Lauffamilie Burri unterwegs am Luzerner Stadtlauf 2022

Familienlauf «Das Gemeinschaftserlebnis steht im Vordergrund»: Unterwegs mit der Lauffamilie Bucheli am Luzerner Stadtlauf Die Schwestern Valery und Sabrina Bucheli aus Buttisholz geniessen mit vier Söhnen ihres Cousins die besondere Atmosphäre des Stadtlaufs. Peter Birrer Jetzt kommentieren 01.05.2022, 13.58 Uhr

Sabrina (Zweite von links) und Valery Bucheli mit Leandro, Nevin, Finn und Luca Hebler, den Söhnen ihres Cousins. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022)

Valery Bucheli ist keine Debütantin, schon in ihrer Kindheit nahm sie am Stadtlauf teil und war fasziniert. Sie genoss die spezielle Atmosphäre mit den vielen applaudierenden Menschen entlang der Strecke. Und sie war natürlich erst recht stolz, wenn sie an der Seite ihrer Tante rennen durfte.

Es ist nicht so, dass sie als Stammgast bezeichnet werden könnte, bei ­einigen Austragungen hat sie gefehlt. Aber der Anlass ist für sie seit ihrer Premiere gleichwohl etwas Besonderes. Und 2022 ist es für sie naheliegend, dass sie wieder einmal an den Start geht, weil der Stadtlauf quasi vor der Haustür stattfindet. Die 22-Jährige, die aus Buttisholz stammt, lebt nun in Luzern. Der Umzug in die Stadt hat mit ihrer Ausbildung zu tun: Bucheli studiert an der Pädagogischen Hochschule im sechsten Semester. Läuft alles nach Plan, schliesst sie in anderthalb Jahren ab.

Die Premiere für Schwester Sabrina

Für die angehende Sekundarlehrerin ist der Sport ein unverzichtbarer Bestandteil in ihrem Alltag, ausgiebige Wanderungen und Velotouren gehören ebenso dazu wie das Joggen und das Fitness-Trampolin. Zweimal schon hat sie den Halbmarathon in Luzern bestritten, zuletzt im vergangenen Oktober, als sie für die 21,10 Kilometer 1:46 Stunden benötigte.

Aktiv ist Bucheli zudem im STV Buttisholz, in jenem Verein, dem sie seit ihrer Jugend die Treue hält. Sie leitet dort einmal pro Woche einen Body­- to­ning-Kurs und hat einfach Spass an der Bewegung. Ihre Schwester Sabrina tickt diesbezüglich ganz ähnlich. Die 27-Jährige, die als kaufmännische Angestellte arbeitet, spielt Volleyball in Buttisholz.

Aufgewachsen sind die zwei auf einem Bauernhof, die Naturverbundenheit von früher haben sie behalten. In einem Punkt aber unterscheiden sich die beiden: Im Gegensatz zu Valery ist Sabrina Stadtlauf-Debütantin. Die Schwestern schreiben sich nicht als Duo ein, weil vier Buben ihres Cousins beim Familienlauf dabei sind. Als Valery und Sabrina fragten, ob sie Lust auf einen Start hätten, brauchten sie nicht lange auf eine positive Antwort zu warten. Luca (11), Nevin (9), Leandro (7) und Finn (bald 5) sagten sofort zu. Nur für den fünften Sohn von Tanja und Martin Hebler kommt die Austragung 2022 zu früh: Ben ist erst zweijährig und am Samstag noch Zuschauer.

