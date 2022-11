Unihockey-Nati unterliegt auch Finnland im Duell um Platz 3

Unihockey-WM Ernüchterung vor Rekordkulisse – die Schweiz verliert auch den kleinen Final Ein Wochenende zum vergessen – nach der 3:11-Niederlage gegen Tschechien unterliegt die Schweiz auch im Duell um Platz Drei gegen Finnland. Schweden holt sich derweil den 10. Weltmeisterschaftstitel an der 14. Weltmeisterschaft. Tobia Gazzotto, Zürich Jetzt kommentieren 13.11.2022, 19.45 Uhr

Nach der verpassten Bronzemedaille ist die Enttäuschung bei den Schweizern gross. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Noch nie besuchten so viele Menschen ein Unihockeyspiel in der Schweiz: 11'254 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Samstag in der Swiss-Life-Arena in Zürich. Am Sonntag beim Spiel um Platz drei kamen nochmals so viele. Alles war angerichtet für das Unihockey-Fest. Gekommen ist es – nach der enttäuschenden Halbfinalniederlage gegen Tschechien unterlag die Schweiz auch im Duell um Bronze gegen Finnland. Wie an der Weltmeisterschaft 2021 in Helsinki mussten sich die Schweizer mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Die Schweizer Equipe startete mit grossen Ambitionen in das entscheidende Wochenende der WM im eigenen Lande. Die Ausgangslage hätte kaum besser sein können: Mit dem Heim-Publikum im Rücken sicherte sich die Schweiz den Gruppensieg und wich endlich den übermächtigen Schweden im Halbfinal aus. Nationaltrainer David Jansson, der diese Ausgangslage immer relativierte, sollte aber recht bekommen. «Wir haben unseren Turnierplan nie darauf ausgelegt, den Schweden aus dem Weg zu gehen, wir schauten einfach Spiel für Spiel», sagte Jansson früher in dieser Woche.

Totalausfall im Mitteldrittel

Gleich mit 3:11 unterlag man den Tschechen und verpasste den ersten Finaleinzug seit 1998 – es wäre der zweite Final überhaupt in der Schweizer-Unihockey-Geschichte gewesen. Keine zwei Minuten waren gespielt, als die Schweiz zum ersten Mal an dieser WM in Rückstand geriet. Die eigentlich gut in die Partie gestarteten Schweizer reagierten umgehend auf den Kaltstart und brachten sich durch zwei Treffer zwischenzeitlich in Führung. Weil die Schweiz den Tschechen aber zu oft Konterchancen und viel Platz in der eigenen Hälfte gewährte, wendeten sie die Partie innert zwei Minuten wieder zu ihren Gunsten.

Wie das erste, startete das Mitteldrittel mit einer kalten Dusche – rund 90 Sekunden waren vergangen, als die Tschechen auf 4:2 erhöhten. Es war der Auftakt zu einem verheerenden Mitteldrittel für die Schweiz. Treffer um Treffer musste die Equipe von David Jansson hinnehmen, sodass es in der 35. Minute 2:7 aus Schweizer Sicht stand. «Wir haben das Spiel gut angefangen, doch im zweiten Drittel verloren wir dann praktisch jedes 50:50-Duell», analysierte Tim Braillard den Spielverlauf. Im Anschluss gelang es den Schweizern nicht mehr, den Rückstand wettzumachen, vielmehr nutzten die Tschechen die entblösste Schweizer Verteidigung eiskalt aus und erzielten vier weitere Treffer. Am Schluss feierten die Osteuropäer gar mit einem 11:3-Sieg ihren ersten Finaleinzug an einer Weltmeisterschaft.

Schweizer Aufholjagd nimmt jähes Ende

Weniger als 24 Stunden nach der äusserst bitteren Niederlage im Halbfinal trat die Schweiz zum undankbaren Duell um Platz drei an. Im kleinen Final bekamen sie es mit den Finnen zu tun, welche im Halbfinal gegen Schweden erst im Penaltyschiessen das Nachsehen hatten. Die Schweizer waren bestrebt, die Heim-WM mit einer Bronzemedaille dennoch versöhnlich zu beenden. «Wir wollen unbedingt gewinnen, das sind wir den Fans schuldig», sagte Verteidiger Luca Graf nach der bitteren Niederlage am Abend zuvor.

So bitter, wie das Halbfinal für die Schweiz aufhörte, ging es im kleinen Final weiter. Aus fünf Schüssen erzielten die Finnen vier Tore. «Wir spielten eigentlich ein gutes erstes Drittel und machten dann unnötige Fehler, dass schmerzt dann umso mehr», resümierte Coach Jansson. Die Schweizer liessen sich trotzdem nicht unterkriegen und starteten eine beeindruckende Aufholjagd. Als Jan Zaugg zehn Minuten vor Schluss zum 3:4 traf, schien die Wende in greifbarer Nähe. 20 Sekunden vor Schluss bereitete der Finne Sami Johansson, mit seinem Treffer ins leere Tor, der Schweizer Aufholjagd ein jähes Ende.

Das aus Schweizer Sicht wohl einzig Positive an diesem Wochenende war ein weiteres Mal die Kulisse in der Swiss-Life-Arena. «Die besten Fans der Welt», wie Jansson sie bezeichnete, feierten ihre Spieler trotz des enttäuschenden vierten Ranges auch nach dem Spiel mit gebührenden Gesängen und Standing Ovations.

Die ausverkaufte Swiss-Life-Arena im Halbfinal gegen Tschechien. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Schweden holt 10. WM-Titel

Unihockey ist ein simples Spiel, es dauert 60 Minuten, und am Schluss triumphieren fast immer die Schweden. So auch im Final, in dem die Tschechen ordentlich Lehrgeld bezahlten und eine deutliche Niederlage einsteckten. Schweden gewann mit 9:3 und sicherte sich an der 14. Unihockey-Weltmeisterschaft den 10. Weltmeistertitel. Nachdem sich Tschechien und Schweden in der Gruppenphase noch mit einem 3:3-Unentschieden trennten, liessen die Schweden im Final gar nichts mehr anbrennen. Weniger als 17 Minuten waren gespielt, als Emil Johansson mit einem satten Schuss bereits zur 4:0-Führung einnetzte. Am Ende feierten die Schweden einen souveränen 9:3-Finalsieg.

Die Schweden setzen ihre Dominanz fort. Bild: Walter Bieri / EPA

