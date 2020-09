Interview «Unsere Zuschauer können sich sicher fühlen»: FCL-Präsident Philipp Studhalter zum Schutzkonzept in der Swisspor-Arena Philipp Studhalter, der Präsident des FC Luzern, erachtet den Entscheid des Regierungsrats, ab 1. Oktober an den Super-League-Heimspielen in der Swisspor-Arena 7300 Zuschauer zuzulassen, als guten ersten Schritt. Die Wahrscheinlichkeit des wirtschaftlichen Überlebens werde erhöht. Daniel Wyrsch 23.09.2020, 20.20 Uhr

Philipp Studhalter, Präsident des FC Luzern. Bild: Philipp Schmidli (17. April 2020)

Sind Sie zufrieden mit dem Entscheid, dass ab 1. Oktober 7300 Zuschauer zu den Heimspielen des FC Luzern zugelassen sind, obwohl der Bundesrat 9000 Besucher in Aussicht stellte? Statt zwei Drittel aller Sitzplätze darf nun nur die Hälfte besetzt werden.

Philipp Studhalter: Genau sind es 51 Prozent. Man muss wissen, dass der FC Luzern derzeit der grösste Veranstalter im Kanton Luzern ist. Der Vergleich zu den 1900 Plätzen im KKL hinkt, denn unsere Zuschauer verhalten sich anders. Wir sind mit diesen 7300 zugelassenen Zuschauern einverstanden, weil wir die Chance haben, die Zahl sukzessive zu erhöhen, wenn wir unser Schutzkonzept einwandfrei einhalten. Wägen wir die gesamte Situation mit allen Vor- und Nachteilen ab, ist es ein guter erster Schritt.

Sicher wollen Sie verhindern, dass Zuschauer in Quarantäne müssen?

Das steht im Zentrum unserer Bemühungen. Wir wollen verhindern, dass wir 100 Leute eines Sektors in Quarantäne schicken müssten, wenn eine Person davon positiv auf Corona getestet wurde. Platz ist im Stadion genug vorhanden. Die Zuschauer können an den Ständen Essen und Getränke holen und sich auf dem Sitzplatz verpflegen. Im VIP-Bereich ist die Umsetzung des Schutzkonzepts sicher noch etwas anspruchsvoller. Für uns ist es ganz wichtig, dass unser Publikum uns vertrauen kann.

Warum lassen Sie nur Saison-Abo­card-Inhaber ins Stadion?

In einem ersten Schritt machen wir das so, weil wir damit die beste Möglichkeit haben, unser Schutzkonzept einzuhalten. Wenn es funktioniert, können wir in einem zweiten Schritt Onlinetickets verkaufen und die Anzahl der Zuschauer erhöhen.

Gegenwärtig haben Sie weniger als 5000 Saisonkarteninhaber. Warum nutzen Sie die maximale Kapazität von 7300 Zuschauern nicht aus? Weil wir zuerst unseren treusten Fans einen Platz im Stadion anbieten wollen. Wenn wir am 18. Oktober im Heimspiel gegen St. Gallen erstmals wieder mehr als 1000 ins Stadion lassen dürfen, werden unsere Zuschauer Platz haben – und sie können sich sicher fühlen. Unser Schutzkonzept basiert auf allen drei Massnahmen: Contact-Tracing, Schutzmaskenpflicht und Abstandhalten. Wir sind der erste Super-League-Klub mit einer Bewilligung, sind dem zuständigen Regierungsrat Guido Graf dankbar, er setzt sich für den Sport ein.

Vor Corona hatte der FCL über 9300 Zuschauer pro Heimspiel. Die Rechnung kann mit weniger als der Hälfte der Fans nicht aufgehen.

Mit dem Entscheid haben wir eine Chance bekommen, die Wahrscheinlichkeit des wirtschaftlichen Überlebens wird erhöht. Wir nehmen auch nicht die höchstmögliche Kapazität wahr, weil sich die Fallzahlen im Herbst und Winter wieder erhöhen könnten. Wir sind vorsichtig, um zu verhindern, dass die Behörden wieder auf 1000 Personen pro Heimmatch runtergehen könnten. Bis jetzt ist der FCL gut durch diese schwierige Zeit gekommen, doch werden wir noch einige Herausforderungen meistern müssen, um Langzeitfolgen abzuwenden.

Gibt’s bald FCL-Schutzmasken?

Alle Abokarteninhaber erhalten Anfang Oktober einen Brief mit der neuen Abo­card und einer FCL-Schutzmaske. Mit der Kampagne «Willkomme zrogg im Stadion» wird den Fans zudem das Schutzkonzept unkompliziert erklärt.