Stadtlauf 2022 ist Geschichte. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Freudige Teilnehmerinnen beim Stadtlauf 2022. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Im Bademantel passend zum Wetter. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Ganz in Blau in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Der Stadtlauf zog rund 9000 Läuferinnen und Läufern an. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Unterwegs in Pink. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) «No pain, no gain» - ohne Schmerz, kein Gewinnen. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Schon von weitem sieht man diese Teilnehmer. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Lächeln für die Kamera. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Juhuu! Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Arm in Arm. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Zwei Freundinnen am Stadtlauf. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Rund 20'000 Zuschauer jubelten den Läufern am Samstag zu. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Schlussspurt. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022) Karin Stadelmann (Mitte) in der Kornschütte. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Trubel bei der Jesuitenkirche. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Passend zum Wetter... Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Teilnehmende des Solidaritätslaufs überqueren die Brücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Keiner zu klein, ein Stadtlaufkind zu sein. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Adrian und Max Oggier aus Gisikon nahmen am Familienlauf teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Pflotschnass – das wurde auch Läuferin Liv Seeger aus Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Sandra Baiker und Karl Lustenberger, beide aus Marbach, nahmen am Lauf teil. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Hoch die Füsse am Stadtlauf. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Verenkungen beim Einturnen gehören dazu. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Ganz flink unterwegs. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 30.04.2022) Stadtlauf aus der Vogelperspektive. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Ein Start bei bestem Wetter – so soll es sein. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Liam Francisco Rüegg aus Malters hat ein Wägeli dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Frank (links) und die Familie Subramani sind kurz nach dem Start gleichauf. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Gute Stimmung beim Publikum des Stadtlaufs. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Diese Schüler geben beim Start alles. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Diese Familie ist topmotiviert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Mit Zuversicht an den Lauf – Silas Brunner (mitte, schwarzes T-shirt) aus Luzern macht es richtig. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Diese Schülerinnen und Schüler starten ihren Lauf gemeinsam. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Die neuen Ehrenmitglieder des Vereins Luzerner Stadtlaufs Ueli Kaltenrieder und Urs Grüter. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Paul Winiker am Solidaritätslauf. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Familienlauf auf der Bahnhofstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Der Stadtlauf war für viele Familien ein Highlight. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Isaac und Rumi Chambi aus Hochdorf flitzen über die nasse Strasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Janne und Claudia Blum (die beiden links) sind aus Sachseln angereist. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Arnold kommt aus Luzern und nimmt zu viert teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Aaron Hausheer aus Ballwil läuft im Doppelpack. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Kategorie Schüler am Luzerner Stadtlauf. (Eveline Beerkircher, Luzern , 30. April 2022) Auch für das Publikum war der Stadtlauf ein Erlebnis. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Der Startbereich. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Lindegger (rechts) aus Horw zeigt grossen Elan beim Einturnen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Luca, Nalia und Nika Della-Giacoma aus Rothenburg überqueren die Ziellinie. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Nadine Hunziker aus Luzern überquert die Ziellinie zu zweit. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Startbereich des Familienlaufs. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Endspurt vor dem Ziel! Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Familienlauf am Luzerner Stadtlauf. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Katarina, Melanie, Jeannette und Robin Huber machen ein Selfie. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Einturnen ist wichtig – das weiss auch die Familie Lindegger aus Horw. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Grosser Stolz bei der Familie Röösli aus Nottwil im Zielbereich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Cornel Weiss aus Edlibach startete für die Balmer-Etienne Rangers. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Auch der Hund schaut dem Familienlauf zu. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Gespannte Blicke beim Einturnen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Ein Erinnerungsbild muss sein. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Feuerwehr schaffte es mit Vollmontur ins Ziel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Offenbar durften auch Löwen teilnehmen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Nicolas Fehlmann (mitte) aus Meggen nahm am Familienlauf teil. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Die Familie Baruffol hat offenbar Spass am Laufen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Roberta und Flavio Zberg rannten beide, Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Jasmin Kuehnast reiste aus Potsdam an. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Hug-Guetzli sind auch auf dem Weg. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die musikalische Begleitung darf nicht fehlen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Viele junge Läuferinnen und Läufer waren dabei. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Hier gibt es grossen Support. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Familie Mengiardi aus Kriens (vorne) ist dabei. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) «Unterwasser» steht auf den Kopfbinden – sehr passend auch zum Wetter. Photo:roger Gruetter / rogergruetter.com Tobias und Mattia Rothenfluh aus Luzern waren am Familienlauf. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Regierungsrat Guido Graf (Die Mitte) war Ehrenstarter am Solidaritätslauf. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch sein Regierungsrats-Kollege Paul Winiker (SVP) war dabei. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Die «Mitte»-Kantonsräte gingen mit blauen Ballons an den Start. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Regenponchos waren an diesem Stadtlauf beliebt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Zahlreiche Familien sind unterwegs. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Becher füllen sich im Regen von alleine. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Danis Maurer aus Eschenbach ist im 4. Schuljahr. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Startbereich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Kleiner Fan auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Malea und Hubert aus Schenkon sind sportlich unterwegs. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Wing Wing, Paxson, Ellie und Max Cheng blicken glücklich in die Kamera. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Stolz präsentieren Noah und Nina Hodel aus Altishofen ihre Medaillien. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Stolz, im Ziel angelangt zu sein, ist gross. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Glück gehabt: Diese Läufer und Läuferinnen haben Sonnenstrahlen erwischt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Rege war strömend – die Laune trotzdem gut. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Das Nass auf dem Boden hält diese Sportler nicht ab. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Ein Foto der Läufer und Läuferinnen konserviert den Moment für die Ewigkeit. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Einwärmen muss sein! Das wissen auch Sabrina und Valery Bucheli mit Herger Leandro, Nevin, Finn und Luca. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Mujinga Kambundji gibt eine Autogrammstunde. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Ein Foto mit dem Lauf-Idol. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Elin Thaler aus Luzern (links) rennt fast gleichauf mit Sara von Atzigen aus Alpnach Dorf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Judith Stocker aus Adligenswil hat vierbeinige Begleitung dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Mit der richtigen Deko kann man auch schlechtem Wetter trotzen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Lea Dickenmann aus Schötz wird von den Zuschauenden angefeuert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Diese Gruppe lässt sich vom strömenden Regen nicht aufhalten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Thomas Egli startete für die Stadt Luzerner Feuerwehr. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Abul Kalam Alanis rennt für die Gruppe jato-Düsenbau AG durch die Luzerner Altstadt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Nino Liechti aus St. Erhard ist gut ausgerüstet, um für die Gruppe Ramseier zu rennen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Eva Janosik aus Merlischachen startete für die Gruppe Sonnmatt Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Die ganz kleinen Teilnehmer hatten Spass. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Ein Selfie durfte nicht fehlen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Hand in Hand rennt es sich gleich besser. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP) liess sich am Stadtlauf blicken. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Léonie Christen (rechts) kommt aus Buochs und startete um 17 Uhr. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Noel Lüdi (rechts) kommt aus Roggwil und rennt für die Gruppe Hirslanden Klinik St. Anna. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Rahel Tanner aus Arth (rechts) startete in der Kategorie Mädchen U16. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Daniel Zihlmann (vorne links) aus Nottwil ist Teil der Gruppe «Team David». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Die Gruppe HPZ Schüpfheim, in passenden T-Shirts gewandet, ist am Stadtlauf dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Evelyne Prudente aus Adligenswil sprintet für die Gruppe «ewl Happy Runners». Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, mögen sich die wetterfest angezogenen Läufer und Läuferinnen gedacht haben. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Vorfreude bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war gross. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Nässe trotzen müssen auch die Fans am Strassenrand. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Luzerner Gassen sind gefüllt. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Im Wagen mitzureiten ist auch eine angenehme Art, den Luzerner Stadtlauf zu meistern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Das Familienrennen trotzt dem nassen Wetter. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Auf die Plätze, fertig, los! Was sonst mit der Lehrperson im Unterricht geübt wird, lässt sich am Schülerrennen anwenden. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Der Start des Schülerrennens. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Die Firmengruppe Xund posiert bei der Lukaskirche vor ihrem Start. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Motiviert bis zum Ziel: Da hilft sicher auch die schöne Fassaden-Kulisse. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Ein bisschen nass auf der Strasse? Das hält die jungen Läuferinnen und Läufer nicht ab. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Familien- und Kinderläufe am Samstagnachmittag sind beliebt. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Auch für die musikalische Unterhaltung wurde gesorgt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch im Regen sind Gross und Klein dabei. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Ein kurzes Gewitter "erfrischt" die Läuferinnen und Läufer. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Jan Gretener aus Hochdorf ist mit seiner Familie unterwegs. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Auch heuer sind viele Familien dabei. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Das Familienrennen startet! Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Grosses Gedränge vor der Kapellbrücke. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Sicht an der Reuss entlang. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Der Startschuss - es geht los. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Der Luzerner Stadtlauf 2022 startet. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022)

