Unihockey Zug United jubelt: Es wird wieder gespielt – und regelmässig getestet NLA-Klub Zug United startet am Freitag in den zweiten Teil der Saison 2020/21. Zur Vorfreude gesellt sich auch etwas Unsicherheit. Ruedi Burkart 07.01.2021, 05.00 Uhr

Nach einem über drei Monate langen Unterbruch starten die NLA-Teams der Männer und Frauen am kommenden Wochenende wieder in die Saison 2020/21. Die Zuger Männer kriegen es zum Start gleich mit Favorit Köniz zu tun, das Spiel morgen Abend in der Sporthalle Weissenstein (Anpfiff um 19.30 Uhr) wird – wie alle Partien – unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Die letzte Meisterschaftspartie bestritt Zug am 4. Oktober 2020 gegen Wiler-Ersigen (6:8-Niederlage).

Der Zuger Silvan Maurer (rechts) verteidigt sich hier gegen einen Spieler von Waldkirch-St. Gallen. Stefan Kaiser, Zug 03. Oktober 2020

Seit jenem Sonntag im vergangenen Herbst hat sich bei Zug United einiges getan. So musste Leistungsträger Alex Larsson nach einem Kreuzbandriss die Saison beenden, Chefcoach Nicklas Hedstål verkündete, dass er Ende Saison nach zwei Jahren in Zug in seine Heimat nach Schweden zurückkehren und dort das Spitzenteam von Falun übernehmen wird. Und Emil Julkunen, der produktive 30-jährige Stürmer aus Schweden, gab nach seinem Rücktritt Ende letzter Saison ein Comeback. Seinen sportlichen Ruhestand verliess der 23-fache Torschütze der Saison 2019/20 indes nicht ganz freiwillig, wie man hört. «Er musste seine Hochzeitsreise wegen Corona verschieben», so Zugs Sportchef Bruno Schelbert, «da sagte er sich, er könne ja wieder Unihockey spielen.»

Wöchentliche Coronatests für alle

Natürlich ist die Wiederaufnahme der Meisterschaft mit vielen Fragezeichen behaftet. Wer mit Insidern spricht, spürt da und dort eine gewisse Skepsis, dass die Meisterschaft bei den kon­stant hohen Coronazahlen tatsächlich bis zum Schluss durchgezogen werden kann. Um die Risiken so klein wie möglich zu halten, werden Spieler und Trainerstaff einmal wöchentlich mittels Schnelltests auf das Coronavirus getestet. «Sollte jemand positiv sein, wird noch ein PCR-Test durchgeführt», erklärt Daniel Bareiss, der Zen­tralpräsident von Swiss Unihockey. Erst wenn auch der Rachenabstrich positiv ausfallen sollte, würde der betreffende Spieler vom Betrieb ausgeschlossen werden. Trotz aller Unsicherheiten, auf Seiten der Akteure ist die Erleichterung gross, dass es jetzt endlich weitergeht. Zug-United-Captain Tim Mock äussert sich:

«Wochen- und monatelang nur trainieren, das ist schon nicht das Wahre. Wir freuen uns alle, dass wieder gespielt wird.»

In einer ersten Phase wird bis am 31. Januar die Hinrunde beendet. Danach absolvieren die Teams auf den Rängen eins bis sechs die fünf Partien umfassende Master Round, jene auf den Rängen 7 bis 12 die Challenge Round. Wann und in welcher Form danach die Playoffs und Playouts gespielt werden, ist noch nicht definiert.

Das Zwischenziel ist der sechste Rang

Zu der sportlichen Ausgangslage von Zug United: Nach den bisher sechs absolvierten Partien liegen die Zentralschweizer auf Rang sieben. «Unser Anspruch ist es natürlich, die Hinrunde unter den besten sechs Mannschaften zu beenden», sagt Mock, «und danach die Master Round zu bestreiten.» Das hätte den grossen Vorteil, dass die Playoff-Qualifikation bereits in trockenen Tüchern wäre. Nach dem Köniz-Spiel von morgen müssen die Zentralschweizer nur noch gegen Mannschaften aus der hinteren Tabellenregion antreten. Uster (9.), Thun (11.), Chur (8.) und Sarnen (12.) heissen die Gegner bis zum Ende der Hinrunde. «Ich denke, das werden wir hinkriegen», gibt sich Mock zuversichtlich.

Ad Astra Sarnen mit neuem Personal Mit einem Auswärtsspiel gegen Thun (Turnhalle Mur, 19.30 Uhr) startet der punktelose Tabellenletzte Ad Astra Sarnen morgen Abend in den zweiten Teil der Meisterschaft. Bei den Obwaldnern zeichnet neu Michal Rybka, der bisherige Assistent von Chefcoach Eetu Vehanen, an der Bande verantwortlich. Weil Vehanen aufgrund gesundheitlicher Probleme kürzertreten musste, hat jetzt Rybka das Sagen. Zudem werden zwei neue Spieler erstmals im Dress von Ad Astra auflaufen. Mit Tuukka Haudanlampi verstärkt ein talentierter Finne die Offensive der Sarner. Da der 19-jährige Jungspund mit einer U21-Lizenz spielen kann, belastet er das Ausländerkontingent von Ad Astra nicht zusätzlich. «Bereits vor dem Saisonstart war klar, dass er nach dem Jahreswechsel zu uns stossen wird. Weil er bis Weihnachten im Militärdienst steckte, war der Wechsel nicht früher möglich», so Ad-Astra-Sportchef Gianluca Amstutz. Trotz seines jungen Alters absolvierte Haudanlampi bereits zwei ganze Saisons in der höchsten finnischen Liga für seinen Stammklub OLS in Oulu. Mit der finnischen Nationalmannschaft bestritt er im Frühjahr 2019 die U19-WM in Halifax. Im Spiel um Bronze traf er dabei mit seinen Teamkollegen auf die Schweiz und setzte sich mit Finnland damals mit 4:2 durch, Haudanlampi trug sich in die Torschützenliste ein. Zudem spielt ab sofort auch Luca Rizzi von B-Ligist Davos-Klosters für Sarnen, da der Meisterschaftsbetrieb in der Nationalliga B weiterhin unterbrochen bleibt. (jh/rubu.)







Andere Gedanken treiben derweil Zugs Sportchef Schelbert um. Zum einen muss er schauen, dass die Coronasaison nicht allzu viel finanziellen Schaden anrichtet («dieses Jahr werden wir noch gerade so durchkommen»), zum anderen geht es darum, die Nachfolge von Chefcoach Hedstål zu planen. Auf die Frage, wie viele Bewerbungen seit der Bekanntgabe des Abgangs des Schweden am 28. Dezember bereits bei ihm deponiert worden sind, meint Schelbert mit einem Schmunzeln: «Noch nicht sehr viele.» Gespräche mit potenziellen Nachfolgern seien indes am Laufen. «Wir werden uns Zeit lassen und dann eine gute Lösung präsentieren.»

Hinweis: Alle NLA-Partien werden live gestreamt auf swissunihockey.tv.