Eishockey: Die wichtigsten Fragen vor dem National-League-Start

Uns erwartet die beste Eishockey-Saison: Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Start der National League Kommende Woche beginnt die neue Eishockey-Saison. Wer wird Meister in der National League? Wer kämpft gegen den Abstieg? Und welches Team hat das Potenzial für eine Überraschung? 21 Fragen und Antworten zum Start. Klaus Zaugg

Der aktuelle Meister: Werden wir den EV Zug auch am Ende der neuen Spielzeit jubeln sehen? Bild: Ennio Leanza/Keystone

Stehen wir vor der besten Saison aller Zeiten?

Ja. Noch nie waren so viele klingende internationale Namen unter Vertrag. Selbst die Hinterbänkler können sich Weltstars leisten. Bei Langnau – klarer Kandidat für den letzten Platz – ist mit Harri Pesonen ein finnischer Olympiasieger und Weltmeister Captain. Die Ausgeglichenheit ist gross wie vielleicht nie. Die ausländischen Stars sind – anders als während der verlorenen NHL-Saison 2004/05 – nicht bloss da, um die Zeit zu überbrücken. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Sechs Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs und elf haben gute Aussichten auf diese sechs Plätze.

Wird Hockey durch die Energiekrise beeinflusst?

Noch nicht. Der Strompreisschock trifft dank vertraglich fixierter Preise mit den Stromlieferanten die meisten Eisbahnbetreiber vorerst nicht. Liga-Manager Denis Vaucher sieht auch noch keine Anzeichen, dass politische Kreise die Energiedebatte auf ein Verbot oder eine Einschränkung von Eismachen zu lenken versuchen.

Warum spielen die ZSC Lions bis am 18. Oktober auswärts?

Weil der neue Hockey-Tempel erst auf dieses Datum bezugsbereit ist.

Die Swiss Life Arena der ZSC Lions bietet Platz für 12'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Andy Müller/Freshfocus

Hat sich der SCB von der schwersten Krise seit dem Wiederaufstieg von 1986 erholt?

Zumindest theoretisch. Nach der grössten Transferoffensive seiner Geschichte ist der SCB «Transfer-Meister» und auf dem Papier gut genug für Platz drei. Sportchef Andrew Ebbett hatte weitgehend freie Hand (16 Abgänge, 11 wichtige Zuzüge) und holte mit Romain Loeffel, Sven Bärtschi, Joël Vermin, Benjamin Baumgartner und Marco Lehmann Spieler mit Schweizer Lizenz, die in jedem anderen Team auch Leistungsträger wären. Der Druck ist allerdings maximal: Die Gunst des Publikums (2000 Saisonabis weniger verkauft als vor der Pandemie = eine Million weniger Einnahmen) muss zurückgewonnen werden.

Warum sind so viele grosse Namen wie noch nie in unserer Liga?

Wegen des Ukraine-Krieges meiden nahezu alle westeuropäischen Spieler die russische KHL. Die KHL war neben der nordamerikanischen NHL die einzige Liga, die viel höhere Löhne zahlte als unsere National League. Nun wechselten vor allem die skandinavischen Stars, die bisher die KHL geprägt haben, in unsere Liga.

Auf welchem Sender kann ich die NL-Spiele sehen?

Der Bezahlsender MySports überträgt alle Spiele live. Auf TV24 gibt es im frei empfangbaren Fernsehen jeden Sonntag um 20 Uhr ein «Spiel der Woche» und ausgewählte Partien sind auf Blick.ch zu sehen. SRF hat erstmals in allen drei Sprachregionen keine Live-Rechte mehr, weder in der Qualifikation noch in den Playoffs. Aber jeden Donnerstag wird auf dem zweiten Kanal um 22.15 Uhr eine 20-minütige Magazinsendung ausgestrahlt. SRF hält noch die Live-Rechte für alle Länderspiele und WM-Partien (Frauen und Männer).

Wer gewinnt die Qualifikation?

Die ZSC Lions. Weil sie erstens dazu das Potenzial haben und weil sie zweitens viel gutzumachen haben. Sportchef Sven Leuenberger ist ein erfahrener Trainerentlasser. Er wird, wenn nötig, Rikard Grönborg rechtzeitig feuern und den richtigen Ersatz verpflichten.

Ist Marc Lüthi eigentlich immer noch beim SCB?

Ja, aber er ist zum ersten Mal nach 1998 nicht mehr Manager. Er hat diesen Posten per 1. September Raeto Raffainer überlassen und sich auf die Position des Präsidenten zurückgezogen. Er mischt sich theoretisch nicht mehr ins Tagesgeschäft ein, dürfte aber nach wie vor in allen wichtigen Angelegenheiten das letzte Wort haben. Kein Schelm, wer vermutet, Raëto Raffainer sei der «Untermanager» und Marc Lüthi der «Obermanager».

Welche Rolle kann Aufsteiger Kloten spielen?

Mit Juha Metsola hat Kloten einen der besten Goalies der Liga. Die Schweizer sind gerade mal gut genug für ein Team der zweithöchsten Liga. Aber verstärkt mit sehr guten Ausländern, mit einem treuen Publikum im Rücken und dem Schwung des Aufsteigers wird Kloten die «Kellermeisterschaft» gewinnen und vor Langnau und Ajoie Platz 12 erreichen und vorzeitig den Ligaerhalt sichern.

Warum haben wir jetzt 14 Teams?

