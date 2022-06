Unvergessliche Momente für die U15 des FC Luzern

Fussball Unvergessliche Momente: Die U15 des FC Luzern durfte sich sogar in der Swisspor-Arena feiern lassen Die U15-Junioren des FC Luzern sind Schweizer Cupsieger. Doch Titelgewinne sind nicht die oberste Maxime. Stephan Santschi 10.06.2022, 05.00 Uhr

Cup-Jubel bei den FCL-Junioren mit Trainer Ricardo Pereira (ganz rechts). Bild: PD (Basel, 29. Mai 2022)

Die U15-Junioren des FC Luzern drehten mit dem Pokal eine Ehrenrunde durch die Swisspor-Arena, die wegen des Barrage-Rückspiels gegen Schaffhausen ausverkauft war. Die Fans feierten die Talente wie die Profis, besangen sie als Cupsieger-Jungs, zelebrierten mit ihnen die Welle.

«Unbeschreiblich, auch für mich übertraf es alles, was ich im Fussball bisher erlebt habe»,

schwärmt U15-Trainer Ricardo Pereira. Es war der Bonus für eine starke Leistung am Cupturnier von Ende Mai mit Siegen gegen Servette, Aarau (Gruppenphase), Team Ticino (Halbfinal) und im Final gegen Zürich (2:0).

Ansonsten fällt die resultatorientierte Bilanz im FCL-Nachwuchs durchzogen aus – Spitzenplätze oder gar Meistertitel wie in der jüngeren Vergangenheit bleiben aus. «Von okay bis gut», so beurteilt Pius Kaspar, der Technische Leiter Nachwuchs, das Abschneiden. Der Aufstieg der U21-Auswahl in die Promotion League mittels Wild Card sei erfreulich, das Verpassen der Playoffs auf U16-Stufe unbefriedigend. «Wir hatten dort viele Verletzungen, noch analysieren wir die Gründe. Generell ist es aber nicht unsere oberste Maxime, nur Schweizer Meistertitel zu holen», erklärt Kaspar.

Über 13000 Franken pro Junior

Über allem steht im Nachwuchs des FC Luzern die individuelle Entwicklung der Talente, die im Optimalfall in die 1. Mannschaft finden. In der abgelaufenen Saison kamen mit Marco Burch, Ardon Jashari, Luca Jaquez und Noah Rupp vier U21-Akteure zu insgesamt 54 Startelf-Einsätzen in der Super League – nur Lausanne (72), Servette (65) und St. Gallen (56) stehen in dieser Statistik besser da. «Nun geht es darum, dass noch mehr Junioren spielen und nicht nur im Kader stehen. Das erreichen sie aber nur, wenn die Leistung stimmt», sagt Kaspar.

Die Investition, die der FCL für diesen Output an Eigengewächsen betreibt, ist gross. 3,3 Millionen Franken wies er im Geschäftsbericht der Saison 2020/21 für die Ausbildung und Förderung des Nachwuchses aus, was pro Junior eine Summe von über 13000 Franken ausmacht. 2 Millionen generieren die Luzerner über Mitgliederbeiträge (bis U18), Sponsoring und Fördergelder. 1,3 Millionen oder umgerechnet 5300 Franken pro Junior steuern sie als direktes Investment bei. «Damit platzieren wir uns ungefähr im Mittelfeld der Super League», berichtet Pius Kaspar.

FCL sichtet Talente schon bei E-Junioren

Die ersten Förder- und Sichtungstrainings führt der FC Luzern im Rahmen der Löwenschule durch. Auf Vorschlag der Stammvereine erhalten die talentiertesten E-Junioren ein wöchentliches Zusatztraining. Wer als geeignet erscheint, figuriert danach im Footeco-Programm (U12 bis U14), ehe er im U15-Alter den definitiven Übertritt zum FCL schaffen kann.

«Es ist ein Miteinander, kein Gegeneinander, diese Zusammenarbeit ist einzigartig und zahlt sich aus»,

lobt Kaspar die Kooperation mit dem SC Kriens, Team Zugerland und allen Vereinen in der Zentralschweiz.

Die Anforderungen für das Label «Nachwuchsleistungszentrum SFV/SFL» sind umfangreich, insgesamt arbeiten rund 100 Personen in 30 Vollzeitstellen für den FCL-Nachwuchs. Profis in der Technischen Leitung, im Talent-Management und in der Administration sind ebenso nötig wie bei der Leitung der fünf U-Auswahlen (U15 bis U21), im Goalie- und Konditionstraining. Hinzu kommen Stürmer-, Defensiv- und Sprintcoaches, die medizinische Abteilung und Betreuer in der Karriereplanung. Die Kantonsschule Alpenquai und die Frei’s Schulen in Luzern, die Sportschule Kriens, die Mittelpunktschule Schwyz und die Schulen Cham figurieren als Partner auf Bildungsebene.

Verheissungsvoller Jahrgang 2007

Die Voraussetzungen für weitere Shooting-Stars wie Marco Burch und Ardon Jashari sind damit geschaffen, auch Ausrufezeichen in Form von Titelgewinnen sind möglich. «Der Jahrgang 2007 bietet einen Mix aus willigen, sowie taktisch und technisch guten Fussballern», charakterisiert U15-Trainer Ricardo Pereira sein Team. Erinnerungen werden wach an den Jahrgang 2003, der 2018 ebenfalls den U15-Cupsieg feierte. Dabei waren Akteure wie Luca Jaquez, Severin Ottiger, Noah Rupp, Pascal Loretz (jetzt alle im Super-League-Kader des FCL) oder Bradley Fink (Borussia Dortmund U19).