altstetten bildet das Herzstück des neuntägigen Unihockey-Festes. 150’000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden an den beiden Standorten insgesamt erwartet. Die Finaltage sind bereits so gut wie ausverkauft.

«Momentum» ist das von Trainer David Jansson definierte Motto für die WM. Damit der Titel-Coup endlich gelingt, will man jenes Momentum von der ersten Sekunde an nutzen und das heimische Publikum mitreissen. Denn im Gegensatz zur Fussball-WM darf sich die Schweiz an der Unihockey-WM ernsthafte Titelhoffnungen machen. Zusammen mit Schweden, Finnland und Tschechien gehört die Schweiz zur absoluten Weltspitze des Unihockeys. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass die besagten Topnationen nochmals ein Stück näher zusammengerückt sind. Die Voraussetzungen für einen Exploit gegen die ewig dominierenden Schweden, an denen man an den letzten vier Weltmeisterschaften jeweils gescheitert ist, waren nie besser.

Von der Swiss-Life-Arena zurück ins Klassenzimmer

Ob als Weltmeister oder nicht – weniger als 48 Stunden nach dem letzten Spiel wird Joel Rüegger wieder an der Wandtafel stehen. Nach zweieinhalb Wochen als Vollprofi mit Einsätzen vor 12’000 Leuten und Live-Fernseh-Übertragungen kehrt ein Grossteil der Spieler wieder in den Arbeitsalltag zurück. Das «Hopp Schwiiz!» in den Ohren Rüeggers wird wieder durch das «Sieee, ich habe eine Frage!» ersetzt. Er selbst findet dies gar nicht so schlimm: «Wenn es negativ endet, so wie letztes Jahr, ist es sogar eine ganz gute Ablenkung, so schnell wieder vor der Klasse zu stehen. Aber ich muss schon sagen, wenn wir gewinnen würden, hätte ich wahrscheinlich nichts gegen ein paar weitere arbeitsfreie Tage», sagt er schmunzelnd.

Gemäss der Anzahl lizenzierter Spielerinnen und Spielern ist Unihockey hinter dem Fussball, der zweitbeliebteste Mannschaftssport der Schweiz. Der Unihockey-Sport wächst stetig, das zeigt sich auch am Budget der Weltmeisterschaft. Im Vergleich zur letzten Heim-WM im Jahr 2012 hat sich das Budget auf zirka sieben Millionen Franken verdoppelt. Auch die Eingliederung des Unihockeys in die Spitzensport-RS der Schweizer Armee war ein grosser Schritt in Richtung der Professionalisierung. Trotzdem ist man hierzulande aber noch weit davon entfernt, dass man vom Unihockey leben könnte. Um den Sport mit der Berufswelt zu vereinbaren, sind die Spieler zu Kompromissen und kreativen Lösungen gezwungen.

Die Vorbereitungszeit für eine WM stellt eine der grössten Herausforderungen dar. Joel Rüegger hat es als Lehrer – dadurch, dass er seinen Stundenplan individuell gestalten kann – vergleichsweise einfach. Um sich optimal auf die Heim-WM vorzubereiten, ging er über Mittag jeweils allein in die Turnhalle der Schule und absolvierte ein Athletiktraining. Zudem achtete er darauf, an den Nachmittagen möglichst keinen Unterricht zu haben.

Ein 100-Prozent-Pensum in Kombination mit sieben Trainingseinheiten pro Woche plus Spiele an den Wochenenden ist aber selbst als Lehrer unmöglich. Deshalb reduzierte Rüegger bereits vor drei Jahren sein Arbeitspensum auf etwa 85 Prozent – seit vier Jahren ist er Klassenlehrer. Er hatte das Glück, dass er nie in eine Zwickmühle geriet, in der er sich entweder für den Beruf oder den Spitzensport entscheiden musste. Auch weil er mit dem Lehrerberuf eine Tätigkeit gefunden hat, welche ihn erfüllt und in der er keinen Druck verspürt, Karriere machen zu müssen, wie das in anderen Branchen möglicherweise der Fall wäre. «Ich habe und hätte mich aber immer fürs Unihockey entschieden, ich habe das schon priorisiert», blickt der 27-Jährige zurück.

Joel Rüegger im Einsatz für die Schweiz an der WM 2018 in Tschechien. Keystone

Etwa vier bis fünf Wochen pro Schuljahr fehlt er aufgrund des Unihockeys. Viele seiner Schülerinnen und Schüler wissen anfangs gar nicht so genau, weshalb «Herr Rüegger» immer wieder durch eine Stellvertretung vertreten wird. «Sie wissen einfach, dass ich ein sehr zeitintensives Hobby habe, aber mehr nicht. Normalerweise lade ich sie dann zu einem Spiel ein, danach beginnen sie es genauer zu verfolgen.» Auch wenn er seine jetzige Klasse erst seit diesem Sommer unterrichtet, einige scheinen bereits interessiert am «Hobby» ihres Lehrers: «Sagen sie uns noch, wo und wann wir ihre Spiele schauen können?», fragt ein Schüler am Ende der letzten Schulstunde, bevor sich ihr Lehrer ins Vorbereitungscamp nach Gstaad verabschiedet.

Unihockey-WM Die Gruppenspiele der Schweiz Samstag, Zürich: Schweiz – Norwegen, 17.00 Uhr, SRF 2 Sonntag, Zürich: Finnland – Schweiz, 14.00 Uhr, SRF 2 Dienstag, Winterthur: Slowakei – Schweiz, 20.00 Uhr, SRF 2

