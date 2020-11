Porträt «Uri» denkt noch nicht an den Hausbau: Handballer Lukas von Deschwanden hat trotz Nati-Rücktritt vieles vor Lukas von Deschwanden fehlt den Schweizer Handballern in der EM-Qualifikation. Der 31-jährige Urner ist zurückgetreten. Dem Handball bleibt er aber erhalten. Stephan Santschi 06.11.2020, 19.48 Uhr

Eigentlich war an diesem Samstag eine nette Verabschiedung in der Zuger Bossard-Arena geplant. Doch die Verschärfungen der Coronamassnahmen sorgen nicht nur dafür, dass das Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien (18.20 Uhr/SRF zwei) praktisch ohne Zuschauer ausgetragen wird, sondern sie bewirken aus logistischen Gründen auch eine Verlegung nach Schaffhausen. Und so wird Lukas von Deschwanden die Partie am TV-Gerät mitverfolgen und für seine Verdienste im Schweizer Nationalteam ein anderes Mal geehrt werden.

Will mit Wacker Thun an die gloreichen Zeiten anknüpfen: Lukas von Deschwanden. Peter Schneider/Keystone (Thun, 17. Oktober 2020)

Vor kurzem gab der 31-jährige Urner bekannt, dass für ihn nach 61 Länderspielen und 179 Toren Schluss ist. Die EM-Qualifikation, die am Donnerstag in Dänemark lanciert wurde, findet ohne den vielseitig einsetzbaren Rückraumspieler statt. Der vierminütige Kurzeinsatz an der Europameisterschaft im letzten Januar in Schweden war damit seine Derniere und gleichzeitig der Höhepunkt im Schweizer Dress: «Klar hätte ich gerne länger gespielt, doch die EM war ein riesiges Erlebnis, ein runder Abschluss für mich. Ich war froh, dass ich es nach meiner Fussverletzung überhaupt in den Kader geschafft hatte.»

Generell häuften sich seine physischen Probleme, während der beiden Auslandjahre in Deutschland (Stuttgart) und Frankreich (Chambéry) laborierte er öfters an Fussverletzungen. Mehr Ruhe für den Körper, so lautete darum einer der Gründe für den Rücktritt aus dem Nationalteam. «Auf Vereinsebene möchte ich noch möglichst lange Leistungshandball spielen und meinem Körper dafür auch gewisse Erholungspausen geben», erklärt von Deschwanden, der im Sommer mit einem Zweijahresvertrag zu Wacker Thun zurückgekehrt ist.

Wichtige Rolle unter Nationaltrainer Rolf Brack

Ein anderer Grund ist die Familienplanung, vor zwei Monaten sind Jasmin und er Eltern eines Buben geworden. «Ich mache mit ihm bereits Frühförderung, lasse ihn nur mit der linken Hand etwas greifen. Er soll mal ein guter Linkshänder werden», scherzt von Deschwanden und etwas ernster fügt er an: «Meine Prioritäten haben sich etwas verschoben. Ich freue mich sehr darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.» Vor allem für die Festtage zwischen Weihnachten und Neujahr habe er sich in den letzten sieben Jahren zu wenig Zeit nehmen können, war die Schweiz zum Jahreswechsel doch stets am Yellow-Cup engagiert.

Lukas von Deschwanden beim Yellow-Cup 2017. Steffen Schmidt (Winterthur, 8. Januar 2017)

Sein Début im Nationalteam gab von Deschwanden 2013 im Testspiel gegen Katar. Nationaltrainer war damals der Deutsche Rolf Brack und so erfolglos dessen Amtszeit war, so bedeutungsvoll war sie für von Deschwanden selbst. «Rolf war seiner Zeit voraus, hat das 7:6-Überzahlspiel quasi erfunden. Er war ein Handball-Nerd und das passte mir mega gut.» Während ein Grossteil des Kaders von der umtriebigen Art des Handball-Professors überfordert war, profitierte von Deschwanden von ihm, lernte als Rechtshänder auch, wie man sich im rechten Spielaufbau zu verhalten hat.

Er liebäugelt mit Trainerkarriere

Später, als Regisseur Andy Schmid unter Michael Suter ins Nationalteam zurückkehrte, verringerten sich seine Einsatzzeiten. Stammgast im Aufgebot blieb von Deschwanden trotzdem. Unvergessen ist sein Auftritt im Juni 2019 in Serbien, als er den Gegner mit offensiven Abwehraktionen zu Fehlern zwang und seinen Teil zur ersten Endrunden-Qualifikation seit 16 Jahren beitrug.

Nun ist für ihn auf internationalen Bühne also Schluss, dem Handball aber bleibt er erhalten. Obwohl es mit Wacker Thun derzeit etwas harzt, würde er im Berner Oberland gerne an die glorreichen Zeiten anknüpfen, in denen er zweimal Meister, dreimal Cup-Sieger und dreimal Torschützenkönig geworden ist. Daneben lässt er sich zum Trainer ausbilden, bis im Sommer will der studierte Sportlehrer das B-Diplom in der Tasche haben.

Ob er für den Trainerjob geeignet sei und ob er dereinst in die Zentralschweiz zurückkehren werde, weiss er nicht. «Die Zeit für einen Hausbau ist jedenfalls noch nicht gekommen», sagt «Uri», wie er wegen seines Heimatkantons genannt wird.