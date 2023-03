Mathias Flückigers mulmiges Gefühl bei der Dopingprobe

Unter Verdacht Wieso Mathias Flückiger bei Dopingproben gleich mehrfach ein mulmiges Gefühl hatte Der 34-jährige Mountainbiker wurde seit der Bekanntgabe des Anabolika-Falls und der ausgesprochenen Sperre bereits wieder mehrmals getestet. Nicht nur dabei hatte er ein ungutes Empfinden. Rainer Sommerhalde Jetzt kommentieren 03.03.2023, 14.00 Uhr

Mathias Flückiger zusammen mit seinem Anwalt Thilo Pachmann. Anthony Anex / KEYSTONE

Es sei sehr speziell gewesen, sagt Mountainbiker Mathias Flückiger, als die Dopingkontrolleure während seiner provisorischen Sperre erstmals wieder an die Haustüre klopften und eine Urinprobe von ihm verlangten. «Es war mir ja jetzt sehr bewusst und noch immer nah, welche gravierenden Folgen diese Routine-Tätigkeit haben kann. Es überkam mich ein mulmiges Gefühl.»

Mehrere Male musste der frühere Gesamtweltcupsieger während der Sperre und auch danach wieder Urin lassen oder sogar eine Blutprobe abgeben - zum letzten Mal vor knapp drei Wochen. Auch ein gesperrter Athlet untersteht weiterhin den Dopingregeln, muss seinen Standort und seine Erreichbarkeit per App stets hinterlegen.

Man habe aber auf den Zustand des Sportlers im direkten Anschluss an die Schocknachricht vom 18. August 2022, als ihm der Befund übermittelt wurde, Rücksicht genommen, heisst es von Seiten Swiss Sport Integrity, und sei nicht nach Tagen schon wieder vor der Türe gestanden.

Allerdings ist die Schweizer Antidoping-Agentur nicht die einzige Institution, welche Flückiger testen kann. Als Weltklasse-Athlet ist er auch Mitglied des Pools des internationalen Radsportverbandes. Deshalb kann auch die Organisation ITA in Lausanne jederzeit Kontrollen durchführen.

Flückigers Reklamation beim verhängnisvollen Test

Der erste Test als gesperrter Sportler war in den letzten Monaten nicht die einzige Dopingkontrolle, bei welcher Flückiger ein mulmiges Gefühl hatte. Ausgerechnet die verhängnisvolle Wettkampfprobe am 5. Juni 2022 nach seinem Sieg an den nationalen Meisterschaften in Leysin, an welcher eine minimale Menge der anabolen Substanz Zeranol in Flückigers Urin nachgewiesen wurde, gab Anlass zu einer Reklamation vor Ort.

Flückiger beschwerte sich auf dem offiziellen Doping-Rapportformular darüber, dass die Probeentnahme nicht den geltenden Standards entsprach. Nach der Urinabgabe sei der 34-Jährige sichtlich verärgert ins Teamzelt zurückgekehrt, erzählen Beobachter.

Was zog den Ärger von Flückiger just in jenem Moment, als all das Übel begann, auf sich? Zum Wasserlassen musste der Renntriumphator durch eine offene Küche marschieren und in ein WC, das auch für andere Gäste der Veranstaltung zugänglich war. Danach wurden er und die Urinprobe vom Kontrolleur wieder durch diese Küche hindurch in einen anderen Raum geführt, wo die Formalitäten erledigt wurden.