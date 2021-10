Super League Silvan Sidler blüht beim FC Luzern auf und sagt: «Wenn ich mutig bin, dann klappts mit dem Toreschiessen» Die Zukunft von Silvan Sidler ist offen. Doch für den 23-jährigen Aussenverteidiger zählt vorerst nur das nächste Spiel mit dem FC Luzern am Samstag (18.00 Uhr) beim Meister Young Boys in Bern. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 15.10.2021, 05.00 Uhr

Silvan Sidler steht vor seinem 100. Super-League-Spiel für den FC Luzern. «Das ist eine schöne Marke», stellt der Aussenverteidiger mit ruhiger Stimme fest. Typisch Sidler: Er macht keine grosse Sache ums Jubiläum. Obwohl jeder Profi stolz darauf sein kann, wenn er im 100er-Klub der höchsten Liga ankommt. Bei Sidler ist speziell, dass ihm der Eintritt in diesen recht exklusiven Kreis bereits im Alter von 23 Jahren und drei Monaten gelingt.

Früher Junior, seit vier Jahren Profi beim FC Luzern: Silvan Sidler. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Oktober 2021)

Bei Silvan Sidler weiss man, was man hat. Er ist zwar kein begnadeter Fussballer, dafür aber ein fleissiger Arbeiter. Trotzdem gab es Zeiten, da ist der Aktienkurs des Abwehrmanns beim FCL auf einen Tiefstwert gesunken. Zuletzt war das im Juli kurz vor dem Saisonstart passiert.

Statt Bankdrücker gefeierter Torschütze

Sportchef Remo Meyer hatte anstelle des zurückgetretenen Captains Christian Schwegler auf dessen Position rechts hinten den 29-jährigen Österreicher Patrick Farkas von RB Salzburg verpflichtet. Sidler drohte die Ersatzbank – und vielleicht sogar die Tribüne, denn Meyer kündigte damals an, einen weiteren Aussenverteidiger zu holen. Dieser Plan zerschlug sich mit dem Ende der Transferphase. Dazu stellt Sidler fest:

«Mein Weg ist kein einfacher. Ich habe gewusst, dass das eine schwierige Saison wird.»

Silvan Sidler zählte in den letzten Spielen zu den Aktivposten beim FC Luzern: Auch in der Offensive trat er mutig auf. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 3. Oktober 2021)

In den ersten vier Ligaspielen kam der 1,85 Meter grosse Defensivspezialist nur zu zwei Teileinsätzen à zehn Minuten. Dann kam das Heimspiel gegen Lausanne, er wurde für den glücklosen Farkas eingewechselt – und schoss, kaum auf dem Platz, mit einem präzisen Weitschuss ein sehenswertes Tor zum 1:1-Endstand. Eine Woche später setzte Fabio Celestini in der Startelf gegen GC auf Sidler statt Farkas. Wiederum traf der beinahe schon aussortierte Rechtsverteidiger mit einem genauen Schuss, diesmal zum frühen 1:0 beim 1:1-Remis gegen den Aufsteiger. «Ich habe meine Chancen genutzt», sagt Sidler.

Warum die Bälle plötzlich reingehen und die Flanken ankommen

Konkurrenzkampf sei im Fussball die normalste Sache der Welt. «In einer solchen Situation gilt es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken.» Er habe gewusst, dass sie beim FC Luzern immer mal wieder Verletzte haben würden – «doch mir ist es bereits vorher gelungen, meinen Platz zurückzuerobern», stellt er zurecht fest. Bekanntlich fallen die beiden nominellen Aussenbacks Patrick Farkas und Martin Frydek inzwischen mit Fussverletzungen längere Zeit aus.

Nun dürften Fabio Celestini und Remo Meyer um die Qualitäten des Eigengewächses froh sein. Sidler kann rechts und links verteidigen, dazu schiesst er plötzlich Tore. Nach dem ersten Treffer letzte Saison hat er nunmehr drei Tore auf seinem Konto. Was ist der Grund für seine neu erworbene Treffsicherheit?

«Das hat mit Überzeugung zu tun, bin ich selbstbewusst und mutig, klappt’s auch mit dem Toreschiessen.»

Luftsprung nach dem 1:1-Ausgleichstreffer gegen Lausanne: Silvan Sidler freut sich vor der FCL-Fankurve. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 29. August 2021)

Ausserdem sind seine Flanken, ob von rechts oder mit dem schwächeren Fuss von links, viel besser geworden. Seit dem Super-League-Einstand am 5. November 2017 unter Markus Babbel beim 3:0-Heimsieg über St.Gallen hat Sidler grosse Fortschritte erzielt. «Ich arbeite regelmässig daran.» Nicht grundlos wird Sidler gefragt, ob er erst so richtig in Fahrt komme, wenn er aus der Komfortzone gejagt werde. Er nickt und sagt: «Unter Druck bringe ich meine Leistung.»

Vertragsverlängerung kann und muss warten

Vielleicht hat deshalb Sportchef Meyer noch kein Gespräch über die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags geführt. Sidler nimmt’s gelassen:

«Jetzt geht es nicht um mich, sondern ums Team. Wir müssen vom Barrage-Platz wegkommen.»

Vor dem Match in Bern sagt er: «YB und Basel liegen uns.» Gegen die Spitzenteams könne der FCL aus einer kompakten Defensive agieren. Guter Dinge ist er auch betreffend Christian Gentner und Holger Badstuber: «Das Zusammenspiel mit ihnen funktioniert immer besser.» Zu den giftigen Ansagen von Badstuber im Spiel sagt er:

«Holger hat einen raueren Umgangston. Kein Problem, als junger Profi höre ich eh auf die Routiniers.»

Sidler bleibt trotz 100 Partien cool: Er will liefern statt lafern.

Silvan Sidler in der Swissporarena – im Hintergrund der Pilatus. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Oktober 2021)