Anders als im Fussball ist im Eishockey während der Pandemie der Abstieg aus der höchsten Liga ausgesetzt worden. Deshalb hat es dreimal hintereinander (im Frühjahr 2020, 2021 und 2022) keinen Absteiger, aber mit Ajoie und nun Kloten 2021 und 2022 einen Aufsteiger gegeben. So ist die Liga von 12 auf 14 Teams angewachsen. So viele Teams hatte unsere höchste Liga noch nie.

Gibt es wieder einen Absteiger–und wer ist akut gefährdet?

Der Auf/Abstieg ist wieder eingeführt worden: Der 13. und 14. der Qualifikation spielen die Playouts und der Verlierer muss in der Liga-Qualifikation gegen den Sieger der Swiss League antreten. Müssen Langnau oder Ajoie in diese Ligaqualifikation (wahrscheinlich gegen Olten), dann sind sie akut abstiegsgefährdet.

Wird Biel die Enttäuschung der Saison?

Ja. In Biel lebt der Traum vom nächsten Meistertitel, die Erwartungen sind hoch, aber auf dem Eis sind die Bieler in die Jahre gekommene offensive Träumer und Traumtänzer, die an einem guten Abend mit Rasanz und Eleganz höchste, aber zerbrechliche Hockeykunst zelebrieren. Sie werden froh sein, wenn sie die Playoffs ohne sportliches Drama erreichen.

Der EHC Biel mit Torhüter Harri Saeteri (Mitte) beim Testspiel gegen Lugano. Bild: Marusca Rezzonico /Freshfocus

Wer wird Strafbankkönig?

Der neue SCB-Kanadier Chris DiDomenico war mit Langnau schon dreimal Strafbankkönig: In der Qualifikation und den Playoffs 2018/19 und in den Playoffs der Swiss League 2015. Seine Emotionen sind der Treibstoff für den SCB und wo Emotionen sind, ist die Strafbank nicht weit. Und sollte sich der Kanadier wider Erwarten beim SCB nicht so wohl fühlen wie zuletzt bei Gottéron, ist die Strafbank erst recht nicht weit.

Wird Rikard Grönborg von den ZSC Lions vor Thierry Paterlini (SCL Tigers) und Johan Lundskog (SC Bern) entlassen?

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Den Schwefelgeruch der Finalpleite (trotz 3:0-Führung nicht Meister) bringt der Schwede fast nicht mehr aus den Kleidern und wer behauptet, es gebe Spieler, die ganz gerne unter einem neuen Chef dienen würden, ist kein Schelm. Kommt dazu: ZSC-Sportchef Sven Leuenberger ist ein erfahrener und erfolgreicher Trainer-Entlasser und feierte sowohl beim SCB wie auch beim ZSC schon Titel nach Trainerwechsel.

Wer wird Meister?

Zug. Die Zuger werden die Qualifikation nützen, um ihr ohnehin hochentwickeltes Spiel weiter zu perfektionieren. Mag sein, dass die Motivation zwischen September und Februar nicht immer maximal ist. Zur Playoff-Zeit wird sie maximal sein und ein maximal motiviertes Zug ist nicht aufzuhalten.

Wer kann Meister Zug herausfordern?

Nur die ZSC Lions haben die Kadertiefe, die Ausgeglichenheit und trotz des Abgangs von Denis Malgin (zu Toronto) das Talent, um Zug am Ende einer langen Saison erfolgreich herauszufordern.

Sind die ausländischen Goalies – Ambris Janne Juvonen, Biels Harri Säteri, Luganos Mikko Koskinen, Klotens Juha Metsola und Zürichs Simon Hrubec – besser als Leonardo Genoni?

Zumindest während der Qualifikation sind sie mindestens gleich gut. Ob sie das auch in den Playoffs sein werden, ist eine ganz andere Frage.

Schadet die Erhöhung der Anzahl Ausländer von vier aus sechs dem Nationalteam?

Vorerst nicht. Die Nationalspieler werden stärker gefordert und das kommt kurzfristig der Nationalmannschaft zu Gute. Das Problem: Bereits fünf Teams haben einen ausländischen Torhüter als Nummer 1. Das erschwert die Nachfolgeregelung von Leonardo Genoni und Reto Berra (beide sind 35).

Kann Ambri das Überraschungsteam der Saison werden?

Ja. Ambri hat eigentlich alles, um wenigstens die Pre-Playoffs zu erreichen. Das ist bemerkenswert: Ambri hat als einziges Team die Corona-Hilfsgelder des Bundes vollumfänglich bezogen und musste sich im Gegenzug dazu verpflichten, das Lohnbudget nicht zu erhöhen. Es wäre ein Triumph des Geistes, nicht des Geldes.

Alles unter Kontrolle: Trainer Luca Cereda (hinten) beim Testspiel gegen die Eisbären Berlin. Bild: Samuel Golay/Keystone

Gibt es neue Regeln?

Die wichtigste Neuerung: Nun dürfen die Schiedsrichter bei einer Fünfminutenstrafe das Video konsultieren.

Sind die Klubs nach der Pandemie vernünftiger geworden?

Nein, ganz im Gegenteil. Noch nie in der Geschichte ist so viel Geld in Spielerlöhne investiert worden. Im Durchschnitt sind es gut und gerne 15 Millionen pro Klub, auch bedingt durch die Erhöhung der Anzahl Ausländer von vier auf sechs. Die Geschichte lehrt ja: Nach jeder Krise geht es wilder und bunter zu und her als vor der Krise.

