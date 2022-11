Die Schweiz besiegt die Slowakei und sichert sich den Gruppensieg

Unihockey WM Mit einem 9:3 in den Viertelfinal: Der Schweizer WM-Zug nimmt Fahrt auf Die Schweiz gewinnt an der Unihockey-WM das letzte Vorrundenspiel gegen die Slowakei 9:3. Dank dem Gruppensieg sind die Aussichten im weiteren Verlauf des Turniers verlockend – wie es nun weitergeht Tobia Gazzotto, Winterthur 08.11.2022, 22.31 Uhr

Das Schweizer Nationalteam hat grossen Grund zum jubeln: Mit dem Sieg gegen die Slowakei sichert sich die Schweiz den Gruppensieg. freshfocus

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam kann es auch in Winterthur! Nach dem eindrücklichen Sieg gegen die Finnen gewinnt die Schweiz auch gegen die Slowakei. Wie in der Swiss-Life-Arena konnten die Schweizer auch in Winterthur auf ein lautstarkes Publikum zählen.

Angefeuert von den rund 2000 Fans, startete die Schweiz furios in die Partie. Erst etwas mehr als 13 Minuten waren gespielt, als Michael Schiess bereits zum vierten Mal für die Schweizer einnetzte. Mit dem 2:4-Anschlusstreffer kurz vor der Sirene, hielten die Slowaken den Schaden nach dem ersten Drittel aber noch in Grenzen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen, liessen die Schweizer nach anfänglicher Führung nicht mehr allzu viel Spannung aufkommen. In den darauffolgenden Dritteln erzielte die Schweizer Equipe weitere fünf Tore, sodass es am Schluss einen 9:3-Sieg für die Schweiz zu feiern gab.

So geht es für die Schweiz weiter

Auf den enttäuschenden Auftritt gegen die Norweger (4:4) zum Auftakt, hat das Team von Nationalcoach David Jansson nun also eine starke Reaktion gezeigt. Mit dem historischen Triumph über Finnland (7:5) und dem Sieg gegen die Slowakei, sichert sich die Schweiz den Gruppensieg in der Gruppe A. Damit haben sich die Schweizer in eine hervorragende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf gebracht.

Nachdem die Schweiz an den letzten vier Weltmeisterschaften immer im Halbfinal an Schweden scheiterte, ergibt sich nun die Möglichkeit dem ewigen Dominator auszuweichen. Weil die Schweden ihre Gruppe ebenfalls als Sieger beenden, könnte es erst im Final zum Duell mit dem Titelverteidiger und neunfachen Weltmeister kommen.

Den Weg in den Final nun als Selbstläufer zu bezeichnen, wäre gleichwohl verfehlt. Insbesondere die Auftaktpartie gegen Norwegen, aber auch einige Phasen im gestrigen Spiel gegen die Slowakei haben gezeigt, dass auch die auf dem Papier schwächeren Gegner zur Stolperfalle werden können. In der K.O.-Phase darf sich die Schweiz keine Konzentrationsfehler mehr erlauben.

Zunächst geht es nun weiter mit dem Viertelfinal. Dort trifft die Schweiz am Donnerstag um 18:00 Uhr in der Swiss Life Arena in Zürich Altstetten auf den Sieger des heutigen Playoff-Duells zwischen Lettland und Estland. Das Stadion ist noch nicht ausverkauft. Mit Lettland, der Weltnummer Fünf, hat das Team um Coach David Jansson bereits diesen Sommer an den World Games unangenehme Erfahrungen gemacht. Die Schweiz verlor 5:6, es war die erste Niederlage der Geschichte gegen Lettland. Trotzdem: Egal ob der Gegner Lettland oder Estland heisst, auch dank des Heimvorteils muss der Halbfinaleinzug Formsache sein.

Werden beide ihrer Favoritenrolle in den Viertelfinals gerecht, bekommt es die Schweiz im Halbfinal mit Tschechien zu tun. freshfocus

Setzt sich die favorisierte Schweiz im Viertelfinal durch, wartet dann am Samstag im Halbfinal aller Voraussicht nach Tschechien. Dass auch dieses Duell tückisch werden könnte, zeigen die jüngsten Leistungen der Tschechen. In der WM-Vorrunde rangen sie den Schweden ein 3:3-Unentschieden ab. Und knüpften damit nahtlos die guten Leistungen der Euro Floorball Tour von anfangs September an, als sie das Turnier ungeschlagen gewannen (Sieg gegen die Schweiz, Unentschieden gegen Schweden und Finnland). Der Schweizer Trainer David Jansson warnte jedenfalls bereits:

«Man spricht immer gern von Schweden und Finnland – aber die Tschechen spielen mittlerweile auf Augenhöhe.»

Allein, das gilt auch für die Schweiz. Spätestens seit dem Sieg über Finnland ist träumen erlaubt. Sogar vom WM-Titel.