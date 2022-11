Unihockey-WM: Schweiz gewinnt gegen Lettland & steht im Halbfinal

Unihockey-WM Die Schweiz müht sich in den Halbfinal Das Schweizer Nationalteam setzt sich in einer schwierigen Partie gegen Lettland mit 3:1 durch und steht somit zum 12. Mal in Folge in einem WM-Halbfinal. Tobia Gazzotto, Zürich 10.11.2022, 22.35 Uhr

Mit Kampf zum Sieg: Die Schweiz steht im Halbfinal. Claudio Thoma / freshfocus

Die Swiss-Life-Arena war zum Viertelfinal am Donnerstagabend bei Weitem nicht so gut gefüllt, wie sie es am Wochenende war. Richtig laut wurde es in der halbleeren Halle trotzdem. Als Manuel Maurer in der 50. Minute den erlösenden Treffer zum 3:1-Schlussresultat erzielte, war die Erleichterung des Schweizer Publikums förmlich spürbar. Mit dem Sieg über Lettland steht die Schweiz zum 12. Mal in Folge in einem Halbfinal der Unihockey-Weltmeisterschaft.

Es war ein verhaltener Start in die Partie, beide Mannschaften agierten in den ersten Minuten zurückhaltend. Gegen die tief stehenden Letten brauchte es einen schnell ausgeführten Konter, um nach sechs Minuten ein erstes Mal jubeln zu können. Noel Seiler vollendete nach Zuspiel von Jan Zaugg souverän. Mit seinem weiteren Treffer stellt der erst 21-Jährige sein Können weiter unter Beweis. Für Seiler, der nach der Partie zum Mann des Spiels gekürt wird, ist es die erste Weltmeisterschaft überhaupt. Durch den Treffer von Jan Zaugg (17.) gingen die spielbestimmenden Schweizer mit einer verdienten 2:0-Führung in die erste Drittelspause.

«Haben es spannend gemacht»

Rund eineinhalb Minuten waren im mittleren Drittel gespielt, als die Letten mit dem 1:2-Anschlusstreffer das Spiel wieder kippten und so bei manchem Schweizer-Anhänger die Nervosität hochsteigen liess. Erinnerungen an den Fehltritt gegen Norwegen wurden wach. Die Schweizer-Akteure liessen sich vom unglücklichen Gegentreffer, dem ein Fehler der Schweiz vorausging, aber nicht beirren und bewahrten einen kühlen Kopf: «Ich habe zu jedem Zeitpunkt des Spiels daran geglaubt, dass wir gewinnen. Jetzt haben wir es für die Zuschauer halt spannend gemacht», sagt Tobias Heller lachend.

Die auch nach dem Anschlusstreffer sehr defensiv agierenden Letten liessen lange keine Schweizer Reaktion auf den Gegentreffer zu. Die Schweiz tat sich gegen den sehr passiv agierenden Gegner sehr schwer, Torgefahr zu kreieren. Die Spritzigkeit, welche man in den letzten zwei Spielen gegen die Slowakei und Finnland zeigte, schien wie verloren. Rund zehn Minuten vor Schluss war es ein Fehler im Spielaufbau der Letten, der den erlösenden 3:1-Siegtreffer von Manuel Maurer ermöglichte.

Manuel Maurer gelingt das erlösende Tor zum 3:1. Keystone

Wer wartet im Halbfinal?

Einen Tag haben die Schweizer Zeit, um ihre Kräfte zu regenerieren. Kräfte, die benötigt werden: Am Samstag um 17:30 gilt es in der Swiss-Life-Arena wieder ernst. Sofern die Tschechen heute ihrer Favoritenrolle im Viertelfinal gegen die Slowakei gerecht werden, wartet im Halbfinal ein Gegner auf Augenhöhe. Gegen solche Gegner packt die Equipe um David Jansson ihr bestes Hockey aus. Das haben sie bereits gegen die Finnen unter Beweis gestellt.