Vor dem Start in aufgekratzter Stimmung

Auf das Quartett und die Bucheli-Schwestern warten 1,51 Kilometer in der Familienkategorie. Bedenken hat Valery nicht im Ansatz, die Energiebündel sind gut gerüstet: «Das sind vier Wildfänge, die daheim bei Wind und Wetter draussen sind und einen unbändigen Bewegungsdrang haben.» Drei Brüder sind ausserdem leidenschaft­liche Kicker beim FC Buttisholz: Luca spielt bei den Ea-, Nevin bei den Fb- und Leandro bei den Fc-Junioren. Und sie sind alle Fans des FC Luzern.

An diesem Samstag geht es aber nicht um Tore, «sondern um das Gemeinschaftserlebnis», sagt Sabrina Bucheli. Je näher der Start rückt, desto aufgekratzter sind die Buben. Und kaum ist das Sextett unterwegs, setzt Regen ein. Bloss: Das hält niemanden davon ab, sein Optimum zu geben. Luca und Nevin sind am schnellsten im Ziel, Sabrina läuft mit Leandro – und Valery bildet mit Finn ein Gespann. Zwischendurch muss sie ihn zwar ­motivieren, wieder etwas an Tempo ­zuzulegen. Aber auch er bewältigt den Stadtlauf mit Bravour. «Das Wetter war nicht optimal, der Lauf aber trotzdem sehr schön», sagt Valery am Abend. So schön, dass ein Start 2023 in gleicher Konstellation sehr wohl denkbar ist.

