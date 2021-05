Handball-Playoffs Vom Gymilehrer zum Kriens-Torhüter: Pascal Stauber steht unverhofft im Mittelpunkt Der HC Kriens-Luzern will am Samstag im Heimspiel die Halbfinalserie gegen die Kadetten Schaffhausen ausgleichen. Kriens-Goalie Pascal Stauber ist bereits 2015 zurückgetreten. Nun erlebt er ein spezielles Comeback. Stephan Santschi 29.05.2021, 05.00 Uhr

Gleich in seinem ersten Spiel wurde er zum besten Krienser gewählt: Goalie Pascal Stauber. Bild: Barbara Imobersteg (Schaffhausen, 26. Mai 2021)

«Ich kann nicht nein sagen, lade manchmal zu viel auf mich.» So antwortete Pascal Stauber vor vielen Jahren in einem Interview des Magazins «handballworld» auf die Frage nach seiner schlechtesten Eigenschaft. Nein sagte er auch nicht zu Goran Perkovac, als ihn dieser unverhofft zum Comeback beim HC Kriens-Luzern bewegen wollte. «Wäre es um den RTV Basel gegangen, hätte ich wohl schneller ja gesagt, in Kriens hatte ich ja nie gespielt, das war bisher immer mein Gegner gewesen», erzählt der Baselstädter und lacht.

Viel Überzeugungskunst habe es aber nicht gebraucht, und das lag vor allem am Krienser Trainer selbst. «Goran habe ich unglaublich viel zu verdanken, meine Karriere begann sozusagen mit ihm. Ich wurde damals Schweizer Meister und Nationalspieler», berichtet Stauber. In den Jahren 2002 und 2003 gewannen sie bei Pfadi Winterthur zusammen zwei Meisterschaften und einen Cup, Stauber debütierte in dieser Zeit für die Schweiz, spielte 2006 eine grossartige EM und absolvierte insgesamt 116 Länderspiele. Nach Gastspielen bei Suhr, GC und seinem Stammklub Basel trat er 2015 wegen eines Knorpelschadens im Knie zurück.

Stauber ist fit und das operierte Knie hält

Am letzten Mittwoch kam es nun zur überraschenden Rückkehr. Im ersten Spiel des Playoff-Halbfinals auswärts gegen Schaffhausen konnte der mittlerweile 41-jährige Goalie die 22:25-Niederlage zwar nicht verhindern. Doch mit einer Abwehrquote, die zeitweise an der 50-Prozent-Marke kratzte, hatte er grossen Anteil daran, dass die Zentralschweizer bis zum Schluss im Spiel blieben.

«Ich war selbst überrascht, ich habe die Bälle gesehen, wusste, wo das Tor steht, ich hatte ein gutes Gefühl.»

Auch das Knie hielt, Schmerzen hat er keine, das war 2017 anders, als er schon einmal ein kurzes Comeback gab, um, letztlich erfolglos, den Abstieg des RTV Basel zu verhindern.

Trainer Perkovac meinte gar, dass Stauber zu Aktivzeiten nicht fitter gewesen sei. «War ich schon damals nicht fit?», hakt Stauber schmunzelnd nach. Und etwas ernster merkt er an, dass der Sport für ihn ein zentraler Aspekt geblieben sei – an einem Gymnasium unterrichtet der Vater von zwei Buben Mathematik und Sport. «Zudem fahre ich oft Rennvelo und spiele Tennis. Konditionell bin ich parat, woran es etwas mangelt, ist die Explosivität.»

«Diese Emotionen fehlen mir am meisten»

Bis zum Ende der letzten Saison war Stauber Goalietrainer beim RTV. In Kriens sei er toll aufgenommen worden, obwohl sich der eine oder andere zu Beginn vielleicht schon fragte, ob er sich in die Halle verirrt habe. «Jene, die mich aus meiner Aktivzeit kennen, dürften an einer Hand abzuzählen sein.» Mit seiner kommunikativen Art und einem ersten, starken Training verschaffte er sich aber schnell Respekt. Stauber will sich dabei nicht in den Mittelpunkt stellen. Klar geniesse er die Playoff-Momente, «diese Emotionen, diese Hochs und Tiefs, die fehlen mir im Alltag am meisten». Im Idealfall würde es ihn aber in sechs Spielen nicht brauchen, dann würde Kriens-Luzern ohne Niederlage und mit einem starken Kayoum Eicher Meister werden. Eicher, der nach der kürzlich erfolgten Schulteroperation von Paul Bar zur Nummer eins aufgestiegen ist, startete am Mittwoch aber schlecht in die Partie, so dass Stauber nach 18 Minuten eingewechselt wurde.

Sein Einsatz ist am Samstag fraglich: Stammkeeper Kayoum Eicher. Martin Meienberger

Mit Eicher verstehe er sich sehr gut, «er ist ein Goalie mit enormem Potenzial, er wird seinen Weg machen». Sie beide wüssten allerdings, dass in den Playoffs nur die Leistung zähle, auch heute, im zweiten Halbfinal gegen die Kadetten in Kriens (18 Uhr, handballtv.ch). Gut möglich, dass Stauber sogar von Anfang an gebraucht wird, weil der Einsatz des angeschlagenen Eichers fraglich ist. «Unser Team verfügt über Topleute», sagt Stauber und überzeugt fügt er an: «Es ist absolut möglich, Schaffhausen zu schlagen.»

Handball-Playoffs

Halbfinal (best-of-5). 2. Runde. Heute, 18.00: HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen; Stand: 0:1. – 18.15: HSC Suhr Aarau – Pfadi Winterthur; Stand: 0:1.